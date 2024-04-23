معهد الولايات المتحدة للسلام يفتتح التسجيل لترشيحات جائزة النساء بانيات السلام 2024

واشنطن، 23 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلن معهد الولايات المتحدة للسلام USIP))، عن فتح باب الترشيحات لجائزة النساء بانيات السلام لعام 2024. تُكرم هذه الجائزة السنوية المرموقة النساء الشجاعات في المجتمع المدني اللائي يساهمن في بناء السلام في البلدان المتضررة من النزاعات العنيفة.

تُخاطر أعداد لا تُحصى من النساء بحياتهن لتحقيق السلام في مجتمعاتهن، كما يساهمن في قيادة حركات معنية بتحقيق العدالة والأمن وعدم الإقصاء على الرغم من تجاهل جهودهن في كثير من الأحيان. يلتزم معهد USIP ببذل المزيد من الجهد لدعم هؤلاء النساء والاحتفاء بهن وتأثيرهن باعتبارهن محفزات للتغيير ودعاة للسلام.

سيظل باب الترشيحات مفتوحًا حتى يوم 10 يونيو 2024، ويدعو معهد الولايات المتحدة للسلام USIP المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم للمساهمة في التعرف على هؤلاء النساء المتميزات اللاتي كرّسن حياتهن لتحقيق السلام وتكريمهن، وسيتم الإعلان عن الفائزة في حفل يُقام في العاصمة واشنطن، وتحصل على جائزة نقدية.

ويُشجع معهد الولايات المتحدة للسلام USIP بشدّة على ترشيح النساء اللاتي لم يسبق تكريمهن لجهودهن في بناء السلام.

وتتم مراجعة الترشيحات بناءً على معايير الجائزة، بما في ذلك؛ التزام المرشحة بالسلام، وقيادتها الاستثنائية، وممارستها المتميزة في وضع خطة بناء السلام موضع التنفيذ، وتأثير عملها. ويحدّد مجلس النساء بانيات السلام الفائزة بجائزة المجلس لعام 2024، وهو مجلس مكوّن من مجموعة من الخبيرات المتميّزات ويُقدّم مشورات لمعهد الولايات المتحدة للسلام بشأن القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وبناء السلام.

ومن بين الفائزات السابقات بجائزة النساء بانيات السلام، Pétronille Vaweka من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وMaría Eugenia Mosquera Riascos من كولومبيا، وJosephine Ekiru من كينيا، وRita Lopidia من جنوب السودان.



وقد أعلن معهد الولايات المتحدة للسلام USIP عن أربع وعشرين امرأة كمرشحات نهائيات للجائزة على مدار السنوات الأربع الماضية.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة ولتقديم الترشيحات، يُرجى زيارة: .www.usip.org/womenbuildingpeace

لمزيد من المعلومات عن معهد USIP، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد: .https://www.usip.org/about