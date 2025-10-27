معيار للعولمة للتصنيع الذكي في الصين: SKYWORTH تشعل ثورة الأجهزة المنزلية الذكية في الأردن

عمّان ، الأردن ، 27 أكتوبر ، 2025 / PRNewswire / -- في السنوات الأخيرة ، تعاونت "سكاي وورث" ( SKYWORTH )، وهي علامة تجارية صينية رائدة للأجهزة المنزلية الذكية ، مع الموزع الأردني "مجموعة الدادا" لإنشاء علامة بارزة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الأردن. مستفيدةً من جودة المنتجات الاستثنائية والتكنولوجيا الذكية المتطورة وشبكة دعم محلية شاملة ، رسّخت "سكاي وورث" مكانتها بسرعة كواحدة من أكثر العلامات التجارية الصينية الديناميكية والواعدة للأجهزة المنزلية.

على الرغم من النمو السريع والمنافسة الشديدة في صناعة الأجهزة المنزلية العالمية ، فقد تميزت "سكاي وورث" باستمرار في الأردن ، حيث حققت نموًا ملحوظًا بفضل شراكتها التكميلية مع "مجموعة الدادا".

تأسست "سكاي وورث" في عام 1988 ويقع مقرها الرئيسي في شينزين، الصين ، وهي شركة رائدة عالميًا في الأجهزة المنزلية الذكية وتكنولوجيا المعلومات. وهي تدير شركتين مدرجتين في البورصة؛ هما "سكاي وورث جروب" ( Skyworth Group ) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز Hong Kong : 00751) و"سكاي وورث ديجيتال" ( Skyworth Digital ) (المدرجة في بورصة شينزين بالرمز Shenzhen : 000810) ، وتشمل أعمالها الأجهزة المنزلية الذكية وتقنيات الأنظمة الذكية وحلول الطاقة الجديدة. اعتبارًا من الآن ، تتوفر منتجات "سكاي وورث" في أكثر من 100 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم ، وتؤدي بشكل جيد بشكل خاص في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا ، وتحصل على اعتراف عالمي. اليوم ، تفخر منظومة التلفزيونات الذكية لـ "سكاي وورث" بأكثر من 200 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم. اكتسبت "سكاي وورث" بفضل جودة منتجاتها المتميزة وسمعة العلامة التجارية الخاصة بها مكانة بين أفضل 100 شركة إلكترونية في الصين وأدخلها ضمن قائمة ( Fortune China 500 ). من خلال الابتكار المستمر والمنتجات المتميزة ، تجلب "سكاي وورث" تجارب معيشية أكثر ذكاءً وملاءمة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تعمل "مجموعة الدادا"، الرائدة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الأردن ، كشريك وطني حصري لشركة "سكاي وورث". مع شبكتها الواسعة للتوزيع وقدراتها في خدمة ما بعد البيع ، تدير "مجموعة الدادا" مبيعات "سكاي وورث" وعملياتها ودعمها المحلي في جميع أنحاء الأردن ، مما يضمن تجربة سهلة للمستهلك.

من خلال دمج الخبرة الدولية والبصيرة المحلية، تجلب هذه الشراكة الوثيقة التقنيات المتقدمة لشركة "سكاي وورث" لتلبية احتياجات السوق الأردنية. منذ إطلاق تعاونهما، شهدت "سكاي وورث" نموًا كبيرًا في حصتها في السوق والاعتراف بعلامتها التجارية. من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات ومن مكيفات الهواء إلى الغسالات ، يجسد كل منتج من منتجات "سكاي وورث" مبادئ "التكنولوجيا الرائدة ، والجودة التي لا تقبل التنازلات ، والتصميم المتمحور حول المستهلك" ، ما جلب إشادة واسعة النطاق من كل من المستهلكين وشركاء التجزئة.

لا يعكس نجاح "سكاي وورث" في الأردن نهج العلامة التجارية الاستراتيجي المتمثل في الجمع بين الوصول الدولي والتكيف المحلي فحسب ، بل يرمز أيضًا إلى الارتقاء عالي الجودة والقوة التنافسية للصناعة الذكية الصينية في الشرق الأوسط ، ما يُظهر الابتكار والتأثير العالمي للتكنولوجيا الصينية.

استكشف المزيد على: https://www.dadagroup.jo /