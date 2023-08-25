معرض كانتون يطلق تجارب جديدة مع أحدث الأجهزة المنزلية الذكية

قوانغتشو، الصين, 25 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- يركز معرض الاستيراد والتصدير الصيني (المشار إليه في ما يلي بِـ"معرض كانتون" أو "المعرض")، وهو معرض تجاري عالمي ضخم، على الطلب العالمي المتزايد على الحياة المنزلية الذكية. قامت منصتها عبر الإنترنت بتجميع مجموعة متكونة من 3330 علامة تجارية للأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، مما يوفر نطاقًا أوسع من الخيارات للمستهلكين العالميين.

تُحدث شركة Lu'an Soyea للتصنيع الكهربائي المحدودة (المشار إليها في ما يلي بِـ"Soyea")، وهي شركة رائدة في صناعة "أجهزة المطبخ الرقمية الذكية"، ضجة في المعرض بمجموعتها الرائعة من المنتجات. من خلال ريادة مجال روبوتات الطهي الرقمية الذكية، أنشأت Soyea مجموعة صناعية تجسد التميز والابتكار. وتتميز منتجات الشركة المعروضة، مثل Robot Chef-Angel وRobot Chef-Master، بمجموعة من الميزات بما في ذلك أتمتة التشغيل والمعالجة الذاتية لأبخرة الطهي. استمتع بتجربة الجيل القادم من المطبخ الذكي والآلي مع أدوات المطبخ الاستثنائية من Soyea في صفحة معرض كانتون الخاصة بها: https://goo.su/LlOv.

تعرض شركة Mamibot Manufacturing (شنغهاي) المحدودة، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير وإنتاج روبوتات الخدمة المنزلية، واسم مشهور في مجال الروبوتات الأوروبي، أحدث ابتكاراتها في معرض كانتون. تم تجهيز جزازة العشب الروبوتية الرائدة بأجهزة استشعار متقدمة للأشعة تحت الحمراء والمطر والضغط والإمالة. يمكن لهذا الجهاز الذكي تخطيط مسارات القطع، وتجنب العوائق، والتسلق بسهولة، ومراقبة البيئة الخارجية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة صفحة معرض كانتون Mamibot على https://goo.su/5U2Gnk.

كما جلبت الشركة المصنعة لأجهزة التنظيف العريقة Suzhou EUP Electric Co., Ltd. (المشار إليها في ما يلي بِـ"EUP Electric") أحدث روبوت تنظيف ذكي، وهو Robotic Vacuum، إلى معرض كانتون. يحتوي هذا المنتج على مستشعرات مضادة للتصادمات والسقوط بالأشعة تحت الحمراء، وملاحة جيروسكوبية ذكية. علاوة على إكمال عملية الشفط والسحب بشكل مستقل على الأرض، فإنه يتمتع بالقدرة على استشعار المناطق المحيطة بذكاء، واجتياز حواجز 2 سم، وتجنب الحوادث المؤسفة الناجمة عن السقوط بكفاءة، مما يمكّن المستهلكين من تحرير أيديهم والاستمتاع بمنزل مرتب. قم بزيارة صفحة معرض كانتون الخاصة بشركة EUP Electric على https://goo.su/AU0BM لمعرفة المزيد حول المنتجات.

سيتم افتتاح دورة 134 لمعرض كانتون في 15 أكتوبر/تشرين الأول في قوانغتشو، وتحقق من مواعيد كل مرحلة على موقعه الرسمي www.cantonfair.org.cn. من أجل راحة الزوار، يمكن لجميع المشترين الجدد والمنتظمين في الخارج ووكلاء الشراء إكمال التسجيل المسبق مسبقًا للحضور في الموقع. يمكن للمشترين الجدد التسجيل مسبقًا من خلال أداة الخدمة الإلكترونية للمشتري في معرض كانتون (منصة "BEST")، بينما يمكن للمشترين العاديين بدء رحلتهم من خلال الموقع الرسمي، أو منصة BEST، أو التسجيل المسبق عبر البريد الإلكتروني لمعرض كانتون. سيحصل المشترون الذين أكملوا التسجيل المسبق على شارتهم الأولى مجانًا، وسيحصلون على هدية ويستمتعون بالدخول السريع.

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