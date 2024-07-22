مكتبة محمد بن راشد تدعو خبراء المكتبات للمشاركة في مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024 15 - 17 نوفمبر المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة

22 يوليو / تموز 2024

/PRNewswire/ --

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، الحدث الأبرز والأكبر من نوعه على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «مكتباتنا الماضي والحاضر والمستقبل»، خلال الفترة بين 15- 17 نوفمبر المقبل؛ وذلك بمشاركة أكثر من 25 دولة، وأكثر من 60 متحدثاً من حول العالم.

Dubai International Library Conference (DILC)

ويستقطب المؤتمر، الذي يُعد الحدث الأبرز على مستوى المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية في قطاع المكتبات العامة، نخبة من المتخصصين والمهنيين والخبراء في هذا المجال الرائد من جميع أنحاء العالم، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، والتعرف على أحدث الممارسات في قطاع المكتبات والمعلومات.

ومن بين أبرز الأسماء المشاركة في المؤتمر، لويس كوافيه-جن، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (CILIP)، وشارون ميميس، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، وليزلي بيرجر، المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية المكتبات الأمريكية (ALA)، ومحسن الموسوي من جامعة كولومبيا، والدكتور سامي مبيّض، مؤرخ بالجمعية التاريخية الملكية في لندن، وسيف الجابري، جمعية المكتبات العمانية، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات (IFLA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة فائزة أديب البياتي رئيسة جمعية اختصاصي المكتبات والمعلومات والتوثيق العراقية، والدكتورة هبة إسماعيل، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وكونستانتيا كونستانتينو، نائب عميد ومدير المكتبات في جامعة بنسلفانيا.

وينظم مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، أكثر من 45 ورشة عمل متميزة وندوة حوارية ومحاضرة وجلسة حوارية، تسلط الضوء على حفظ وترميم الأرشيف، والجديد في أنظمة وبرامج المكتبات، والملكية الفكرية، وقوانين حقوق الطبع والنشر، والذكاء الاصطناعي، والمكتبات المستدامة، ودور العمل الخيري في ضمان الوصول إلى الكتب والمعلومات.

ويسلط المؤتمر، الضوء على أهمية المكتبات ودورها في تحقيق تبادل المعرفة ضمن إطار عالمي، إلى جانب الاحتفاء بالمكتبات كنماذج لروائع هندسية ومعمارية وبمكانتها الثقافية. كما يركز على التنوع المعرفي الذي تقدمه المكتبات العالمية واختصاصاتها المتفردة، من خلال استقطاب الأخصائيين والخبراء والمهنيين من مختلف الميادين ومن شتى أنحاء العالم لتحديد ورسم مستقبل المكتبات، وإبراز كفاءة المكتبات في الجانب التقني وحرصها على تبني واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا المتطورة كالذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الصناعة.

وأشارت مكتبة محمد بن راشد إلى أن الدخول إلى الحدث مجاني ومن الضروري التسجيل كمندوب، للحصول على شارة المؤتمر اللازمة. ويمكن العثور على المزيد حول جدول الأعمال والمتحدثين هنا: https://s1684998685.hs.eloqua.com/DILC2024ENG.

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2463463/4816612/Mohammed_bin_Rashid_Library.jpg