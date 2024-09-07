من أجل حلم مشترك

بكين, 7 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أفاد تقرير لمنصة Xinhuanet:

"لدي حلم، أن تكون قارة أفريقيا العظيمة، الأرض التي ولدت فيها وترعرعت فيها، حرة. خالية من الجوع، خالية من الأمية، خالية من الفقر". كيف نجعل هذا الحلم يتحقق؟ يتجه الشباب الأفريقي Mendo'o من الكاميرون، برفقة العديد من الأفارقة الآخرين، إلى الصين للبحث عن إجابات. تظهر قصصهم كيف يمكن للصين وأفريقيا أن تجعل أحلام بعضها البعض تتحقق.

الرابط الأصلي: https://english.news.cn/20240904/d3fd7ec4d6914e2e8ba32ca8052ea647/c.html

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=w_KPd1RzIhU