ملخص بحثي من Economist Impact بتفويض من OKX: يرى المستثمرون المؤسسييون أن زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية أمر لا مفر منه

- يعد تخصيص الأصول وحفظها وتنظيمها وإدارة المخاطر من مجالات التركيز الأساسية للمستثمرين المؤسسيين عند النظر في الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية.

- كما تم تسليط الضوء على السيولة وتكامل السوق والامتثال باعتبارها ديناميكيات مهمة لدخول السوق

- استنتاجات مبنية على رؤى من المقابلات مع قادة الأعمال في الأصول الرقمية والتمويل، بما في ذلك Citi، وAl Mal Capital، وSkybridge Capital، وVanEck وآخرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة OKX، وهي شركة رائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3، عن إصدار موجز بحثي بتكليف من OKX من تأليف Economist Impact، بعنوان "الأصول الرقمية كبديل جديد للمستثمرين المؤسسيين: ديناميكيات السوق والفرص والتحديات"، والذي يسلط الضوء على أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون الآن إلى الأصول الرقمية باعتبارها فرصة مؤسسية حتمية، وفئة أصول واعدة من المقرر أن تنمو بشكل كبير.

وبحسب الموجز، هناك أربعة مجالات تركيز أساسية للمؤسسات التي تفكر في الدخول إلى سوق الأصول الرقمية: تخصيص الأصول، والحفظ، والتنظيم، وإدارة المخاطر. كما تم تسليط الضوء على السيولة والتكامل في السوق والامتثال باعتبارها عوامل مهمة لدخول السوق.

تم تجميع مجالات التركيز والرؤى التي ظهرت في موجز البحث من مناقشة المائدة المستديرة التي عقدتها Economist Impact في دبي في أبريل 2024 والتي ضمت كبار قادة الأعمال في الأصول الرقمية والتمويل، بالإضافة إلى الأبحاث المكتبية والمقابلات مع ممثلي الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية والاستثمار، بما في ذلك Citi، وAl Mal Capital، وSkybridge Capital، وVanEck وغيرها.

تتضمن الأفكار الإضافية* من موجز البحث ما يلي:

- هناك "إجماع متزايد" بين المستثمرين المؤسسيين على أن الأصول الرقمية، مثل العملات الرقمية ورموز NFT والصناديق الخاصة الرمزية، لها مكانة مهمة في تخصيصات أصول المحفظة.

-- وتتراوح التخصيصات المتوسطة حالياً عادة بين 1% إلى 5% استناداً إلى شهية المخاطرة، ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 7.2% بحلول عام 2027

-- يخطط المستثمرون المؤسسييون لزيادة تخصيصات محافظهم للعملات الرقمية من خلال عدد من إستراتيجيات الاستثمار، حيث يفكر حوالي 51% من المستثمرين في تخصيص العملات الرقمية الفورية، ويفكر 33% في وضع الأصول الرقمية في الحسبان، ويفكر 32% في مشتقات العملات الرقمية.

-- توقع 69% من المستثمرين المؤسسيين زيادة مخصصاتهم للأصول الرقمية و/أو المنتجات ذات الصلة في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة

- "إن "صعود أمناء الحفظ من الدرجة المؤسسية" مستمر، والتخفيف الفعال للمخاطر من خلال الحفظ يؤدي إلى "فرص جديدة" للمستثمرين للوصول إلى أسواق الأصول الرقمية".

-- يشهد سوق حفظ الأصول الرقمية المؤسسية نموًا سريعًا، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 23% حتى عام 2028 %80

-- من صناديق التحوط التقليدية والرقمية التي تستثمر في الأصول الرقمية تستخدم جهة خارجية لحفظ الأصول الرقمية

- هناك اتجاه إيجابي لتقارب الأطر التنظيمية المحلية والإقليمية، مثل إطار MiCA العابر للولاية في أوروبا، وهذا يخلق طريقًا لاعتماده على مستوى العالم.

-- لقد أدركت منصات التداول الحاجة إلى الاستجابة بشكل مرن لمتطلبات التنظيم المحلية لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى النمو والحاجة إلى الحفاظ على سلامة السوق

-- تنظيم العملات المستقرة هو أحد المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها وقد أنشأ المنظمون بيئات تنظيمية للعملات المستقرة في الأسواق من الدرجة الأولى

- تشكل إدارة المخاطر خطوة حاسمة لتخصيص الأصول الرقمية للمحافظ المؤسسية. ينبغي لمنصات التداول، وأمناء الحفظ وشركات تأمين الحفظ إعطاء الأولوية للبنية التحتية القوية وتدابير الأمن.

-- إن اعتماد التقنيات الجديدة، مثل إثبات الاحتياطيات، فضلاً عن عمليات التدقيق المستقلة من قبل أطراف ثالثة، يمكن أن يزيد من اعتماد الأصول الرقمية بين المؤسسات

-- ينبغي تكييف استراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة المستخدمة في القطاع المالي التقليدي، بما في ذلك نماذج القيمة المعرضة للخطر، وتحليل السيناريوهات واختبار الإجهاد، واختبار الإجهاد العكسي، واستخدامها لحماية الاستثمارات المؤسسية في العملات الرقمية والأصول الرقمية.

قال لينكس لاي، المدير التجاري لشركة OKX: "تُظهر هذه المبادرة للتواصل مع المستثمرين المؤسسيين الرائدين في العالم مدى سرعة اعتماد الأصول الرقمية في محافظ الاستثمار. وسوف يشتد هذا الاتجاه إذا شهدنا تقدماً في تكنولوجيا البلوكشين، ووضوحًا تنظيميًا معززًا، واستيعابًا للحلول الرقمية المبتكرة مثل أصول العملات الرمزية في العالم الحقيقي. يؤكد تعاوننا مع مجلة Economist Impact على التزام OKX بتعزيز الفهم والتبني الأعمق للأصول الرقمية بين المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم."

وقال جون فيرجسون، رئيس قسم العولمة والتجارة والتمويل في Economist Impact "مع تزايد أهمية الأصول الرقمية في الأسواق المالية، فإن التوحيد التنظيمي بالإضافة إلى حلول الحراسة وإدارة المخاطر المتطورة المصممة خصوصًا للأصول الرقمية تشكل اعتبارات حاسمة للمستثمرين المؤسسيين. تهدف هذه الورقة البحثية الموجزة، التي ترعاها OKX وطورتها Economist Impact، إلى تزويد المستثمرين المؤسسيين بمعلومات حول الاتجاهات الأخيرة والتحديات المستمرة والفرص الناشئة حول الأصول الرقمية أثناء تنقلهم في هذا النظام البيئي سريع التطور. وتسلط النتائج أيضًا الضوء على الدور القوي الذي يمكن أن تلعبه الحلول المعتمدة على التكنولوجيا في تعزيز الثقة في الأصول الرقمية بين هؤلاء المستثمرين."

OKX Institutional هي مجموعة شاملة من الخدمات المقدمة من OKX والمصممة خصوصا للعملاء المؤسسيين.

وتشمل هذه الخدمات قدرات تداول متقدمة، وحلول حفظ آمنة، وأدوات قوية لإدارة المخاطر مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين المحترفين. تماشيًا مع التزامها بتعزيز عروضها المؤسسية، قامت OKX بإطلاق Nitro Spreads، وهو مكان لتنفيذ إستراتيجيات المراجحة الأساسية والعقود الآجلة ومعدلات التمويل - في يوليو 2023. توفر Nitro Spreads للمتداولين المؤسسيين إمكانية الوصول عند الطلب إلى السيولة العميقة لشركة OKX، مما يعود بالنفع على كل من صناع القرار والمستثمرين مع توفير فرص لتقليل مخاطر السوق عبر الأسواق.

يمكن للمهتمين بالتسجيل في OKX Institutional زيارة هذه الصفحة لملء استبيان قصير من أجل التواصل مع أحد أعضاء الفريق المتخصصين.

*المعلومات المشار إليها في هذا البيان الصحفي مقتبسة في موجز البحث، وتتكون من (1) وجهات نظر من جلسة المائدة المستديرة التي نظمتها Economist Impact في دبي، بالإمارات العربية المتحدة؛ (2) مقابلات مع خبراء الصناعة؛ (3) أبحاث مكتبية، بما في ذلك استطلاعات ودراسات الصناعة. يمكن العثور على مصادر جميع الأفكار المشار إليها في موجز البحث

حول OKX Institutional

OKX Institutional هي شركة عالمية رائدة تحظى بثقة الشركات الدولية والأطراف المقابلة، وتوفر مجموعة قوية من حلول تداول العملات الرقمية المؤسسية مثل شبكة السيولة خارج البورصة عند الطلب والمنتجات المنظمة والحسابات المدارة. تم تصميم البنية التحتية لـ OKX للمتداولين المؤسسيين، مع أنظمة حسابات موحدة، والتكامل مع أمناء الحفظ الرائدين وواجهات برمجة التطبيقات ذات زمن الوصول المنخفض.

بفضل إثبات الاحتياطيات الشهرية الرائدة في الصناعة وحجم التداول والسيولة العميقة ووقت التشغيل بنسبة 99.99%،تجمع OKX بين الأمان من الدرجة الأولى والسرعة والموثوقية. إنها توفر الوصول إلى أكثر من 700 زوج تداول فوري، وأكثر من 280 أداة مشتقة، وما يصل إلى 125 ضعف الرافعة المالية على عقود العقود الآجلة الرائدة.

لمعرفة المزيد عن OKX Institutional، تفضل بزيارة:okx.com/institution s أو تواصل مع [email protected] لتسريع أهدافك في تداول العملات الرقمية المؤسسية.

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