معرض الطاقة الرقمية الدولي لعام 2024 يُسدل الستار عن مستقبل الطاقة الذكية والرقمية في مدينة شينزين الصينية

شينزين، الصين، 13 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- شهد مركز شينزين للمؤتمرات والمعارض إنعقاد معرض الطاقة الرقمية الدولي (IDEE) لعام 2024 بمشاركة 412 جهة عارضة وحضور 70,100 زائر. هذا وسلط المعرض، الذي عُقد تحت عنوان "طاقة ذكية ورقمية من أجل المستقبل" الذي امتد على مساحة 50,000 متر مربع، الضوء على حلول الطاقة الجديدة وعزز المناقشات العالمية حول مستقبل الطاقة الرقمية.

The International Digital Energy Expo 2024 (IDEE) successfully convened at the Shenzhen Convention & Exhibition Center

تضمن معرض هذا العام سبع مناطق عرض رئيسية، شملت: أنظمة الطاقة الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وأنظمة الطاقة الجديدة، والمكونات الأساسية لتخزين الطاقة، والرقمنة في مجال الطاقة، وخدمات دعم الطاقة، والأجنحة الدولية. هذا وشاركت في المعرض شركات بارزة مثل Southern Power Grid وBYD، إلى جانب شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا على غرار Huawei وTencent، حيث عرضوا أحدث تقنياتهم المتطورة. وقد كشفت شركة Huawei Technologies عن الحل العالمي للشبكة الصغيرة الذكية، والذي يُعتبر أول وأكبر حل للطاقة الكهروضوئية الذكية في العالم حتى الآن. ذكرت Tencent Cloud أن Tencent تستفيد من مزاياها التكنولوجية الرقمية لتوفير منصة ذكية تعتمد نموذج "1+7+N" لسلسلة صناعة الطاقة الجديدة. وأكدت BYD على أهمية حلول الشبكة الصغيرة المتكاملة التي تجمع بين محطات التخزين والشحن الكهروضوئية لتطوير الطاقة العالمية والحياد الكربوني. وقدمت شركة Southern Power Grid ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي AI في قطاع الطاقة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي العام وتطوير"Da Watt"، وهو نموذج معالجة اللغات الطبيعية الذي يعزز تطبيقات الطاقة الذكية.

شهد حفل الافتتاح كشف النقاب عن رؤية شينزين لبناء مستقبل رقمي، حيث أطلقت المدينة خطة طموحة لبناء مدينة رقمية رائدة (2024-2030). هذا وحققت شينزين قفزات نوعية في مجال البنية التحتية للطاقة الرقمية، من خلال إنشاء عشرة مناطق تغذية كهربائية عالية الكفاءة و550 محطة شحن فائق السرعة، متجاوزة بذلك عدد محطات الوقود التقليدية. وأجرت شينزين، مع معدل جديد لانتشار لسيارت الطاقة الكهربائية يتجاوز حاجز 70%، أول اختبار تجاري لتقنية التفاعل بين السيارة والشبكة الكهربائية (V2G) في العالم، مما يثبت إمكاناتها الرائدة في معالجة الظروف المناخية القاسية وتعزيز مرونة المدن.

شارك في المنتدى الرئيسي، الذي حمل عنوان "التكنولوجيا الرقمية الجديدة - مستقبل الطاقة الجديدة"، ضيوف بارزون من داخل الصين وخارجها. وتبادل هؤلاء الضيوف، من خلال الخطابات الرئيسية والجلسات الحوارية، الرؤى حول الفرص الجديدة في تطوير الطاقة الرقمية، واستكشفوا بنشاط مسارات جديدة للتحول الرقمي في قطاع الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مزيد من المناقشات حول مواضيع متعددة على غرار صناعة الطاقة الرقمية، وأنظمة الطاقة الجديدة، ورقمنة الطاقة الجديدة، وتكنولوجيا تخزين الطاقة، والاستثمار والتمويل الصناعي، والصناعة العالمية منخفضة الكربون، مما عزز تبادل المعرفة للنهوض بالأهداف العالمية للاستدامة.

لمزيد من المعلومات حول معرض الطاقة الرقمية الدولي (IDEE) لعام 2024، يرجى زيارة

https://ideesz.szqfjt.com/

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2503898/IDEE.jpg