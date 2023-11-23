معرض التصوير الفوتوغرافي "قوانغدونغ الساحرة" يذهل الجمهور المصري في القاهرة Middle East - Arabic Middle East - English GDToday 23 نوفمبر, 2023, 19:48 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال قوانغتشو، الصين, 23 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أقيم معرض التصوير الفوتوغرافي "قوانغدونغ الساحرة" في القاهرة بمصر، في 19 نوفمبر (بالتوقيت المحلي)، إلى جانب مؤتمر ترويجي يعرض الوجهة السياحية العالمية لمنطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ-هونغ كونغ- ماكاو. ما يقرب من 200 ضيف من مختلف المجالات، ومنها السياسة والأعمال والسياحة والإعلام والجامعات من كل من الصين ومصر، اختبروا سحر قوانغدونغ الفريد في هذا الحدث. Continue Reading

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يشكل هذا الحدث جزءًا من حدث "معرض الصين الثقافي الساحر لعام 2023 من قوانغدونغ"، ويستضيفه المكتب الإعلامي للحكومة الشعبية لمقاطعة قوانغدونغ، ووزارة الثقافة والسياحة في مقاطعة قوانغدونغ، والمركز الثقافي الصيني في القاهرة. يتم تنظيمه من قبل Nanfang Media Group، وبدعم من GDToday، ومركز التجارة المصري الصيني، وجمعية مصوري قوانغدونغ.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة السابق في مصر، في الحدث إن مصر والصين قامتا بالكثير من التعاون، ويجب أن يستمر كلا البلدين في المزيد من التعاون، خاصة في مجال السياحة.

صرح الدكتور محمد الشربيني، المستشار السياحي لهيئة السياحة المصرية، بأن الصين ومصر دولتان لهما حضارات قديمة، والتبادلات بين البلدين يمكن إرجاعها إلى طريق الحرير القديم. وأشار إلى أن هناك الآن 16 طريقًا من عاصمة البلاد، القاهرة، إلى الصين، بما في ذلك رحلة مباشرة من قوانغتشو إلى القاهرة مرة واحدة يوميًا. وقال الشربيني: "مصر ترحب بالصينيين وتحرص على الحفاظ على الصداقة الجيدة مع الصين".

تقع قوانغدونغ في الجزء الجنوبي من البر الرئيسي الصيني، وهي مجاورة لهونغ كونغ وماكاو اللتان يقعان في الجنوب، في حين تمتد جبال نانلينغ عبر منطقتها الشمالية. يقع مقابل هذه المنطقة بحر الصين الجنوبي الشاسع، مما يجعلها تتمتع بمناخ معتدل يشبه الربيع الدائم. تعمل قوانغدونغ كمفترق طرق محوري يربط بين المناطق الشرقية والغربية من الصين، وتنمو باستمرار فهي تشهد تطورات جديدة.

منذ أكثر من ألف عام، نشأ طريق الحرير البحري من هذه المنطقة بالذات. الكنوز مثل اللغة الكانتونية والأوبرا الكانتونية والمأكولات الكانتونية ورقصات الأسد وسباق قوارب التنين وفنون لينغنان ورقص ينغ وفن رياضة Wing Chun Kuen، وشاي congou (الشاي الصيني الأسود)، وعناصر أيقونية أخرى كانت هي السمات المميزة لهذه الأرض القديمة، التي تجد طريقها بشكل متزايد إلى العالم.

تم تقسيم معرض التصوير الفوتوغرافي "غوانغدونغ الساحرة" إلى ثلاثة أجزاء: "الأنهار والبحار تتلاقى في قوانغدونغ، حيث يتعايش كل شيء بانسجام" و "الروابط الاقتصادية والتجارية العالمية تدفع الابتكار وريادة الأعمال" و "عادات لينغنان تختلط في أماكن مذهلة وغنية ومحظوظة". مع أكثر من 50 عملًا فوتوغرافيًا متميزًا، سلط المعرض الضوء على التنمية الاقتصادية والتجارية في قوانغدونغ والعادات والتراث الثقافي والمناظر الطبيعية والبيئة الإيكولوجية للضيوف والجماهير.

وخلال المعرض، أقيمت جولة إرشادية خاصة لعشرات المعلمين والطلاب المصريين من معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس. اندهشوا من المناظر الجميلة وأعربوا عن رغبتهم في زيارة قوانغدونغ قريبًا.

قالت سمر صلاح، وهي معلمة صينية من الجامعة، إنها تعلمت الكثير عن قوانغدونغ من خلال الحدث، واعتقدت أن المعرض مع الرسوم التوضيحية الصينية والعربية جعل من السهل جدًا على الجمهور معرفة المزيد عن قوانغدونغ.

كانت نورا جمال، وهي طالبة مصرية من المعهد ومحبة للحيوانات البحرية، متحمسة للغاية عندما شاهدت صورة دولفين أبيض صيني في المعرض. قالت إنها لا تستطيع الانتظار للذهاب إلى قوانغدونغ لرؤية الدولفين الأبيض الصيني بعينيها.

كما أخبر طلاب معهد كونفوشيوس كيرلس عماد وأحمد أيمن GDToday أنهم مهتمون جدًا بالمناظر الطبيعية الجميلة في قوانغدونغ وثقافتها الغنية وعاداتها الشعبية الملونة ويريدون حقًا زيارة قوانغدونغ يومًا ما.

في مؤتمر ترويج الوجهة السياحية العالمي لمنطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ-هونغ كونغ-، تمكن المشاركون من تجربة الموارد الثقافية والسياحية الوفيرة والعادات الأصيلة والأجواء الحضرية النابضة بالحياة في قوانغدونغ ومنطقة خليج قوانغدونغ من خلال عرض التراث الثقافي غير المادي في لينغنان، وهو فيديو ترويجي يضم قوانغدونغ، ومقدمة من المرشدين المتميزين، والتبادلات التفاعلية في الموقع.

وخلال المؤتمر، قدم دينغ هونغ، نائب مدير المكتب الإعلامي للحكومة الشعبية لمقاطعة قوانغدونغ، لباس الهانفو إلى المركز الثقافي الصيني في القاهرة، ليعرض سحر الثقافة الصينية التقليدية وتعزيز التواصل والتبادلات بين شعبي الصين ومصر.

علاوة على ذلك، تم عقد أنشطة مماثلة في إيطاليا وستعقد أيضًا في ماليزيا في أواخر نوفمبر، في محاولة لتعزيز التبادلات الثقافية والتعلم المتبادل بين الصين ودول في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وعرض التراث الثقافي العميق للحضارة الصينية وسحر ثقافة لينغنان للعالم.

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