معرض تايبيه الدولي للدراجات 2025 يوحد 35 دولة من أجل فرص عمل مستدامة ومبتكرة في مجال ركوب الدراجات الهوائية

تايبيه، 18 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- سيقام معرض تايبيه الدولي للدراجات 2025 (TAIPEI CYCLE) في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 مارس/آذار في قاعة 1 وقاعة 2 من مركز معرض تايبيه نانغانغ. وباعتباره المعرض التجاري الأكثر تأثيراً في العالم في مجال الدراجات الهوائية بين الشركات، سيجمع معرض العام المقبل 950 شركة من 35 بلداً، ستعرض في 3600 جناح في المعرض، مما يعزز دوره كمركز عالمي لسلسلة توريد الدراجات الهوائية الراقية ومحرك رئيسي للابتكار والاستدامة في صناعة الدراجات الهوائية.

The 2025 Taipei International Cycle Show (TAIPEI CYCLE) will be grandly held from March 26 to 29, 2025, at Halls 1 and 2 of the Taipei Nangang Exhibition Center. As the world's leading B2B bicycle trade show, TAIPEI CYCLE will next year gather 950 companies from 35 countries, with an exhibition scale reaching 3,600 booths.

سوف يركز معرض تايبيه الدولي للدراجات 2025 على أربعة مواضيع رئيسية: "القيادة المبتكرة"، "المضي قدما نحو الأخضر"، "النظام البيئي للدراجات" و"الدراجات الذكية". سيعرض المعرض مرة أخرى العلامات التجارية العالمية مثل SHIMANO وSRAM وGIANT وMERIDA، حيث ستقدم كل منها أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة لتشكيل مستقبل الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، سيضم المعرض سلسلة توريد الدراجات التايوانية الشاملة والعالية الجودة، والتي تشمل المصنعين من أول الطريق إلى آخره، وتغطي جميع موردي المكونات. ستشمل مناطق العرض الخاصة "منطقة أنظمة الدراجات والمحركات الكهربائية المساعدة" إلى جانب "منطقة اختبار ركوب الدراجات"، مما يسمح للزوار بتجربة مجموعة متنوعة من نماذج الدراجات في مكان واحد. ستعرض "منطقة ركوب الدراجات الإلكترونية الافتراضية والخدمات الذكية" تطبيقات رقمية لركوب الدراجات الافتراضية والتدريب، بالإضافة إلى استضافة تحدي ركوب الدراجات الإلكترونية متعدد الجنسيات الذي يربط مجتمع ركوب الدراجات العالمي عبر الإنترنت.

وباعتباره المعرض التجاري الأكثر تأثيراً في مجال الدراجات الهوائية في آسيا، فإن معرض تايبيه الدولي للدراجات لا يجلب العالم إلى تايوان فحسب، بل يربط أيضاً الصناعة التايوانية بالأسواق الدولية، ويعزز الشراكات الوثيقة بين المشترين العالميين لركوب الدراجات الهوائية وسلسلة التوريد في تايوان، ويخلق فرصاً للابتكار عبر الصناعة. ندعو بحرارة محترفي وعشاق ركوب الدراجات الهوائية للتسجيل وتجربة أحدث الاتجاهات في صناعة الدراجات الهوائية.

للتسجيل في معرض تايبيه الدولي للدراجات: https://www.taipeicycle.com.tw/en/register-pro-visitor/index.html

معرض تايبيه الدولي للدراجات

ينلين تشين، إدارة المعارض، TAITRA

هاتف رقم: 886-2-2725-5200+، الرقم الفرعي: 2857

البريد الإلكتروني: [email protected]