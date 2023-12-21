معهد IMA يُطلِق شهادة تركز على المعرفة التأسيسية في مجال المحاسبة المالية والإدارية

من المتوقع أن تسهم شهادة FMAA في فتح مسارات جديدة للمتخصصين في بداية حياتهم المهنية مع المساعدة في تعزيز وتوسيع شبكة الكفاءات في المهنة

دبي

21 ديسمبر / كانون أول 2023

/PRNewswire/ -- أعلن معهد IMA ® (معهد المحاسبين الإداريين)، وهو اتحاد عالمي للمحاسبين والمهنيين الماليين في مجال الأعمال، عن إطلاق شهادة تأسيسية جديدة في مهنة المحاسبة والتمويل. وتعمل FMAA™ (زمالة المحاسبة المالية والإدارية) على غرس المعرفة والكفاءات الأساسية في المجال المالي والمحاسبي، مما يسمح للمتخصصين في بداية حياتهم المهنية بعرض خبراتهم لأصحاب العمل وبناء أساس لتوسيع مهاراتهم.

وقال Mike DePrisco، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد IMA: "توفر FMAA مسارًا مرنًا وعمليًا للأفراد الذين يرغبون في إثبات قدرتهم على التحدث بلغة الأعمال مع أصحاب العمل الحاليين والمستقبليين". "ونظرًا لأن المعرفة بأساسيات المحاسبة أصبحت أكثر أهمية بالنسبة للشركات، إلى جانب النقص في المهنيين الذين يتابعون وظائف المحاسبة والتمويل، فإن FMAA تقلل من الحواجز التقليدية أمام دخول المهنة وتفتح الفرص أمام الآخرين من مختلف المهن والصناعات الأخرى."

سيبني أولئك الذين يحصلون على FMAA المعرفة في خمسة مجالات للمحتوى: المحاسبة العامة والإدارة المالية، وإعداد القوائم المالية وتحليلها، والتخطيط وإعداد الميزانية، وإدارة التكاليف ومقاييس الأداء، والأخلاقيات المهنية. ويتضمن الاختبار الذي يستغرق ساعتين 80 سؤال اختيار من متعدد، ولا تحتاج FMAA أي شروط مسبقة لمتابعة الشهادة.

وقال أحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات IMA في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "تمثل FMAA فرصة رائدة للمواهب في الشرق الأوسط لاكتساب المهارات المحاسبية والمالية الهامة التي تعتبر ضرورية في مشهد الأعمال اليوم". وأضاف "في منطقة يتزايد فيها الطلب على المهنيين الأكفاء في أساسيات المحاسبة بسرعة، تعالج FMAA النقص في المحاسبين المهرة وخبراء المالية، وفي الشرق الأوسط، حيث عدد المواهب التي تحتاج مثل هذه الشهادة آخذًا في الازدياد، فإن FMAA أصبحت ضرورة لتعزيز نمو وتطور القطاع المالي."

وسيتم فتح التسجيل في FMAA في يناير 2024 لنوافذ الاختبار الأولية التي ستُجرى في مارس 2024. وتُعقَد الاختبارات عالميًا في مراكز اختبار Prometric.

لمزيد من المعلومات حول FMAA، يُرجى زيارة .https://www.imanet.org/FMAA-Campaign

نبذة عن IMA® (معهد المحاسبين الإداريين)

يعتبر IMA® أحد أكبر الجمعيات وأكثرها احترامًا، وهو معهد يركز حصريًا على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. وعلى الصعيد العالمي، يدعم IMA مهنة المحاسبة الإدارية من خلال الأبحاث، وبرامج شهادات CMA® (شهادة المحاسب الإداري المعتمد)، وCSCA® (معتمد في الإستراتيجية والتحليل التنافسي)، وFMAA™ (مساعد في المحاسبة المالية والإدارية)، والتعليم المستمر، والتواصل، ودعم الممارسات التجارية الأخلاقية. وقد حصل المعهد على لقب الهيئة المهنية للعام مرتين من قِبَل نشرة المحاسبين/ المحاسبين الدوليين، ويمتلك IMA شبكة عالمية من حوالي 140000 عضو في 150 بلدًا و350 فصلاً مهنياً وطلابيًا. ويتخذ معهد IMA من منطقة مونتفال بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا له، ويقدم خدمات محلية من خلال ست مناطق عالمية وهي: الأميركتان والصين وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وآسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات حول معهد IMA، يرجى زيارة . www.imanet.org