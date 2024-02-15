معهد Mila - Quebec AI Institute يعقد مؤتمرًا دوليًا عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونسكو وجهات أخرى عديدة

مونتريال، 15 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يفخر معهد Mila - Quebec Artificial Intelligence Institute باستضافة مؤتمر دولي عن حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي (AI)، والذي سيعقد في مقره في مونتريال في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2024. يحمل المؤتمر العنوان "حماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي" ويهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الحاسمة اللازمة لدمج حقوق الإنسان في آليات إدارة الذكاء الاصطناعي وتعزيزها.

وكجزء من هذا الحدث، يجمع Mila مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونسكو، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس أوروبا، والعديد من الجهات الأخرى للمشاركة في مناقشات حول موضوعات تتنوع ما بين تقييمات الأثر في حقوق الإنسان وأدوات ومقاييس تقييم المخاطر، ومدى توافر آليات التصحيح. ويعد هذا المؤتمر أحد الأحداث الرسمية الأولى التي تجتمع فيها هذه المنظمات الدولية الكبرى لدراسة المساحة التي تجمع ما بين إدارة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان على وجه التحديد.

لقد تسارعت الجهود العالمية من أجل حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال العام الماضي، وقد حددت معظم الحكومات الوطنية والمنظمات المتعددة الأطراف الآن حوكمة الذكاء الاصطناعي كأولوية لديها. ومع ذلك، فقد تطور جزء كبير من المناقشات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان بشكل منفصل. وظلت هذه المساحة الناتجة من التقاطع بين هذين المجالين غير مستكشفة وغير مفهومة بشكل كافٍ.

وبالإضافة إلى حلقات نقاش مع قادة من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وصناع السياسات، ستجمع جلسات مجموعات العمل أصحاب المصلحة الرئيسيين للتشاور بشأن القضايا البالغة الأهمية، والمتعلقة بتقييمات الأثر في حقوق الإنسان، ما يمهد الطريق لصياغة توصيات جوهرية من شأنها أن تساعد في تشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي على الصعيد الدولي.

البرنامج الكامل وقائمة المتحدثين المؤكدين متاحة هنا.

قالوا...

"يفخر Mila بجمع خبراء مشهورين من المنظمات الدولية والمجتمع المدني والصناعة والأوساط الأكاديمية لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي. إن لهذه التكنولوجيا تأثيرًا عميقًا في مجتمعاتنا، وثمة حاجة ملحة لمعالجة هذه القضايا بشكل تعاوني من أجل تقديم توصيات جوهرية لحوكمة دولية شاملة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي." – Benjamin Prud'homme، نائب الرئيس للسياسة والمجتمع والشؤون العالمية، Mila

"إن هذه المحادثة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان التي نظمها Mila تأتي في وقتها بالضبط، حيث لدينا فرصة فريدة هذا العام في قمة الأمم المتحدة للمستقبل لتشكيل مستقبلنا الرقمي. ويجب علينا أن نضمن تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العالمي ومعالجة مخاطره من خلال الحوكمة المستندة إلى المعايير الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان العالمية." – Amandeep Singh Gill، وكيل الأمين العام والمبعوث الفني للأمم المتحدة

"إن الحوار الذي يرعاه Mila يأتي في الوقت المناسب بشكل خاص بالنظر إلى كل المبادرات السياسية الحاسمة التي ستؤتي ثمارها في عام 2024. تمثل حقوق الإنسان والرفاهية والشمولية تحديات حاسمة لمستقبلنا الجماعي مع الذكاء الاصطناعي. ويجب على صناع السياسات وكل الجهات الفاعلة في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي أن يعملوا معًا لتوفير اللبنات الأساسية لحلول سريعة وفعالة لضمان ذكاء اصطناعي جدير بالثقة ومفيد لمستخدميه. ويجب علينا الاستمرار في التعلم المتبادل وإقامة الحوار وبناء الثقة وتعميقها بين التقنيين وكل مجموعات أصحاب المصلحة." – Karine Perset، رئيسة مرصد السياسات وشبكة الخبراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

معلومات عن Mila

أسس البروفيسور Yoshua Bengio من جامعة مونتريال معهد Mila، وهو معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي الذي بات يضم اليوم أكثر من 1200 باحث متخصص في التعلم الآلي. وتتمثل مهمة Mila، الذي يقع مقره في مونتريال، في أن يكون مركزًا عالميًا للتقدم العلمي يلهم الابتكار وإنماء الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع. ويعد Mila منظمة غير ربحية معترفًا بها عالميًا لمساهماته الكبيرة في التعلم العميق، ولا سيَّما في مجالات نمذجة اللغة والترجمة الآلية والتعرف على الكائنات والنماذج التوليدية. للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة mila.quebec

للتواصل الإعلامي: Eric Aach‏، [email protected]‏، ‎(514) 569-3594