معهد Texas Cardiac Arrhythmia Institute في مركز St. David's Medical Center يستضيف مؤتمرًا دوليًا عن حالات عدم انتظام ضربات القلب المعقدة

سيكون EPLive 2024 مؤتمرًا يمتد يومين، ويستقطب أفضل خبراء الفيزيولوجيا الكهربية للقلب في العالم

أوستن، تكساس، 27 مارس 2024 /PRNewswire/ -- سيستضيف معهد Texas Cardiac Arrhythmia Institute (معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي) (TCAI) بمركز St. David's Medical Center في يومي 18 و19 أبريل 2024، ندوته الدولية السابعة حول عدم انتظام ضربات القلب المعقدة، EPLive 2024.

ويعدُّ EPLive اجتماعًا تثقيفيًا مكثفًا يستمر يومين، يحضره الأطباء والممرضون المسجلون في الممارسات المتقدمة والمهنيون الصحيون المتحالفون من المهتمين بعلاج حالات عدم انتظام ضربات القلب المعقدة، تلك الحالة التي ينبض فيها القلب بنظم غير منتظم أو غير طبيعي. وتعرض الحالات المباشرة، التي يتم بثها مقترنة بتعليقات الخبراء من مركز الفيزيولوجيا الكهربية المتطور Electrophysiology Center في مركز St. David's Medical Center، بحيث تكون الأداة التثقيفية الأساسية.

قال الدكتور Andrea Natale، الحاصل على الدكتوراه في الطب، وزمالة .F.H.R.S، وزمالة F.A.C.C.‎، وزمالة F.E.S.C.‎، واختصاصي فيزيولوجيا الكهربية القلبية والمدير التنفيذي الطبي لـ TCAI ومدير دورة EPLive: "يتشرف معهد Texas Cardiac Arrythmia Institute بجمع خبراء الفيزيولوجيا الكهربية للقلب الرواد من أقطاب العالم لتقديم حالات مباشرة ومسجلة تعرض الإنجازات الراهنة في مجالنا وتتطرق إلى مستقبله. إن هذه الحالات، التي تسلط الضوء على التقدم في علاج عدم انتظام ضربات القلب، ستساعد في تحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء العالم."

يحدث عدم انتظام ضربات القلب بسبب مشاكل في النظم الكهربي للقلب. وفي حين يتم علاج الكثير من حالات عدم انتظام ضربات القلب باستخدام إجراءات الاستئصال الحديثة - التي تعتمد على الحرارة الشديدة أو البرودة لتدمير المناطق المستهدفة المرتبطة بإيقاعات القلب غير الطبيعية - سيركز مؤتمر EPLive على استئصال المجال النبضي (PFA). في هذا النوع من الاستئصال، وهو أحدث تطور في الفيزيولوجيا الكهربية، تُنتج نبضات كهربائية عالية التردد لمهاجمة الخلايا العضلية التي تسبب اضطراب النظم القلبي من دون استخدام الحرارة أو البرودة الزائدة. ولا يؤدي النهج غير الحراري إلى إتلاف الأنسجة المحيطة، ومن ثم يعزز نتائج المرضى.

تمثل حالات الرجفان الأذيني (A Fib)، بما في ذلك PFA، أحد الأقسام الأربعة للمؤتمر. وسيتضمن EPLive أيضًا حالات استئصال لاضطراب نظم القلب البطيني (VT)، وحالات وأجهزة إغلاق ملحق الأذين الأيسر (LAA)، والتقنيات الجديدة. تتكون الجلسات من مجموعة من الحالات المباشرة والمسجلة من TCAI وبعض المراكز الرائدة في العالم: Cleveland Clinic، وHouston Methodist، ومعهد Kansas City Heart Rhythm Institute، وMassachusetts General، وMedStar Health (واشنطن العاصمة)، وMt. Sinai Hospital (نيويورك)، ومركز Mozina Heart Center (إيطاليا)، ومركز St. Bernard's Heart and Vascular Center (أركنساس)، ومركز جامعة كاليفورنيا الصحي (كولورادو)، وجامعة شيكاغو للطب، وجامعة بنسلفانيا، وSouthwestern Medical Center ومستشفى Vancouver General Hospital (كندا).

وسيركز المؤتمر أيضًا على مجموعة متنوعة من الأهداف، من بينها:

تحديد الإجراءات للحد من المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمرضى في أثناء استئصال الرجفان الأذيني وغيره من حالات عدم انتظام ضربات القلب.

إظهار فهم أحدث الأدلة والمبادئ التوجيهية في إدارة عدم انتظام ضربات القلب وعلاجه باستخدام التقنية الجديدة.

تطبيق الأساليب التي تستخدم التقنيات الجديدة على أفضل وجه لتحسين النتائج السريرية.

تحديد الإجراءات التي يمكن أن تستفيد من تكامل التقنيات الجديدة وتعزيز إجراءات أكثر أمانًا للمريض.

تحديد الإجراءات للحد من المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمريض في أثناء عمليات إزالة أسلاك التوصيل الكهربائي لغرسات أجهزة القلب المعقدة.

وإلى جانب الدكتور Natale، سيتضمن EPLive عروضًا تقديمية يلقيها العديد من أطباء TCAI، بما في ذلك المدير المشارك للدورة، أمين الأحمد، دكتور في الطب، ومحمد بسيوني، دكتور في الطب، وDavid Burkland، دكتور في الطب، وRobert Canby، دكتور في الطب، وJoseph Gallinghouse، دكتور في الطب، وRodney Horton، دكتور في الطب، وPatrick Hranitzky، دكتور في الطب، وJason Zagrodzky، دكتور في الطب.

سيحصل الأطباء على 14.5 ساعات كحد أقصى من تقدير Physician's Recognition Award (PRA) الممنوح من American Medical Association (AMA) من الفئة Category 1 Credit™‎ في المؤتمر.

يضم معهد Texas Cardiac Arrhythmia Institute مركزًا رائدًا في الفيزيولوجيا الكهربية الروبوتية في أمريكا الشمالية. تبلغ مساحة المركز 72 ألف قدم مربع، وقد تم افتتاحه في عام 2019، وهو يضم ستة مختبرات للفيزيولوجيا الكهربية مجهزة بتقنيات متقدمة لعلاج حالات عدم انتظام ضربات القلب المعقدة. ويتكون فريق المعهد من الأطباء المشهورين عالميًا، ما يمثل أحد أكبر عيادات الفيزيولوجيا الكهربية في الولايات المتحدة، حيث يقدم تجربة وخبرة ورعاية استثنائية لا مثيل لهما.

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للتواصل الإعلامي: ECPR Texas

Matt Grilli

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