من 800 مليون تنزيل إلى تايمز سكوير: كيف تتخطى WePlay حواجز تطبيقات التواصل الاجتماعي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 يناير 2026 /PRNewswire/ -- مع اشتداد المنافسة في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي العالمي، نجحت WePlay (ويبلاي)، وهي منصة عالمية للترفيه الاجتماعي من الجيل الجديد، في الظهور في "تايمز سكوير" في 18 يناير. ويقف وراء هذا الإنجاز ما حققته WePlay من اختراقات عميقة في ثلاثة محاور رئيسية: ابتكار المنتج، وعمليات السوق، والمسؤولية الاجتماعية.

تحوّل جديد في سوق التطبيقات الاجتماعية

From 800 Million Downloads to Times Square: How WePlay Breaks Through Social App Barriers

لم يعد سوق التطبيقات الاجتماعية اليوم قائمًا على التنافس في وظيفة واحدة فقط. فمع ازدياد تنوّع احتياجات المستخدمين واحتدام المنافسة في السوق، أصبح الاعتماد على "الوظيفة الاجتماعية" وحدها غير كافٍ للحفاظ على القدرة التنافسية المستمرة. نجاح WePlay يعود إلى فهمها العميق لهذا التحوّل في المشهد. فقد قدّمت WePlay مفهومًا مبتكرًا هو "التواصل الاجتماعي المُفعّل باللعب" — حيث دمجت بين الألعاب والتواصل الصوتي والتفاعل الترفيهي بشكل متكامل، لتخلق تجربة مستخدم جديدة كليًا ومختلفة عن أي منصة اجتماعية تقليدية.

ثلاث ركائز تنافسية أساسية تدعم التوسع العالمي

١. ثورة التواصل منخفضة العتبة: الألعاب كأداة لكسر الجليد

تتطلّب التطبيقات الاجتماعية التقليدية من المستخدمين عرض أنفسهم وبناء صورة شخصية أمام الآخرين، غير أن الجيل الشاب اليوم يعاني من قلق اجتماعي ناتج عن هذا التوجّه كيف يُظهر نفسه بصدق؟ وكيف يبرز بين عدد كبير من المستخدمين؟

جاءت WePlay لتحطّم هذه الحواجز. ففي لعبة "من هو الجاسوس؟" (Who's the Liar)، لا يحتاج المشاركون إلى تحضير مسبق أو تكلّف، بل يكفي أن يتصرفوا بعفوية أثناء سير اللعبة. هذا التصميم جعل اللقاء الأول بين الغرباء أكثر سهولة ومتعة، حتى أصبحت فكرة "جولة واحدة من اللعب تعادل مئة تحية" واقعًا يؤكده عدد متزايد من المستخدمين حول العالم.

٢. التشغيل المحلي والعالمي: تحقيق هوية موحدة مع احترام الفروقات الثقافية

أحد أكبر التحديات التي واجهت WePlay هو: كيف يمكن في أكثر من 15 منطقة بثقافات مختلفة الحفاظ على وحدة العلامة التجارية مع منح المستخدمين تجربة محلية تشعرهم بالاحترام والانتماء.

الحل الذي اعتمدته WePlay هو "التشغيل المحلي العميق". ففي تايلاند، دمجت المنصة عناصر ثقافية من مهرجان سونغكران (مهرجان المياه)، مما أتاح للمستخدمين الاحتفال بالأعياد التقليدية أثناء اللعب؛ وفي اليابان، تعاونت مع معبد جينغوكان لإطلاق ميزة أوراق التمنيات المقدسة ، لتربط بين الثقافة الدينية المحلية والتفاعل العصري.

هذه الإجراءات ليست مجرد نقل رموز ثقافية، بل تعكس فهمًا عميقًا لأسلوب حياة المستخدمين واحتياجاتهم الروحية. واستراتيجية كهذه مكنت WePlay من تجنب العديد من مشاكل التطبيقات العالمية المتعلقة بعدم ملاءمة السوق المحلي، وفي الوقت نفسه، بنَت ولاءً قويًا ومتينًا لدى المستخدمين في كل سوق.

٣. دمج المسؤولية الاجتماعية في الأعمال: العمل الخيري لم يعد مجرد وسيلة تسويقية

في وقت تسعى فيه معظم المنصات الاجتماعية وراء التجارية الصرفة، اختارت WePlay مسارًا مختلفًا دمج المسؤولية الاجتماعية في صميم تطوير الأعمال.

ويظهر ذلك في جانبين:

أولًا، المبادرات الخيرية المحلية. ففي تركيا، تدعم WePlay مدرسة تدريب الشباب لنادي Karşıyaka لكرة القدم، لمساعدة الجيل الجديد على تحقيق أحلامه عبر الرياضة؛ وفي كوريا الجنوبية، تدعم مشروع "Paws for Love" لإنقاذ الكلاب الضالة، حيث يمكن تحويل نقاط المحبة التي يجمعها المستخدمون داخل اللعبة إلى تبرعات فعلية.

ثانيًا، نقل القيم على المستوى العالمي. من خلال هذه المبادرات الخيرية، تبني WePlay بيئة تواصل اجتماعي تقوم على اللعب ذو المعنى فالمستخدمون لا يكتفون بالاستمتاع بالترفيه، بل يسهمون أيضًا في خدمة المجتمع.

الأداء السوقي يؤكد صحة الاستراتيجية

لقد حظيت هذه الابتكارات التي قدمتها WePlay بتأكيد قوي من السوق:

- حجم المستخدمين: تجاوز عدد التنزيلات حول العالم 800 مليون، مع ملايين المستخدمين النشطين شهريًا.

- المكانة السوقية: تصدرت المنصة عدة مرات قوائم التطبيقات المجانية في المتاجر الرئيسية.

- الاعتراف بالعلامة التجارية: حصلت على تعاون مباشر من علامات تجارية عالمية معروفة مثل Care Bears، وGabo the Catworm، وChibi Maruko-chan.

تشير هذه البيانات إلى أن فلسفة منتجات WePlay ونموذج تشغيلها قد حظيا باعتراف واسع من قبل المستخدمين الشباب حول العالم.

ساحة تايمز بنيويورك: رمز جديد لعولمة العلامة التجارية

تُعرف ساحة تايمز بنيويورك بـ "ملتقى العالم"، وعلى هذه المعلمة العالمية التي تجمع بين الأهمية التجارية والثقافية، تنقل WePlay رسالة واضحة: "طريقة التواصل الاجتماعي لدى الجيل الجديد تُعاد صياغتها".

وقد بدأت هذه الرسالة تتحوّل إلى إجماع عالمي يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، مما يعكس قوة العلامة التجارية وانتشارها على المستوى الدولي.

حول WePlay

تُعد WePlay منصة عالمية للترفيه الاجتماعي تُشغّلها شركة WEJOY PTE. LTD. ومقرها سنغافورة. تحمل المنصة مهمة "إسعاد الشباب حول العالم وإتاحة التواصل مع الأصدقاء"، وتركّز على ربط الجيل الشاب عالميًا من خلال التواصل الصوتي والتفاعل الترفيهي.

تجمع المنصة بين الألعاب وغرف الصوت والتفاعل في الحفلات، لتقدّم للمستخدمين تجربة اجتماعية منخفضة العتبة وعالية التفاعل.

مميزات المنصة:

- ابتكار يجمع بين التواصل الصوتي والتفاعل القائم على الألعاب.

- ألعاب شهيرة مثل: "من هو الجاسوس؟"، "ارسم وأخمن"، و**"مسابقة الأغاني"**.

- تجربة اجتماعية غامرة تمزج بين العالمين الرقمي والواقعي

.نبذة عن .WEJOY PTE .LTD

شركة .WEJOY PTE. LTD هي شركة تعمل في مجال الإنترنت مقرّها سنغافورة، تأسست في 23 أكتوبر 2020. وبصفتها شركة ذات رؤية عالمية وروح ابتكارية، تلتزم بالتوسّع في قطاعَي التواصل الاجتماعي والألعاب على مستوى العالم. تركّز الشركة على تطوير وتشغيل ألعاب الطاولة الاجتماعية والألعاب الخفيفة (Casual games)، مع تركيز خاص على ابتكار تجارب ألعاب جذّابة تربط الناس حول العالم. حاليًّا، تتوسّع الشركة بنشاط في الأسواق الدولية، وتهدف في المستقبل إلى إحداث تأثير كبير على الساحة العالمية.

للتواصل الإعلامي

اسم الشركة: شركة .WEJOY PTE .LTD

جهة الاتصال: Bryant

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع WePlay: https://weplayapp.com/

موقع WeJoy: https://wejoyhub.com/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867102/From_800_Million_Downloads_Times_Square_How_WePlay_Breaks_Through.jpg