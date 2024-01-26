معهد IMA يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأخوين لتعزيز تعليم المحاسبة الإدارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،

26 يناير / كانون الثاني 2024

/PRNewswire/ -- وقع معهد ®IMA️ (Institute of Management Accountants) وجامعة الأخوين مذكرة تفاهم تمثل خطوة مهمة في إثراء المشهد الأكاديمي والمهني للطلاب في المغرب ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

Al Akhawayn University

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم جامعة الأخوين لطلابها برامج مهنية تكمل دراساتهم الأكاديمية، بما في ذلك شهادة Certified Management Accountant (المحاسب الإداري المعتمد) (®CMA‎) من IMA. تعتبر شهادة CMA، المعترف بها عالميًا منذ أكثر من نصف قرن، معيارًا للتميز في المحاسبة الإدارية والاستراتيجية المالية. ويهدف التعاون إلى إكساب الطلاب المهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها للتفوق والازدهار، وتزويدهم بالمتطلبات الضرورية للعمل بالقطاع المالي العالمي.

وترمز مذكرة التفاهم إلى الالتزام المتبادل بالتميز التعليمي والتطوير المهني، وقد وقعها السيد/ أمين بن سعيد، رئيس جامعة الأخوين، والسيد/Mike DePrisco، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد IMA. وستمتد هذه الشراكة على مدار فترة أولية مدتها عام واحد، الأمر الذي يعزز التبادل الغني للخبرات والموارد بين المؤسستين.

وكجزء من هذا التعاون، سيقدم معهد IMA منحًا دراسية لنيل شهادة CMA لعشرة طلاب متفوقين في جامعة الأخوين. وسيشارك الطرفان أيضًا في مبادرات بحثية مشتركة وبرامج تطوير أعضاء هيئة التدريس، ما يعزز البيئة الأكاديمية والفرص المهنية المتاحة للطلاب.

وقال السيد/ أحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات IMA في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "في ظل الديناميكيات المتغيرة سريعًا في الأسواق العالمية، تتضح ضرورة تمكين المهنيين المستقبليين بمجموعات مهارات شاملة ومتنوعة وقابلة للتكيف مع مختلف المتغيرات. إن تعاوننا مع جامعة الأخوين يتوافق مع مهمتنا الأساسية في IMA. ومن خلال هذه الشراكة، نلتزم بإعداد محاسبين إداريين أكفاء، جاهزين بالكامل للترقي والتفوق في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار."

وقال السيد/ عماد الجبوري، أستاذ المالية والمحاسبة في جامعة الأخوين: "إن التعاون بين AUI وIMA يدل على الالتزام بسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية في مجال المالية والمحاسبة الإدارية. إن هذا البرنامج يقدم فرصة غير مسبوقة لطلابنا تيسر دمج التعلم النظري بسلاسة مع تطبيقات العالم الحقيقي، وتضع معيارًا جديدًا للتآزر الأكاديمي والمهني. إن اتحاد هذه المؤسسات المرموقة هو خير دليل على الرؤية المشتركة لرعاية قادة المستقبل بفهم عميق للاستراتيجية المالية والمحاسبة الإدارية في خضم مشهد أعمال دائم التطور ومليء بالتحديات."

معلومات عن ®IMA️‎ (Institute of Management Accountants)

®IMA‎ هو إحدى أكبر المؤسسات التي تركز حصريًا على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية وأعلاها شأنًا. على الصعيد العالمي، يدعم IMA المهنة من خلال الأبحاث، وشهادة ®CMA‎‎ (المحاسب الإداري معتمد)، وشهادة ®CSCA‎ (الاعتماد في الاستراتيجية والتحليل التنافسي)، وشهادة ™FMAA‎ (مساعد المحاسبة المالية والإدارية)، والتعليم المستمر، والتواصل، والدعوة لاتباع أفضل الممارسات التجارية الأخلاقية. وحصل المعهد مرتين على لقب أفضل هيئة احترافية للعام من قبل The Accountant/International Accounting Bulletin، وهو يتمتع بشبكة عالمية تضم نحو 140 ألف عضو في 150 دولة و350 فرعًا متخصصًا وطلابيًا. يقع المقر الرئيسي لـ IMA في مونتفيل، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خدمات محلية من خلال مناطقه العالمية الست: الأمريكتان والصين وأوروبا والشرق الأوسط/شمال أفريقيا والهند وآسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات حول IMA، تُرجى زيارة www.imanet.org.

عن جامعة الأخوين بإفران

أنشئت جامعة الأخوين بإفران عام 1995، وهي جامعة مغربية مستقلة وعمومية وغير ربحية. وهي ملتزمة بتعليم قادة المستقبل في المغرب والعالم من خلال برامج الفنون الليبرالية، استنادًا إلى النظام الأمريكي، وتتمتع بالاعتماد المرموق "NECHE" مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة ييل.

تقدم جامعة الأخوين برامج التعليم العالي والبحث المتطورة، بما في ذلك التعليم المستمر، وتحافظ على أعلى المعايير الأكاديمية والأخلاقية وتلتزم بتعزيز التنوع والمسؤولية الاجتماعية. وهي توفر لطلابها تجربة تطويرية على المستوى الأكاديمي والمهني والشخصي.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2030446/4503267/IMA_Logo.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2326160/Al_Akhawayn_University.jpg