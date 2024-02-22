معهد BSI يُطلق إطار عمل جديدًا للنضج الرقمي، للمساعدة في ضمان كون الخدمات العامة شاملة وفعالة ويسهُل الوصول إليها

لندن, 22 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- نشر معهد BSI (المعهد البريطاني للمعايير) إرشادات جديدة مصممة لدعم المؤسسات الحكومية في مختلف أنحاء العالم من أجل تحقيق مستوى أعلى من النضج الرقمي من خلال التكامل الإستراتيجي للتكنولوجيا، مما يساعدها في تقديم الخدمات لكل شرائح المجتمع بكفاءة. تم تطوير نموذج النضج من قبل BSI، بالشراكة مع Telecommunications Regulatory Authority (هيئة تنظيم الاتصالات) (TRA) وDigital Government (الحكومة الرقمية)، التي تعمل كميسر حكومي لمبادرات التحول الرقمي في البلاد.

في عالم رقمي سريع التغير بين لحظة وأخرى، تتمتع التقنيات الناشئة والاتجاهات الجديدة بالقدرة على تمكين المؤسسات من تحويل خدماتها الرقمية، ما يوفر فرصة لتحسين الرضا العام، مع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ومكاسب في فعالية العمل[1]. ويهدف إطار النضج الرقمي الجديد المُقدَّم من BSI إلى إلهام قادة المؤسسات الحكومية (بما في ذلك الإدارات والوكالات والبرامج الممولة من القطاع العام ومقدمي الخدمات) لتسريع التقدم في التحول الرقمي من أجل تحسين الكفاءة والشفافية والفعالية الشاملة في شتى جوانب العمليات.

وتتمتع مبادرات التحول الرقمي بالقدرة على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. على سبيل المثال، حددت حكومة المملكة المتحدة وفورات محتملة تبلغ نحو 1000 مليون جنيه إسترليني من خلال الاستثمارات في التحول الرقمي[2]. وكذلك أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج سياسة العقد الرقمي المتعدد السنوات. وفي إيطاليا، أدت أنظمة الشراء الإلكترونية إلى وفورات في التكاليف بلغت 3000 مليون يورو؛ وفي الدنمارك، توفر الفواتير الإلكترونية لدافعي الضرائب 150 مليون يورو سنويًا وللشركات 50 مليون يورو سنويًا، وقد تتجاوز الوفورات السنوية المقدرة - إذا تم تطبيقها في جميع أنحاء أوروبا - 50 ألف مليون يورو[3].

المعيار PAS 2009:2024، النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية – لقد تم تطوير الدليل إثر تسارع وتيرة التحول الرقمي في أثناء أزمة كوفيد-19، حين انتقلت الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية إلى الإنترنت؛ واستجابة للاستخدام المتزايد للقنوات الرقمية من قبل الدوائر الحكومية في مجالات مثل المعاشات التقاعدية والضرائب وجوازات السفر وتسجيل المواليد والزواج.

ويوفر نظام تقييم الأداء (PAS 2009) إرشادات حول قياس وزيادة النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية. وكان قد تم تطويره بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة (TDRA)، وهو يعتمد على نموذج نضج الحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتوافق مع أطر عمل مماثلة.

وهو يصف ستة أبعاد تجب على المؤسسات الحكومية معالجتها لتطوير قدراتها في ما يتعلق بالتقنيات الرقمية. وترتبط بذلك جوانب الحكومة كافة، بما في ذلك صنع السياسات والحوكمة والإدارة العامة وتقديم الخدمات العامة.

قال معالي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "إن تعاوننا مع BSI يعكس التزامنا بالمشاركة مع المنظمات العالمية الرائدة في تشكيل مستقبل التحول الرقمي. وباعتبارنا الهيئة التنظيمية المشرفة على قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، تتوافق هذه الشراكة مع مهمتنا لتوفير التمكين والقدرات في هذا المجال.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن يكون نموذج النضج في متناول الجميع، مما يؤكد تفاني دولتنا في تعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للإنسانية برمتها."

وقال Scott Steedman، المدير العام للمعايير في BSI: "لقد سلطت الحكومات والهيئات الدولية الضوء على دور التحول الرقمي في الاستجابة بفعالية لاحتياجات المجتمع، على النحو الذي يعود بالنفع على الأفراد من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية أو التعليم.

صُمم نظام تقييم الأداء (PAS) لتوفير إرشادات سهلة المتابعة لمساعدة المؤسسات الحكومية في تحسين نضجها الرقمي حتى تتمكن من تحسين الكفاءة وإمكانية الوصول والفعالية الشاملة في مختلف عملياتها، إلى جانب تسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أفضل للجميع."

يمكنك تحميل نص المعيار هنا.

[1] Unlocking the potential of public-sector IT projects (إطلاق العنان لإمكانات مشاريع تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام)، McKinsey، يوليو 2022

[2] Data Maturity Assessment for Government (تقييم نضج البيانات للحكومة) - GOV.UK (www.gov.uk)

[3] 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade (البوصلة الرقمية لعام 2030: الطريقة الأوروبية للعقد الرقمي) - EU4Digital (eufordigital.eu)

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