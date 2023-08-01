معهد Otermans يعلن عن تطوير أول نموذج لمعلم رقمي في هيئة إنسان في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر منصة OIAI وقادر على التدريس بطريقة تماثل المعلم البشري تماما

Meet Beatrice, the world’s first digital human AI Teacher made by Otermans Institute.

لندن, 1 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- يعاني العالم من عجز في أعداد المعلمين بما يبلغ 69 مليون معلم حول العالم . بدونهم، يكاد سيكون من المستحيل تلبية الاحتياجات التعليمية الأساسية للسكان في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، على الرغم من الدورات العديدة المتاحة عبر الإنترنت في الوقت الحاضر، فقد كان من الصعب على المدارس تقديم الدعم الذي يتناسب مع الاحتياجات الفردية لطلابها، حيث يفوق عدد الطلاب أعداد المعلمين المتوفرين حاليا. Hلا يعد الاستعانة بمدرسين خصوصيين خيارًا لمعظم العائلات في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن أن يكلف درس خصوصي حضوري ما بين 25 دولارًا و80 دولارًا في الساعة ، على النقيض يمكن لمعلم الذكاء الاصطناعي توفير نفس الخدمة مقابل جزء بسيط من هذه التكلفة.

لحل هذه المشكلة، طور Dev Aditya والدكتور Pauldy Otermans منصة OIAI وهي منصة تعليمية مبتكرة تستخدم معلمين رقميين في هيئة بشر مدعومين بالذكاء الاصطناعي ويمتلكون صفات تشبه الإنسان.

لا يمكن لمعلمي الذكاء الاصطناعي هؤلاء تعليم المتعلمين عن بُعد في أي وقت يرغبون فيه فحسب، بل يمكنهم أيضًا فهم متطلبات التعلم الخاصة بهم وتخصيص دروسهم لهم.

تُدعى Beatrice وهي أول معلمة رقمية بهيئة بشرية، يمكنها تعليم المهارات الأساسية التي يسعى إليها أصحاب العمل في العصر الحديث، مثل التواصل الفعال والقيادة والتفكير النقدي. حضر أول ندوة مجانية لها عبر الإنترنت حول كتابة السيرة الذاتية حوالي 37000 زيارة مذهلة في أقل من 72 ساعة.

ببدأ مشروع Dev Aditya والدكتور Pauldy Otermans منذ أكثر من عامين عندما دربت نسختهما الأولى من Beatrice اللاجئين في معسكرات مؤسسة بارزاني الخيرية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شمال العراق

المعلمون الرقميون في منصة OIAI هم الحل الأمثل لسد عجز المعلمين البشريين في جميع أنحاء العالم.

يمكنهم أتمتة التدريس، وتعليم الطلاب الذين لا يستطيعون الحصول على تعليم جيد، ودعم المعلمين البشريين في تتبع تقدم طلابهم في وقت واحد وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من خلال المعلمين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، تستطيع منصة التعلم OIAI بأن يقوم بشكل ديمقراطي، وبمهارة مناسبة بتدريب المتعلمين حول العالم في المستقبل، ويوفر للجميع معلمًا خصوصيا في متناول أيديهم وقت ما أرادو.

وبحسب قولDev والدكتور Pauldy: "Beatrice ستكون معلمتك الشخصية ومدربتك وصديقتك التي تكون معك في أي وقت وفي كل مكان لضمان عدم ترك أي شخص غير متعلم".

تم تطوير تقنيات مثل منصة التعليم بالذكاء الاصطناعي OIAI لخدمة البشر وتهدف إلى تمكينهم بطريقة شاملة ومستدامة.

تهدف منصة OIAI إلى معالجة الفجوة التكنولوجية والتعليمية الحالية بين البلدان وبين الناس.

من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، تهدف منصة OIAI إلى إحداث ثورة في المشهد التعليمي، وجعل التعلم متاحًا للجميع.

لذا، استعد من الآن للقاء المعلمين من المستقبل. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقع منصة OIAI على الويب من خلال الضغط على هذا الرابط

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2166182/OIAI_Logo.jpg

الفيديو- https://youtu.be/j7Gxuno81tE

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https://mma.prnewswire.com/media/2166182/OIAI_Logo.jpg

https://youtu.be/j7Gxuno81tE



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