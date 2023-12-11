معرض الطاقة الشمسية السعودية 2023: شركة Sungrow تعلن عن حلولها الرائدة للطاقة المتجددة لدعم رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية،11 ديسمبر / كانون أول 2023/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Sungrow، إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال العواكس الكهربائية على مستوى العالم وإحدى الشركات الموردة لأنظمة تخزين الطاقة، أحدث حلولها لتوليد وتخزين الطاقة الشمسية التي تغطي نطاق المرافق السكنية والمشروعات التجارية والصناعية C&I خلال معرض الطاقة الشمسية السعودية لعام 2023. وتتضمن الحلول تقنيات متطورة في الصناعة، تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال المملكة العربية السعودية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة.

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تعتبر الطاقة النظيفة للمملكة العربية السعودية بمثابة حلقة الوصل الحاسمة التي ستنتقل من خلالها نحو الحياد الكربوني، وتعزز استقلالها الاستراتيجي وقدرتها التنافسية الدولية. وعلى إثر ذلك، تهدف المملكة العربية السعودية إلى الحصول على حصة 50% من الكهرباء المولدة من الموارد المتجددة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وستعمل أحدث حلول الطاقة المتجددة ذات السيناريو الكامل للشركة على ضخ زخم قوي في تحسين هيكل الطاقة في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030.

سيمثل PowerTitan2.0 طفرة جديدة في مجال تخزين الطاقة على نطاق المرافق

قدمت شركة Sungrow، بالإضافة إلى العاكس التسلسلي SG320HX والعاكس المعياري "1+X" المبتكر الذي عُرِض خلال فاعليات المعرض فيما يتعلق بمحطات الطاقة على نطاق المرافق، جيلها الجديد من أنظمة PowerTitan لتخزين الطاقة وهو PowerTitan2.0. ويعتبر نظام PowerTitan2.0 النظام الثوري الأحدث في مجال تخزين الطاقة واستخدامها، مما يجعل عملية تخزين الطاقة النظيفة أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا.

كما يقع ضمن فئة أنظمة تخزين الطاقة الفائقة، حيث يقوم بدمج إلكترونيات الطاقة والكيمياء الكهربائية وتقنيات دعم شبكة الطاقة. ويأتي النظام في حاوية بطول 20 قدمًا، وتحتوي على بطاريات بقدرة 5 ميغاوات ساعة ونظام تحويل طاقة PCS بقدرة 2.5 ميغاوات، الأمر الذي يجعل عملية تخزين الطاقة أكثر كفاءة وأمانًا. وقد تجاوزت الطلبات العالمية لأنظمة تخزين الطاقة ESS من نوع PowerTitan ما يقرب من 13 جيجاوات ساعة حتى الآن.

حلول C&I المتميزة وحلول الطاقة النظيفة السكنية لتطوير الطاقة الشمسية على نطاق صغير

تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز قوة التصنيع المحلي وجذب الاهتمام للصناعة الخضراء من خلال تنميتها في المستقبل القريب. وقدمت شركة Sunrow أفضل حلول لتخزين الطاقة الشمسية، بما في ذلك سلسلة عواكس الطاقة الشمسية SG25-50CX-P2، وSG125CX-P2، ونظام تخزين الطاقة PowerStack، الأمر الذي يمكن مالكي هذه الحلول من العملاء الصناعيين والتجاريين استخدام مساحة السطح بشكل فعال، وإنتاج منتجات خضراء وصديقة للبيئة، وكذلك الاستفادة من الكهرباء المتولدة بالطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بحلول ومنتجات تخزين الطاقة في الوحدات السكنية، تقدم شركة Sungrow نظام توليد الطاقة الشمسية SG10RT، بالإضافة إلى النظام المدمج SH10T المزود ببطاريات SBH لتخزين الطاقة الشمسية، وهي حلول مناسبة للوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وقد أعلنت الشركة عن جهاز تحسين الطاقة SP600S ومنصة إدارة الطاقة الذكية iSolarCloud واللذان يهدفان لتحسين كفاءة الطاقة النظيفة على نطاق صغير وجعل من السهل إجراء عمليات التشغيل والصيانة. تجدر الإشارة إلى أن جهاز تحسين الطاقة SP600S مصمم لزيادة قدرة توليد الطاقة، وتعزيز قدرة التثبيت على السطح، وتحسين سلامة النظام الكهروضوئي PV، بالإضافة إلى تعزيز التركيب وكفاءة التشغيل والصيانة O&M.

شهد المعرض مشاركة السيد Thompson Meng، نائب رئيس شركة Sungrow للأنظمة الكهروضوئية PV وأنظمة تخزين الطاقة BG، وقال حول تطوير الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية: "تتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانات هائلة لتطوير مجال الطاقة النظيفة. ومن جانبنا، فقد توغلنا بعمق في سوق الشرق الأوسط وفازت Sungrow بأكثر من 60% من حصة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد عملنا مع بعض شركائنا لتقديم مشاريع معيارية متعددة للمملكة العربية السعودية KSA، مثل توريد 2.2 جيجاوات من المحولات الكهروضوئية PV و600 ميغاوات من حلول أنظمة تخزين الطاقة ESS لمشروع الهيدروجين الأخضر في مدينة Neom الجديدة، وكذلك 300 ميغاوات لمشروع SAAD للطاقة الشمسية، وعدد من محطات الطاقة الشمسية التجارية والصناعية C&I. كما تبرم الشركة شراكات نشطة مع الموزعين المحليين للسعي إلى تحقيق تنمية مربحة للجانبين ودعم التحول في مجال الطاقة".

نبذة عن Sungrow

شركة Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") هي شركة رائدة عالميًا وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميًا في قطاع محوّلات التيار؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من المحوّلات 405 جيجاوات في يونيو 2023. تأسست Sungrow في 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول المحوّلات الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق المرافق والنطاق التجاري والصناعي والتطبيقات السكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الكهروضوئية (PV) العائمة المعترف بها دوليًا وحلول قيادة NEV وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل مدته 26 عامًا في مجال الطاقة الكهروضوئية (PV)، توّلد Sungrow طاقة في أكثر من 150 دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول Sungrow، قم بزيارة .www.sungrowpower.com

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