معهد الولايات المتحدة للسلام يُعلن عن فوز بيترونيل فاويكا بجائزة المرأة لبناء السلام لعام 2023

واشنطن، 8 ديسمبر 2023 PRNewswire//-- يتشرف معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) بالإعلان عن فوز بيترونيل فاويكا من جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) بجائزة المرأة لبناء السلام. لعام 2023.

تُكرّم هذه الجائزة الدولية المرموقة التي تُمنح سنويًا، النساء ذوات الالتزام والقيادة والتأثير الاستثنائي اللاتي يعملن على بناء السلام وحل نزاعات العنف في مجتمعاتهن.

قالت ليز جراندي الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد الولايات المتحدة للسلام: "إن بيترونيل امرأة تتمتع بالشجاعة والعزم،". وأكملت حديثها: "فهي تتفاوض وتقنع وتؤثر وتلهم الناس لإلقاء أسلحتهم وإنهاء القتال والعمل معًا لحل مظالمهم. وتلك من أصعب وأخطر الأعمال التي قد يقوم بها أي شخص في أي مكان."

اختار مجلس النساء بانيات السلام التابع لمعهد الولايات المتحدة للسلام، والذي يتألف من خبراء ومستشارين متميزين، ثلاث متأهلات للتصفيات النهائية والفائزة تكون من بين أكثر من 150 مُرشّحة تم تلقيها من 42 دولة.

وقالت رئيستا المجلس مارسيا كارلوتشي وميغان باير: "إن شرق الكونغو مليء بالموت والدمار،". ثم أضافت: "وبترونيل امرأة شجاعة للغاية تعمل بلا كلل على مدى ثلاثة عقود من أجل التغيير في ثقافة العنف التي يهيمن عليها الذكور."

بيترونيل هي الوسيطة الأولى للنساء المشاركات من أجل السلام في إفريقيا ((FEPA، وهي شبكة من النساء العاملات في المناطق المتأثرة بالصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت بيترونيل مفاوضة رئيسية مع الجماعات المسلحة وكانت مُدَرِّبة ومديرة في البرنامج الوطني للاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد لأكثر من عِقد بصفتها النائبة الوطنية للمرحلة الانتقالية من عام 2004 حتى عام 2008.

وتم الإعلان عن جائزة بترونيل خلال حفل أقيم اليوم في السفارة الأمريكية في كينشاسا.

لمزيد من المعلومات حول الجائرة، تفضل بزيارة www.usip.org/womenbuildingpeace

لمزيد من المعلومات حول معهد الولايات المتحدة للسلام، يرجى زيارة: https://www.usip.org/about .