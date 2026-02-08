من الأوامر النصية إلى الحبكات الدرامية: الذكاء الاصطناعي لدى LAiPIC يولّد قصص أنمي مدتها 16 دقيقة

هونغ كونغ، 8 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- مع استمرار سيطرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصات التواصل الاجتماعي عبر مقاطع رسوم متحركة قصيرة، يظل هناك تحدٍ رئيسي واحد دون حل: كيفية إنشاء قصص رسوم متحركة طويلة ومتماسكة دون الاعتماد على فرق الإنتاج التقليدية.

منذ إطلاقه رسمياً في 1 فبراير 2026، يدفع "Doratoon" (دوراتون) بالرسوم المتحركة المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من المرئيات المجزأة، نحو محتوى سردي متكامل الأركان.

وتعتقد شركة LAiPIC، المتخصصة في مجال المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي (AIGC) ومقرها هونغ كونغ، أنها تجاوزت تلك العتبة بإطلاق منصة "Doratoon"، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء رسوم الأنمي، قادرة على توليد ما يصل إلى 16 دقيقة من الرسوم المتحركة المتواصلة القائمة على حبكة قصصية، وذلك من خلال أمر نصي واحد فقط.

يعتمد "Doratoon" على أكثر من عقد من البحث والتطوير في مجال الرسوم المتحركة، ويعمل بواسطة "محرك الذكاء البصري" (Visual Intelligence Engine) المملوك لشركة LAiPIC، كما جرى تدريبه على مكتبة تضم أكثر من 18 مليون أصل من أصول الرسوم المتحركة. ومن خلال إدخال جملة واحدة فقط، تقوم المنصة تلقائياً بتفسير النصوص، وإنشاء لوحات القصة، وتصميم الشخصيات، وتصييـر المشاهد، ودمج الأداء الصوتي والموسيقى التصويرية، بما يقدّم فيديو رسوم متحركة كاملاً بأقل قدر من التدخل البشري.

وعلى عكس معظم أدوات الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي التي تركز على المقاطع القصيرة، تم تصميم "Doratoon" لسرد القصص بصيغة المحتوى الطويل ومتعددة اللقطات. ويمكن للمنصة توليد 10 لقطات في المرة الواحدة، مع القدرة على التوسع حتى 99 لقطة، مدة كل منها تصل إلى 12 ثانية، بما يمكّن المبدعين من إنتاج قصص رسوم متحركة متماسكة مناسبة للمحتوى المتسلسل أو المسلسلات.

كما يعالج "Doratoon" أحد أكثر التحديات استمراراً في الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي، وهو الاتساق البصري. فمن خلال البناء المسبق لمكتبة أصول مهيكلة للشخصيات الرئيسية والبيئات والأشياء والدعائم، تضمن المنصة تصميماً ثابتاً للشخصيات، وأسلوباً بصرياً موحداً، واستمرارية العالم عبر مشاهد وحلقات متعددة، مما يجعل المنصة مناسبة تماماً لتطوير الملكية الفكرية، وبناء العوالم، وسرد قصص العلامات التجارية.

ويتميز "Doratoon" بسير عمل متكامل ومؤتمت كلياً من البداية إلى النهاية، مما يسمح للمستخدمين الذين لا يملكون خبرة في الرسوم المتحركة أو المونتاج بإنشاء فيديوهات رسوم متحركة احترافية وجاهزة للنشر.

وتدعم المنصة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك التعليم، والمحتوى الخاص بالعلامات التجارية، والسلاسل المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، ومرئيات التجارة الإلكترونية، والسياحة الرقمية، والتواصل العلمي. ومن خلال تقليل تكلفة وتعقيد إنتاج الرسوم المتحركة بصيغة المحتوى الطويل بشكل كبير، يتيح "Doratoon" للمبدعين والعلامات التجارية تجربة المحتوى السردي بسرعة ونطاق غير مسبوقين.

وقال بروس وي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LAiPIC: "إن هدفنا من منصة Doratoon ليس استبدال رسامي الرسوم المتحركة المحترفين، بل إزالة العوائق التقنية والتكاليف التي تمنع المبدعين من سرد قصص أطول وأكثر تعقيداً".

لمعرفة المزيد حول Doratoon، تفضل بزيارة .www.doratoon.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2877718/1.jpg