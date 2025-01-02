معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025: Aurafit تكشف النقاب عن ساعة G12 الذكية، الرفيق المثالي لحياة متصلة ونشطة وصحية

لاس فيغاس, 2 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 (المشار إليه في ما يلي بِـ"CES")، الذي يقام في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 يناير/كانون الثاني، من المقرر أن تقدم شركة Aurafit، العلامة التجارية الرائدة في مجال توفير المعدات الذكية المبتكرة لعشاق الرياضة الحديثة والأفراد البارعين في مجال التكنولوجيا، أحدث منتجاتها الرئيسية، ساعة G12 الذكية. صُممت هذه الساعة الذكية متعددة الاستخدامات التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحويل طريقة تفاعل الأشخاص مع التكنولوجيا في حياتهم اليومية.

As a fashionable and innovative smart watch brand, Aurafit will attend the CES 2025 in Las Vegas.

يدعم هذا الجهاز المتكامل خمسة أنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية: BeiDou وGPS وGLONASS وGalileo وQZSS، مما يضمن تحديد المواقع بدقة وموثوقية بغض النظر عن مكان وجود المستخدم. إن تضمين البوصلة المدمجة يجعل من ساعة G12 الذكية رفيقًا لا غنى عنه في المغامرات الخارجية، مما يمنح المستخدمين الثقة لاستكشاف تضاريس جديدة. تدعم الساعة أكثر من 150 وضعاً رياضياً، ملبية مختلف الأنشطة من الجري وركوب الدراجات إلى اليوغا والسباحة. تضمن هذه المجموعة الواسعة من الأوضاع تمكين المستخدمين من تحسين حصصهم التدريبية وتتبع تقدمهم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص ساعتهم الذكية لتتناسب مع أسلوبهم وتفضيلاتهم من خلال أكثر من 100 وجه للساعة على السحابة.

تعد وظائف الذكاء الاصطناعي في صميم ساعة G12 الذكية، حيث توفر مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، ووجوه ساعة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وترجمة ذكية بالذكاء الاصطناعي، وملاحظات صوتية بالذكاء الاصطناعي، ووجوه ساعة فنية بالذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الميزات على تحويل الساعة الذكية إلى أداة قوية لإدارة المهام اليومية والبقاء على اتصال والتعبير عن الإبداع. تعمل ساعة G12 الذكية على تعزيز الكفاءة والتنظيم في الحياة اليومية، سواء أكان ذلك من خلال ضبط التذكيرات أو تدوين الملاحظات أو ترجمة اللغات أثناء التنقل.

بصفتها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Shenzhen Smart Care Technology Co., Ltd. (SMA)، كانت Aurafit فاعلًا رئيسيًا في صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء لأكثر من عقد من الزمان. وتمتلك الشركة مجمعاً صناعياً واسعاً يمتد على مساحة تزيد عن 10000 متر مربع، ويعمل بها فريق عمل قوي يضم أكثر من 600 متخصص، مع تخصيص أكثر من 20% من إجمالي عدد العاملين للبحث والتطوير. وقد أثبتت شركة Aurafit نفسها كشركة رائدة في هذا المجال، حيث تقدم خط إنتاج يتضمن ساعات ذكية وسماعات رأس ذكية ونظارات ذكية، إلى جانب الملحقات ذات الصلة. مع أكثر من 200 براءة اختراع تكنولوجية في خوارزميات التعرف على الصحة والرياضة، تُباع منتجات Aurafit في أكثر من 50 دولة حول العالم.

مع استمرارها في دفع حدود الابتكار وإعادة تعريف مستقبل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ترحب Aurafit بالشركاء من صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء العالمية لزيارة جناحها في LVCC القاعة الجنوبية رقم 1، #30121، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.aurafitofficial.com.

للتواصل الإعلامي: تشوبنغ سونغ، [email protected]

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