معرض الصين الدولي للاستيراد لعام 2024: شركة Shanghai Electric تعزز شراكاتها العالمية لدفع التقدم المستدام في الحلول الصناعية

وقّعت شركة Shanghai Electric مذكرات تعاون جديدة واتفاقيات استراتيجية مع مجموعة Carrier وشركة Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd.‎ في معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) في نسخته لعام 2024.

Shanghai Electric signed new memoranda of cooperation and strategic agreements with Carrier Group and Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd. at CIIE 2024.

شانغهاي، 12 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- بدأت شركة Shanghai Electric (التي تتداول أسهمها في بورصة SEHK: تحت الرمز 2727، وفي بورصة SSE: تحت الرمز 601727)، فصلًا جديدًا في مسيرتها للتعاون العالمي في معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE 2024)، حيث وقعت اتفاقيات جديدة مع شراكائها لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية عالميًا، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى شحذ قدراتها في مجال البحث والتطوير لتكون رائدة في مجال الطاقة والحلول الصناعية من الجيل التالي.

ومن شأن التحالفات التجارية الجديدة مع مجموعة Carrier وشركة SKF (China) Sales Co., Ltd ("SKF")، التي تزيد من تعزيز الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة المتقدمة والفعالة، أن تمكّن شركة Shanghai Electric من الاستفادة من هذه الشراكة لتطوير وترقية عروضها المصممة لتمكين جهود إزالة الكربون في العالم.

قال Wu Lei، رئيس شركة Shanghai Electric: "تحرص شركة Shanghai Electric باستمرار على الالتزام ببناء شراكات عالمية قيّمة تستشرف المستقبل، بهدف المساهمة في الإمكانيات اللامحدودة للتقدم التكنولوجي". وأضاف: "كما أننا نلتزم باستكشاف فرص جديدة وتعميق العلاقات مع الشركاء للتصدي معًا للتحديات الصناعية الناشئة واستكشاف آفاق التكنولوجيا المستدامة."

وتجسد الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة Carrier السنة الـ37 من التعاون بين الشركتين الرائدتين في الصناعة. وفي ظل هذا الإطار الجديد، ستعمل كل من شركتي Shanghai Electric وCarrier على دمج خبراتهما لتطوير حلول تتماشى مع أهداف الصين في تحقيق الحياد الكربوني وذروة الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على التحكم البيئي الداخلي وتطبيقات مضخات الحرارة الصناعية والتنمية المستدامة.

وإدراكًا للّحظة الاستراتيجية لتسريع التقدم البيئي، تهدف الشركتان إلى تسخير قدراتهما المتكاملة لدفع شراكتهما نحو مجالات جديدة في البنية التحتية الموفرة للطاقة والمبادرات منخفضة الكربون.

ومن جهةٍ أخرى، سيعمل التعاون بين شركتي Shanghai Electric وSKF على توسيع آفاق الابتكار الصناعي وزيادة عمقه. ومن خلال الاستفادة من قدرات SKF المتقدمة في المحامل وموانع التسرّب وأنظمة التشحيم، تهدف الشراكة إلى تحسين هيكل منتجات Shanghai Electric وزيادة قدرتها التنافسية في سوق يتسم بالتغيرات المتسارعة.

وسيشمل التعاون أيضًا مبادرات في مجال الطاقة الشاملة والمعدات الطبية، حيث ستعمل الشركتان على تقديم حلول مصممة خصيصًا تدعم الأهداف الوطنية للصين في مجال الطاقة الجديدة والتصنيع المتقدم..

من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات في مختلف مراحل سلسلة التوريد، تواصل شركة Shanghai Electric إعطاء الأولوية للابتكار التكنولوجي وتظل ملتزمة بالابتكارات التي تعزز وتطور الحلول الصناعية. وبفضل التزامها المستمر والتعاون الاستراتيجي، تهدف الشركة إلى أن تكون في طليعة بناء بيئة صناعية متقدمة ومستدامة ومرنة للأجيال القادمة.

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