من التمرين إلى التحوّل في نمط الحياة -- دوري Baqar الممتاز 2025 يلهم دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) للتدريب بقوة أكبر، والتفكير بتركيز أكثر، والعيش أفضل

حركة لياقة عالمية ذات جذور قوية في دول مجلس التعاون الخليجي تجمع أكثر من 180 مشاركًا عبر القارات.

(L-R) Baqar Nasser with Arjun Bijlani at the Baqar Nasser Cardio Night

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أضاء دوري Baqar الممتاز 2025 أبراج إمبريال في تارديو، جامعًا أكثر من 180 مشاركًا من الهند، والشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا، وأمريكا، وأوروبا — فعليًا وافتراضيًا — ضِمن ليلة كارديو عالية الطاقة شملت: تمارين الدرّاجة الثابتة (Spinning)، وتمارين القوة، وتمارين عضلات الجذع (Core)، وتمارين الرشاقة، وتمارين المرونة. ما بدأ كمبادرة لياقة بدنية إقليمية تطوّر ليصبح حركة عافية متعددة الدول، حيث شهدت هذه النسخة إدخال منافسة حماسية بين فريق Spartans وفريق Gladiators.

بقيادة مدرب اللياقة الشهير Baqar Nasser، المعروف في الهند والإمارات، استقبل الحدث مشاركين تتراوح أعمارهم بين 9 و79 عامًا، في تأكيد على أن الحركة لا تعرف حاجز العمر. لقد تضاعَفت الطاقة مع حضور الدي جي Akbar Sami والممثل Arjun Bijlani، حيث قادا حصصَ تحمُّل تتم على الإيقاع دفعت المشاركين لتجاوز حدود الراحة نحو أقصى الإمكانات.

السيد Baqar من الداعمين لمفهوم التدريب المتاح للجميع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويصمّم برامج تدريبية مُخصصة للأفراد المصابين بالربو، والسكري، ومن يتعافون من السرطان، والمصابات بتكيس المبايض (PCOD)، واختلال التوازن الهرموني، وصعوبات الحركة، والحالات المرضية المرتبطة بنمط الحياة. يشغل Baqar، الحاصل على لقب "طبيب اللياقة البدنية" من صحيفة The Economic Times (2018)، منصبَ مدير في Topspin India Healthcare، ويقود تطوير أنظمة تدريب علمية قائمة على النتائج.

وتواصل برامجه المميزة بناء مجتمعات عالمية مزدهرة، لا سيما في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها:

Bike with Baqar – برنامج ركوب دراجات افتراضي مع جلسات للتحمّل وتسلق المرتفعات، يحرق حتى 900 سعرة حرارية في الحصة التدريبية ، ويحبه راكبو الدرّاجات في الشرق الأوسط.

Solo Sweat Challenge – روتين للقوة والحركة يحرق حتى 700 سعرة حرارية في الجلسة، تتم ممارسته عبر مجموعات الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحَظيت نسخة هذا العام بصدًى عاطفي — من مومباي إلى دبي، عبر القارات، عائدةً إلى جذورها.

قال Baqar Nasser: "منحتني مومباي الأساس، لكن دبي ودول مجلس التعاون الخليجي ساعدت في تشكيل هذه المبادرة لتصبح عائلة لياقة عالمية". "مشاهدة المشاركين من جميع الأعمار وهم يتحرّكون معًا من الإمارات إلى الهند وما بعدها، تُثبت أن اللياقة تربطنا خارج حدود الجغرافيا. مهمتنا بسيطة — أجسام أقوى، عقول أكثر تركيزًا، وحياة أفضل".

تمت استضافة الحدث بالتعاون مع The Imperial Club by The Leela، في تجسيدٍ للرؤية المشتركة نحو عافية شاملة ولياقة بدنية قائمة على نمط الحياة.

