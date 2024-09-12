معرض الصحة العالمي يعلن عن فرصة للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية للفوز بأكثر من 100,000 ريال سعودي في مسابقة Vision NextGen المصممة لتسريع ابتكارات الرعاية الصحية

• المبتكرون في مجال الرعاية الصحية الذين يطورون ابتكارات طبية جديدة من خلال أعمالهم الخاصة مدعوون للتنافس على صندوق جوائز تتجاوز قيمته 100,000 ريال سعودي (SAR) لمواصلة تطوير المنتجات، والتي سوف تُمنح في معرض الصحة العالمي 2024 في ملهم، الرياض، المملكة العربية السعودية، وهو واحد من أكثر فعاليات الرعاية الصحية حضوراً في العالم

• ستقدم الشركات الناشئة المدرجة في القائمة المختصرة عروضًا مباشرة أمام لجنة تحكيم من الخبراء تضم الدكتور Mohammed Alhamali، كبير مسؤولي الابتكار في مستشفى صحة الافتراضي، وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

• ستلتقي الشركات الناشئة التي تتنافس في هذا الحدث ببعضها وتتفاعل أيضًا مع أبرز العقول الرائدة في العالم في مجال تحويل الرعاية الصحية بما في ذلك مبتكري الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية

• لا يزال هناك وقت للتقديم - يمكن للشركات الناشئة إكمال طلب قصير عبر الإنترنت بحلول يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

ملهم، المملكة العربية السعودية والرياض، المملكة العربية السعودية, 12 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن اليوم منظمو معرض الصحة العالمي في أكتوبر 2024 الذي يقام في ملهم، الرياض، عن جائزة قدرها 100,000 ريال سعودي للفائز في مسابقة Vision NextGen في أكتوبر 2024.

تُدعم المسابقة، التي تسعى إلى دعم تطوير منتجات وأنظمة وعلاجات طبية جديدة في مختلف قطاعات الرعاية الصحية، من قبل مجلة Startups Magazine الرائدة في مجال الأعمال الشابة. الانضمام للمسابقة مفتوح لشركات الرعاية الصحية الناشئة التي تعمل منذ أقل من خمس سنوات ولديها أقل من 25 موظفًا. قد تستثمر الشركة الفائزة جائزتها في تعزيز تطوير المنتجات لمصلحة المرضى.

وبالتوافق الوثيق مع أهداف الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاستجابة للأزمات والأمن الصحي والتحول التكنولوجي والرقمي والصحة العامة والوقاية من الأمراض والابتكار في المجال الصحي، يتوقع قضاة Vision NextGen ازدياد المنافسة للانضمام إلى قائمة مختصرة تضم 30 شركة من قائمة طويلة متوقعة تضم أكثر من 150 شركة. سيتقدم ستة متأهلين نهائيين اختيروا من القائمة المختصرة إلى لجنة التحكيم المكونة من خبراء مباشرة في المعرض في 23 أكتوبر 2024. تتضمن لائحة القضاة:

• Reenita Das، شريكة ونائبة رئيس أولى SVP، Frost & Sullivan

• Ahmed Abdulwahab، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للابتكار، Next Arabia

• Pilar Fernandez Hermida، المؤسسة والمديرة التنفيذية، i-Expand

• Kristina Podnar، مستشارة السياسة الرقمية، Native Trust Consulting

• الدكتور Mohammad Alhamali، رئيس صندوق الابتكار التنظيمي الوطني، كبير مسؤولي الابتكار في مستشفى صحة الافتراضي، وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية

قالت Reenita Das، الشريكة والرئيسة التنفيذية في Frost & Sullivan و Vision NextGen: "غالباً ما يبدأ التحول في الرعاية الصحية بأفكار صغيرة ومبتكرة وتنافسية، و Vision NextGen هنا لرعاية وتبني أولئك من لديهم القدرة على إحداث تغيير حقيقي على رعاية المرضى".

وأضافت: "نحن نبحث عن رواد يحاولون مواجهة تحديات الرعاية الصحية العالمية من خلال العلاجات الجديدة أو أساليب الصحة الرقمية أو تقديم الرعاية الافتراضية أو أتمتة الخدمات الصحية. لن تقتصر فرصة المشاركين على تقديم ابتكاراتهم للجنة من خبراء الصحة الرائدين في العالم فحسب، بل سيستفيدون أيضًا من فرص التواصل والتعلم الواسعة في معرض الصحة العالمي".

للتقديم، لدى الشركات الناشئة التي تستوفي معايير المسابقة فرصة أخيرة قبل 16 سبتمبر 2024 لاستكمال طلب أولي قصير عبر الإنترنت على: Vision NextGen - مسابقة الشركات الناشئة (globalhealthsaudi.com). سيتم إخطار الشركات المختارة قبل المعرض وسوف تُدعى للتنافس في النهائيات في 21 أكتوبر.

قال Basim Albeladi، الرئيس التنفيذي لشركة Labayh المتخصصة في الصحة العقلية في مكان العمل: "إن الابتكار في مجال الرعاية الصحية يتجاوز التكنولوجيا فقط؛ إنه يتعلق بفهم وتلبية الاحتياجات العميقة للناس، والتي غالباً ما لا يتم التعبير عنها. نحن في Labayh ملتزمون بتحطيم الحواجز التي تعيق الوصول إلى الرعاية النفسية، وضمان حصول كل فرد على ما يستحقه من الدعم والإصغاء. نسعى إلى تمكين أولئك الذين يقودون تغييرًا هادفًا في مجال الرعاية الصحية من خلال مبادرات مثل مسابقة Vision NextGen".

يمكن العثور على معلومات التسجيل بالإضافة إلى البرنامج المنشور حديثًا لمعرض الصحة العالمي 2024 عبر الرابط التالي: معرض الصحة العالمي (globalhealthsaudi.com)

قالت Rachel Sturgess، مديرة المجموعة في Tahaluf، منظمة الحدث: "يقدم معرض الصحة العالمي للمبتكرين والشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية فرصًا لا تصدق للقاء كبار المستثمرين والقادة الدوليين والمحليين في قطاع الرعاية الصحية.

تبحث مسابقة Vision NextGen عن صناع التغيير الحقيقيين الذين يتصدون بنشاط لأكثر التحديات إلحاحًا في مجال الرعاية الصحية العالمية ويقودهم الشغف لإحداث تغيير حقيقي في حياة المرضى عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية".