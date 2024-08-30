معرض الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة 2024 يجذب أكثر من 400 عارض "للنماذج الجديدة"، ما يمثل علامة فارقة مهمة في الذكرى السنوية العاشرة

قوييانغ، الصين، 30 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري صادر عن موقع Huanqiu.com:

انطلق معرض الصين الدولي لصناعة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لعام 2024 في 28 من أغسطس في قوييانغ، مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين. وقد استقطب المعرض، الذي أقيم بعنوان "التكنولوجيا الرقمية الذكية تشكل اقتصادًا رقميًا مزدهرًا"، أكثر من 21000 ضيف مسجل و414 عارضًا من داخل البلاد وخارجها.

The China International Big Data Industry Expo 2024 commenced on August 28 in Guiyang, southwest China’s Guizhou Province.

يستضيف المكتب الوطني للبيانات في الصين معرض الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لعام 2024 وتنظمه حكومة الشعب الإقليمية لمقاطعة قويتشو. قال Liu Liehong، رئيس إدارة البيانات الوطنية في الصين، في حفل الافتتاح، "بعد عشر سنوات من التنمية، أصبح معرض الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة منصة مهمة لإرشاد توجهات الابتكار، وعرض الإنجازات الصناعية، وتعزيز الانفتاح والتعاون في مجال البيانات في الصين".

وقال لنا أعضاء اللجنة المنظمة إن المعرض يتبنى نهجًا يركز على المؤسسات من خلال توفير منطقة عرض تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، وتغطي ستة أقسام موضوعية رئيسية للتصنيع الرقمي والرقمنة الصناعية وتقييم البيانات وما إلى ذلك. ويضم العارضون عمالقة من أفضل المصنعين مثل Huawei وAlibaba وTencent وBaidu وJD.com، بالإضافة إلى 77 شركة خارجية من أكثر من 30 دولة ومنطقة مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وكندا. وسوف يعرضون بشكل جماعي التقنيات الرقمية المتطورة، والحلول، والتطبيقات المبتكرة في مختلف القطاعات.

ويشجع معرض الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لعام 2024 الشركات ويدعمها لإجراء أنشطة تبادل صناعية وأنشطة مميزة. سيكون هناك أكثر من 90 نشاطًا متنوعًا بما في ذلك 25 تبادلًا صناعيًا، وأكثر من 20 نشاطًا مميزًا متسلسلًا وعشرات الفعاليات للإعلان عن أحدث الإصدارات. ومن بينها، تركز أنشطة التبادل الصناعي على مواضيع مثل مساحة البيانات الدولية، واحتضان المواهب الرقمية، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، بينما تغطي فعاليات الإعلان عن الإنجازات أعلى 10 إنجازات تكنولوجية رائدة و57 إنجازًا تكنولوجيًا متميزًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2492302/2024.jpg