مليون باحث عن خدمات الرعاية الصحية حول العالم يلجأون إلى موقع MedicalTourism.com: مجلة Medical Tourism Magazine تنير الطريق نحو المستقبل

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت The Medical Tourism Association في عام 2023 DarwinAI (الذكاء الاصطناعي)، وهي تقنية تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدث تغييرًأ كبيرًا في مجال السياحة الطبية. تستخدم Darwin AI خوارزميات قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية ورؤيتها واكتساب العملاء المحتملين بطريقة غير مسبوقة تثمر نتائج رائعة.

وتعد DarwinAI أداة لا تقدر بثمن لقادة الأعمال الذين يستفيدون من أنظمة التعلم الآلي القوية لإنتاج وتحليل ومعالجة كميات هائلة من البيانات المستهدفة والدقيقة للحصول على رؤى استراتيجية للسوق.

ولقد شهدت مجلة Medical Tourism Magazine وموقع MedicalTourism.com زيادة هائلة في عدد القراء بفضل تقنية Darwin AI في غضون 9 أشهر فقط، حيث حدثت نقلة من أقل من 200 ألف قارئ شهريًا إلى أكثر من مليون قارئ في 9 أشهر.

قال Jonathan Edelheit، رئيس مجلس الإدارة ورئيس جمعية Medical Tourism Association: "من دون تقنية DarwinAI، لم يكن من الممكن تحقيق هذا النمو الهائل إلا في سنوات. ومع وجود أكثر من مليون زائر، يسعدنا أن نتوقع القيمة الجديدة التي نقدمها لقطاعي السفر الطبي والسياحة الصحية في عام 2024."

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى المستهدف، تعمل التحليلات المتقدمة لـ Darwin AI أيضًا على إنشاء حملات تسويقية دقيقة التركيز وطرح رؤى لا مثيل لها لإسراع عملية اكتساب العملاء المحتملين وتنمية برامج مزايا المرضى الدولية. وتساعد هذه البيانات في تحديد أفضل إستراتيجيات المحتوى لجذب المزيد من العملاء، وتوفير المعلومات الصحية للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

وأضاف Edelheit قائلاً: "تُحدث هذه التكنولوجيا ثورة في تسويق السياحة الطبية والعلامات التجارية لأطباء ومقدمي خدمات رعاية صحية محددين، على نطاق غير مسبوق. ولقد تجاوزت النتائج التي شهدناها لمؤسستنا وللعملاء كل توقعاتنا. ولقد قمنا فقط بنشر نظام Darwin AI لمجموعة مختارة أولية من عملاء الرعاية الصحية."

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معلومات عن Medical Tourism Association (MTA)

إنجمعية Medical Tourism Association (MTA) منظمة تجارية غير ربحية تأسست بحسب المادة ‎5016‎(c6) ‏ومكرسة لكسر الحواجز التي تحول دون توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة وشفافة وذات مستوى عالمي. تأسست جمعية السياحة العلاجية (MTA) في عام 2007، ومازالت تواصل زيادة الوعي بالسفر الطبي مع تبني أفضل الممارسات في هذه الصناعة. تمتد الموارد الرقمية لـ MTA الآن إلى مليون قارئ لتكون مصدرًا موثوقًا به وجهة أمينة للمعلومات المتعلقة بالسياحة الطبية. وقد ساعدت MTA في إطلاق علامات تجارية رائدة في الصناعة، في مناطق مثل كوريا الجنوبية، ودبي، وواشنطن العاصمة، وولاية فلوريدا، وأبو ظبي. وتتعاون MTA مع الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وغيرها من الاطراف المعنية، بدءًا من وضع تصور لمشروعاتها وحتى إطلاق المشروعات وطوال عملية التسويق.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1016554/Medical_Tourism_Association_Logo.jpg