معرض كانتون الـ 135 يعرض أدوات الأجهزة المتطورة، ويكشف عن الابتكارات للسوق العالمية

كوانزو، الصين، 17 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- في المرحلة الأولى من معرض الصين للاستيراد والتصدير الـ 135 ("معرض كانتون" أو "المعرض") الذي عُقد من 15 إلى 19 أبريل، كان قسم أدوات الأجهزة مزدحمًا بأنشطة مختلفة، إذ قدّم أكثر من 2800 عارض منتجات تستهدف بدقة طلبات السوق الدولية، ما يشير إلى أحدث تطورات الصين في مجال صناعة أدوات الأجهزة.

ولتلبية الطلب المتزايد على الكفاءة والراحة لدى المستهلكين، قدّمت Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd. سلسلة المطارق الدوارة من دون فرشات DCK المبتكرة في المعرض. وتضم هذه الأدوات أنظمة نقل وطرق متقدمة إلى جانب حلول الآثار الميكانيكية ومكافحة التسرب، ما يشير إلى تحسين كفاءة العمل وزيادة المتانة. لمزيد من المعلومات حول خط الإنتاج، تفضل بزيارة: https://goo.su/IFQZL .

إن معيار السلامة يعد أمرًا بالغ الأهمية داخل الصناعة. وقد عرضت شركة Shandong Shenli Rigging Co.,Ltd إبزيم ذو حلقة مزدوجة G100 ووصلة رئيسية G100 مع كلاب مزدوج، وذلك مع منتجات أخرى، بهدف توفير حلول سلامة موثوقة في مختلف القطاعات. يستخدم الإبزيم ذو الحلقة المزدوجة G100 موادًا وميكانيكا شاملة لتقوية السطح الفائق، ما يضمن قوة شد تبلغ ≧1400 ميجا باسكال، حتى في ظروف قاسية مع امتداد عند كسر يبلغ ≧12.5%. اكتشف المزيد عن هذه الابتكارات في مجال السلامة عن طريق النقر على https://goo.su/QCg9ef .

علاوة على ذلك، أصبح ذكاء أدوات الأجهزة توجهًا سائدًا كما يتضح في عرض شركة Wuhan Torch Optoelectronic Technology Co., Ltd. للخوذات الذكية، بما في ذلك الخوذات الأوتوماتيكية الداكنة للحام وخوذة اللحام الشمسية الداكنة ذات اللون الحقيقي (القناع). على سبيل المثال، يتضمن القناع تقنية الألوان الحقيقية المبتكرة ويأتي معه عدسات ذات الوضوح البصري الأعلى، ما يحقق رؤية واسعة وواضحة. هذا المنتج يحمي من 99% من الضوء الضار ويمنع أضرار الرش، وهو مجهز بالعدسات المتطورة ذاتية التعتيم، وشاشات LCD ذات الطبقة المزدوجة الممتازة، ومرشحات الطلاء البصرية، ومفاتيح التعديل للتأخير والحساسية. تعرف على المزيد حول هذه المعدات الوقائية الذكية في https://goo.su/ayRbUzK .

تعكس Hunan Rotake Tools Co., Ltd. أحدث مفاتيح التأثير اللاسلكية عالية الدوران أيضًا هذا التوجه نحو تصميم الأدوات الذكية باستخدام تقنية بطارية الليثيوم أيون المتطورة التي تتميز بقوة التأثير الفعالة المدمجة مع تصميم عزم الدوران العالي، ما يوفر تأثيرًا قويًا وكفاءة عمل عالية. يمكن للمنتج أيضًا ضبط عزم الدوران والسرعة تلقائيًا، على أن يكون مجهزًا بأساليب العمل الذكية. لمزيد من التفاصيل حول عروض Rotake المبتكرة، يرجى زيارة https://goo.su/oJ7I .

لا يزال معرض كانتون منصة محورية للكشف عن التطورات الرائدة في أدوات الأجهزة التي تدعو المهنيين في جميع أنحاء العالم لاكتشاف شركاء عمل موثوقين وسط معرضها الواسع. يرجى التسجيل على https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .