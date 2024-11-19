لوس أنجلوس، 19 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقدمت شركة Quinn Emanuel للمحاماة بدعوى قضائية اليوم في ولاية كاليفورنيا ضد المحامي Anthony ("Tony") Buzbee، تتهمه بالابتزاز على خلفية تهديداته بنشر معلومات كاذبة بهدف تحقيق مكاسب مالية. وذكرت شركة Quinn Emanuel في الدعوى أن Buzbee دأب على توجيه اتهامات باطلة ومغرضة ضد شخصيات بارزة، مهددًا بالكشف عنها علنًا في حال عدم استجابتها لدفع مبالغ طائلة. وأوضحت أن الأموال التي يجنيها Buzbee من خلال هذه الممارسات ينفقها على أسلوب حياته الفاحش الرفاهية. وقد نشر هذه التهديدات في رسائل مكتوبة، وفي تصريحات إعلامية، وعلى موقعه الإلكتروني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، بغرض الضغط على الشخصيات المعروفة. إن هذه الأساليب غير الأخلاقية تمثل ابتزازًا صريحًا، ولهذا تسعى الشركة من خلال هذه الدعوى إلى مساءلة Buzbee عن تصرفاته غير القانونية.

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