معرض UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 يمهد الطريق للنجاح العالمي لـ 700 من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية المُختارة

جاكرتا، إندونيسيا، 29 نوفمبر 2023 -- /PRNewswire/ تستضيف مؤسسة بنك راكيات الإندونيسي (BRI) العمومي ذو المسؤولية المحدودة (البورصة الإندونيسية: بنك راكيات الإندونيسي) معرضUMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023، لعرض عدد 700 من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في 7 إلى 10 ديسمبر 2023 في مركز مؤتمرات جاكرتا في إندونيسيا. قال سونارسو، رئيس مدير بنك راكيات الإندونيسي، "إن معرضUMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 هو احتفال بصمود رواد الأعمال الإندونيسيين من خلال توفير منصة ديناميكية لـ 700 من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم على المسرح العالمي، مع 75% منهم مشاركون جدد".

Jakarta (23/11) - A Global Buyer's Hub to Discover the Best Internationally-Standardized MSME Products from Indonesia at UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023.

سيضم المعرض في هذا العام 700 منشأة صغرى وصغيرة ومتوسطة مختارة من بين 3132 منشأة مرشحة من جميع أنحاء إندونيسيا. ستصنف هذه الشركات إلى خمسة قطاعات مختلفة: الديكور والحرف المنزلية، والأطعمة والمشروبات، والإكسسوارات والجمال، والأزياء والمنسوجات، والرعاية الصحية/السلامة. تشمل المعايير التنظيمية: التصميم، وابتكار المنتجات، والتأثير الاجتماعي والبيئي، والقدرات التصديرية، وكذلك الإنجازات والإشادة. قال أجينج ريسباتي هابساري، الشريك المؤسس لـ Havilla Tea، "لقد اكتسبنا رؤى ونصائح قيمة للتعامل مع المشترين الدوليين، وتمهيد الطريق لبناء علاقات دائمة مع العملاء،".

سيبدأ الحدث بالجلسات الافتراضية للمطابقة بين للأعمال في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، مما يربط المشترين بمشاركين مختارين من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. يمكن للمشترين المهتمين التسجيل من خلال www.brilianpreneur.com.

نجح معرض UMKM EXPO (RT) BRILIANUR العام الماضي في جذب 43 مشتريًا من 19 دولة، مما أدى إلى إنشاء صفقات محتملة بقيمة 76.7 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى المطابقة بين الأعمال وعروض منتجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يتضمن الحدث أنشطة مثل: التسوق عبر الإنترنت/على أرض الواقع، وجوائز المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والجلسات الاستشارية مع ممثلي وزارة التجارة ووزارة الداخلية، وعروض الفنانين المختلفين، والمنشآت الفنية، وجلسات التسوق المباشرة في منصات التجارة الإلكترونية، وورش عمل المختبرات الإبداعية التي يقودها الخبراء.

تعاون بنك راكيات الإندونيسي مع وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة (Kemenkop UKM) وشركاء التجارة الإلكترونية الرائدين - Shopee وTokopedia وBlibli وZalora وPadiUMKM. وبعد تأهيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يقدم بنك راكيات الإندونيسي خصومات حصرية من 1 إلى 31 ديسمبر 2023.

دخل بنك راكيات الإندونيسي في شراكة مع جمعية القهوة المتخصصة للمسابقة الدولية للقهوة، والتي تضمنت ثلاثة مسابقات: مسابقة صانع القهوة بإندونسيا ومسابقة كأس صانعي شراب الشعير بإندونيسيا ومسابقة كأس المُختّبِر بإندونيسيا.

نجح معرض UMKM EXPO (RT) BRILIANUR في دفع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المحلية إلى السوق العالمية من خلال إقامة المعارض والمطابقة بين الأعمال والأنشطة الإنتاجية الأخرى منذ عام 2019. ويتماشى هذا مع التزام بنك راكيات الإندونيسي بتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال مختلف الإجراءات، ومنها تعزيز المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المحلية.

أضاف سونارسو، "إن معرضUMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR هو مبادرة إستراتيجية من قبل بنك راكيات الإندونيسي لتعزيز المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية على مستوى العالم، ورفع مستوى جودة المنتجات المحلية لتحقيق المنافسة على الصعيد الدولي،".