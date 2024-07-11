ممر شنتشن-تشونغشان: SANY تدعم إنجازًا رئيسيًا آخر في البنية التحتية في الصين

شانغهاي, 11 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- في 30 يونيو/حزيران 2024، بعد سبع سنوات من افتتاح جسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو أمام حركة المرور، احتفلت منطقة دلتا نهر اللؤلؤة الصيني بحدث بالغ الأهمية، وهو افتتاح ممر شنتشن-تشونغشان رسميًا للتشغيل التجريبي. يدمج الممر، الذي يربط بين مدينة شنتشن المزدحمة ومدينة تشونغشان، الجسور والجزر الاصطناعية والأنفاق والممرات تحت الماء بطول إجمالي يبلغ 24 كيلومترًا واتجاهان وثمانية حارات.

SANY Powers Another Major Milestone in China’s Infrastructure

على الرغم من أن اكتمال الممر أمر مثير بالتأكيد، إلا أن المشروع العملاق يُعرف بأنه أحد أكثر مشاريع عبور البحر تحدياً في العالم بسبب موقعه الجغرافي والصعوبات التقنية. ومن وراء هذا المشروع، تلعب SANY، بصفتها أحد المساهمين، دوراً محورياً.

عجائب الهندسة: دور SANY في مشاريع عبور البحار

في يوليوز/تموز 2019، كانت العديد من الرافعات المجنزرة التابعة لشركة SANY تقوم بإنزال أول صندوق التعليق الفولاذي لجسر لينغدينغيانغ، وهو مكون مهم في الرابط. يبلغ ارتفاع صندوق التعليق 14.5 مترًا وقطره الخارجي 41.2 مترًا، ويزن ما يقرب من 1800 طن، أي أكثر من الوزن الإجمالي لسبع طائرات إيرباص A380. يوفر صندوق التعليق، وهو تدبير مهم لمكافحة التصادم، ضمانًا أمنيًا قويًا للجسر. بعد 10 ساعات من العمل المستمر، أنزلت رافعات SANY الصندوق بدقة في مكانه.

في مارس/آذار 2020، دخل المشروع مرحلته الرئيسية والأكثر صعوبة، حيث صب أكثر من 5098 متر مكعب من الخرسانة في عملية واحدة، أي ما يعادل أربعة حمامات سباحة قياسية. تتطلب درجة الحرارة المرتفعة والرياح البحرية القوية صبًا سريعًا ومستمرًا، وإلا فإن الخرسانة ستتماسك بشكل غير متساوي، مما يؤدي إلى حدوث تشققات. لضمان الصب السلس، أرسلت SANY مهندسي الخدمة إلى الموقع. بالتشاور مع الموظفين الفنيين، قاموا معًا بوضع خطة دقيقة لتسلسل الصب وضمان الجودة. وفي النهاية، أكملت عدة شاحنات ضخ تابعة لشركة SANY بطول 48 مترًا أعمال الصب خلال 72 ساعة من العمل المتواصل، أي أقل بنسبة 10% تقريبًا من الوقت المحدد للمخطط، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للبناء البحري. يؤكد هذا الأداء المتميز قدرة SANY القوية على البحث والتطوير ومعايير التصنيع الرائدة، والتي تمكن المعدات من الحفاظ على درجة عالية من الاستقرار والموثوقية حتى في متطلبات الهندسة المعقدة وبيئات العمل القاسية.

بدء حقبة جديدة: دائرة حياة مدتها 30 دقيقة

مع فتح الممر إلى حركة المرور، تم تخفيض وقت السفر من شنتشن إلى تشونغشان من ساعتين إلى 30 دقيقة، مما أدى إلى دمج المدينتين بشكل فعال في منطقة معيشة واحدة يسهل الوصول إليها حيث يمكن إدارة التنقلات والأنشطة اليومية في غضون 30 دقيقة سفر. لم يؤدي استكمال الخط إلى تحسين نوعية معيشة السكان المحليين إلى حد كبير فحسب، بل ضخ أيضًا حيوية جديدة في الازدهار الاقتصادي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

من أول سكة حديد صحراوية إلى أكبر جسر معلق في العالم، وSANY تخلق معجزات هندسية في جميع أنحاء العالم. في المستقبل، ستلتزم SANY بمهمة "الجودة تغير العالم" وستساهم في بناء عالم أفضل للبشرية مع الابتكار المستمر.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2458188/SANY_Powers_Another_Major_Milestone_in_Chinas_Infrastructure.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg