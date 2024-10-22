معرض الصين للأثاث 2024 يُحَقِّق نموًا بنسبة 11.9٪ في عدد الزوار الأجانب

شنغهاي، 22 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- اختَتم معرض الصين الدولي التاسع والعشرين للأثاث (معرض الصين للأثاث 2024) أعماله بنجاح في 13 سبتمبر بعد أربعة أيام من التبادُل المُثمر في SNIEC. أثبَتَ المعرض من جديد موقعه كمنصة عالمية رائدة لصناعة الأثاث، مما يُوفر فُرَصًا كبيرة لشركات الأثاث الدولية والمحلية والمُشتَرين والمُصَممين والصناعات ذات الصلة للتواصُل والتعاون.

Furniture China 2024 onsite vibes

جذب معرض هذا العام أكثر من 3000 عارض، يُمَثلون مُختلَف القطاعات، من تصنيع الأثاث إلى تصميم المنازل وإمدادات المواد. توافَد العارضون من 25 دولة ومنطقة، مما يُبرز النطاق الدولي لمعرض الصين للأثاث، ووفقًا لتقرير ما بعد المعرض ، استقبل المعرض نحو 167,250 زائر، بما في ذلك 28,644 من المُشتَرين الأجانب، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 11.9٪، مما يُعَزز من تأثير المعرض التجاري العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، يُقام معرض Maison Shanghai 2024 بالتزامُن في SWEECC، ويَعرض مجموعة كبيرة من التصميمات الداخلية والديكور المنزلي وحلول نمط الحياة، وقد أصبح جزءًا أساسيًا يجذب انتباه المصممين وتجار التجزئة وعُشاق تأثيث المنزل من جميع أنحاء العالم، وقد أنشأ المعرض منصة شاملة لتبادُل الأفكار والاتجاهات في كل من صناعتي الأثاث والتأثيث المنزلي.

وعلاوة على ذلك، فقد لفَتَت الأحداث الرئيسية مثل ليلة المشترين العالميين، وليلة المُشتَرين في الشرق الأوسط، وحدث الترويج لمجموعة Anji الصناعية، اهتمامًا كبيرًا من المشترين وقادة الصناعة، مما عزز المُناقَشات حول الفُرَص الجديدة لمستقبل الصناعة، وكان أداء المنصة الرقمية DTS مع تطبيق ها الجديد، مُثيرًا للإعجاب، حيث تفاعَل أكثر من 23,000 مُستخدِم نَشِط عبر الإنترنت، مما أدى إلى حدوث أكثر من 386,000 تفاعل، منذ إطلاقها في شهر يوليو الماضي.

لم يُوَفر المعرض منصَّة للشركات لعرض أحدث ابتكاراتها في المُنتَجات فحسب، بل قدم أيضًا مجموعة من المنتديات وورش العمل التي تهدف إلى دفع عجلة تطوير الصناعة، حيث ضم المعرض أكثر من 40 فعالية في الموقع جمعت نحو 200 من المُتَحدثين والضيوف وخبراء الصناعة والمصممين وقادة الرأي الرئيسيين KOLs، لتبادُل الأفكار التي تُغَطي الجوانب المختلفة لموضوعات الأثاث، كما أعرب العارضون عن رضاهم الكبير عن جودة المُشتَرين، وأُجرِيَت العديد من الاتصالات التجارية الجديدة والشراكات المستمرة من خلال المعرض، ومن المُتَوقع أن تتجاوز طلبات المُتابَعة النمو الحالي.

وقد نجح معرض الأثاث الصيني 2024 في عرض أحدث الاتجاهات والتطوُّرات في صناعة الأثاث المنزلي العالمية، وضَخ طاقة جديدة من خلال نموذجه الهجين المُبتَكر عبر الإنترنت والحضوري، ونتطلع إلى الدورة القادمة في الفترة 10-13 سبتمبر 2025 في شنغهاي (بودونغ)، والتي ستُواصل خَلق المزيد من فُرَص تجارة الأثاث والنجاحات للأسواق العالمية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2534864/Furniture_China_2024_onsite_vibes.jpg