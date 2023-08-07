معهد Arcube تتعاون مع الاتحاد للطيران لإطلاق مجموعة جديدة من رموز NFT غير القابلة للاستبدال ونادي "Horizon Club" التابع للاتحاد.

تمدد Arcube وEtihad شراكتهما لمجموعة رموز غير قابلة للاستبدال NFT الجديدة وبرنامج الأميال لأصحاب الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

مانشيستر، إنجلترا, 7 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- بعد الإطلاق الناجح لمجموعة EY-ZERO1 للرموز غير القابلة للاستبدال في يوليو 2022، وسعت الاتحاد للطيران شراكتها مع Arcube لإضافة هوية بصرية جديدة إلى مجموعتها للرموز غير القابلة للاستبدال NFT، فضلاً عن تطوير منصة "Staking-for-miles" الأولى من نوعها في الصناعة.

ستتميز الهوية الجديدة المرتقبة بعد الشراكة بين الاتحاد للطيران وMission Impossible - تقدير الموضع الجزء الأول. تضمنت مجموعة EY-ZERO1 الأصلية مزايا حصرية للمشترين، بما في ذلك Etihad Silver Tier لمدة 12 شهراً، والوصول إلى حدث حاملي NFT في الفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس، والمشاركة في منتديات النقاش المجتمعية الحصرية الخاصة بالاتحاد عبر الإنترنت.

لأحدث Mission: هوية الرموز غير القابلة للاستبدال NFT المستحيلة، الاتحاد توفر المزيد من الفوائد للإصدار المحدود المكون من 300 قطعة. كما هو الحال من قبل، يمكن للأعضاء الاستمتاع بعرض ترويجي لِـEtihad Silver Tier لمدة 12 شهرًا، والذي يتضمن أولوية تسجيل الوصول، و 25٪ أميال إضافية من Etihad Guest Miles، والدخول إلى الصالات في مطار أبوظبي الدولي، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح المشترين عضوية في Etihad: Virtual Club، الذي يوفر أميالاً إضافية بنسبة 10٪، وعرض ترويجي سريع المسار من الفئة الفضية إلى الذهبية لمدة 6 أشهر، وبطاقة عضوية الاتحاد المخصصة للاستخدام عبر الإنترنت والتطبيقات.

كما سيحصل حاملو الخدمة على مزايا إضافية مع برنامج "Staking-for-Miles" الخاص بِـEtihad، الذي يحمل علامة الاتحاد "Horizon Club". تعمل Arcube بشكل وثيق مع الاتحاد لتطوير هذا البرنامج المقرر إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2023. ستتاح لمالكي الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs الفرصة لقفل NFTs وكسب أميال Etihad Guest. تمثل هذه المنصة أول استخدام للرموز غير القابلة للاستبدال NFTs في العالم لتخصيص تجربة المسافر الرقمية مع الاتحاد للطيران، حيث يمكن لحامليها استكشاف الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs ثلاثي الأبعاد وفوائدهم والبقاء على اطلاع دائم بمبادرات الويب 3 الخاصة بِـEtihad. يمكن استبدال الأميال المكتسبة في البرنامج برحلات وترقيات ومكافآت أخرى مثيرة.

تخطط Arcube لتوسيع منصة الولاء والمشاركة الرقمية القائمة على البلوكتشين لشركات الطيران والشركات الأخرى في قطاعي الضيافة والسفر، وإعادة تصور برامج الولاء من الألف إلى الياء.

ستتوفر مجموعة Etihad للرموز غير القابلة للاستبدال NFT الجديدة المكونة من 300 قطعة للجمهور من 1 أغسطس/آب على الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت العالمي المنسق على etihad.arcube.io

ابق على اتصال مع حساب تويتر المخصص للرموز غير القابلة للاستبدال لـ Arcube وEtihad (@arcubeNFT) (@etihadNFT)، للحصول على آخر التحديثات والمعلومات.

نبذة عن Arcube

تساعد Arcube العلامات التجارية والمؤسسات في الانتقال إلى مساحة الويب 3 من خلال إدارة جميع الجوانب، من المفهوم إلى التطوير والتسويق. لأكثر من 16 شهراً، كانت Arcube شريكة الويب 3 للاتحاد للطيران، حيث قام بصياغة استراتيجيتهم ومفهومهم والتعاون في تطوير مبادرتهم الجديدة، نادي Etihad Horizon Club - أحدث ابتكار في ولاء شركات الطيران.

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