من المقرر أن تتوسع مجموعة DNA Health & Wellness، أكبر مجموعة عيادات لتحسين الصحة والعمر المديد في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في أبوظبي

مع وجود خمس عيادات رائدة وقائمة في دبي، ستُفتح العيادة الجديدة المنشأة على أحدث طراز في أبوظبي في الربع الثالث من عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تفتح عيادات DNA Health & Wellness ، أول وأكبر مجموعة عيادات لتحسين الصحة والعمر المديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عيادتها الجديدة في أبوظبي في الربع الثالث من عام 2024. ستقام المنشأة الجديدة والمتطورة على مساحة تزيد على 10,000 قدم مربع، وتقدم مجموعة شاملة من تحسين الصحة وعلاجات تطويل العمر، تتضمن أحدث ما في مجال الصحة الوقائية والطب الدقيق المصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة والشخصية لكل عميل.

DNA Health & Wellness Abu Dhabi Clinic DNA Health & Wellness Abu Dhabi Clinic Lounge Area and Coffee Shop

قال الدكتور نصر الجعفري، المؤسس المشارك والرئيس الطبي لمجموعة DNA Health & Wellness: "إننا متحمسون لتقديم نهجنا المبتكر للصحة والعافية إلى أبوظبي. فقد أثبت نجاحنا في دبي أن هناك طلبًا قويًّا على الرعاية الصحية الشخصية والوقائية؛ ويعكس توسعنا التزامنا ورسالتنا المتمثلة في جعل الحلول الصحية المتقدمة في متناول مجتمع أكبر".

يقع التوسع في قلب مدينة أبوظبي، ويمثل علامة بارزة في مهمة DNA Health & Wellness المتمثلة في توفير خدمات صحية متطورة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. تقدم DNA Health & Wellness أبوظبي نفس المجموعة الشاملة من العلاجات التي تقدمها عياداتها في دبي، وسوف تتضمن تكنولوجيا مبتكرة، وتركز على أربعة تخصصات رئيسية:

الوقاية - نهج استباقي للصحة مصمم للكشف عن المشاكل الصحية والأمراض، والوقاية منها قبل أن تنشأ باستخدام اختبارات الدم الشاملة وإجراء الأشعة التشخيصية المتقدمة وبرامج كتابة التقارير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

التحسين - الطب الدقيق لاستهداف وتحسين الصحة باستخدام أحدث العلاجات؛ مثل الببتيدات والعلاج الهرموني والإكسوزومات ومركب نيكوتيناميد الأدينين الثنائي النوكليوتيد، والخلايا الجذعية وبرامج عكس مسار الأمراض.

تجديد الشباب: العلاجات الجمالية المتقدمة باستخدام الطب التجديدي؛ مثل الخلايا الخارجية (الإكسوزوم) النقية، والخلايا الجذعية.

العمر الطويل: الفحص الصحي المتعمق للمحافظة على العمر المديد، وتحليل العوامل البيولوجية التي تسبب الشيخوخة جنبًا إلى جنب مع الخلايا الجذعية، وإصلاح الحمض النووي للمساعدة في تعزيز الصحة والعمر.

وقال Sho Choudhury، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة DNA Health & Wellness: "قد تم دعم نمونا من خلال الاهتمام القوي بالصحة الوقائية. في عالم يمكن فيه الوقاية من 6 من أصل 10 أسباب للوفاة، ندرك أن العوامل البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، ونمط الحياة تؤدي دورًا حاسمًا في النتائج الصحية. فالأدوية التقليدية، وطريقة تفاعلها، غالبًا ما تفشل. لذا نحن نملأ هذه الفجوة. ونركز على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها. من خلال الوقاية من هذه الحالات واكتشافها في مراحلها المبكرة، نوفر خطط رعاية صحية فعالة لعلاج الأمراض قبل أن تسبب أي ضرر".

ستقدم عيادة DNA Health & Wellness في أبوظبي بفخر برنامجها الفريد والمخصص لفحص صحة العمر الطويل وبرنامج العلاج بالخلايا الجذعية. وتقدم مجموعة فحص صحة العمر الطويل أفضل خدمات الرعاية الصحية الوقائية والشخصية، وتستخدم تقنياتنا وآلات Siemens التي هي أكثر تقدمًا للتصوير التشخيصي. يحتوي فحص صحة العمر الطويل الذي أجراه الدكتور نصر الجعفري حصريًّا على استشارات مستفيضة وفحوصات دم منتظمة كل 6 أشهر. ويتيح برنامج الفحص الشامل للأفراد السيطرة على صحتهم، إضافة إلى تحسين الإصابة بالأمراض حاليًا ومستقبلًا والوقاية منها.

ويهدف برنامج العلاج بالخلايا الجذعية إلى تسخير إمكانات الشفاء الخاصة بالجسم باستخدام الخلايا الجذعية الذاتية (من جسم المريض نفسه) لمنع علامات الشيخوخة المبكرة وعكس أعراض المرض. يركز العلاج التجديدي على نهج مخصص شخصيًّا وأقل غزوًا لتحسين الصحة العامة وتعزيز قدرة الجسم الطبيعية على الشفاء.

منذ إنشائها في عام 2018، زاد حجم العلامة التجارية المحلية بأكثر من 500٪، وأصبحت رائدة في تحسين الصحة وعلم إطالة العمر في المنطقة، حيث تدير خمس عيادات ناجحة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك أربعة مواقع موجودة بالفعل، وعيادة خدمة منزلية شاملة.

بالتعمق في فلسفة ومبادئ الرعاية الصحية الشخصية والوقائية، تكرس DNA Health & Wellness جهدها لتقديم حلول صحية كاملة تعالج السبب الجذري للمرض، بدلاً من علاج الأعراض فحسب. وقد اكتسب هذا النهج، إلى جانب خدمة العملاء التي لا تشوبها شائبة، قاعدة عملاء مخلصين وإشادة كبيرة داخل مجتمع الرعاية الصحية الإقليمي.

مجموعة DNA Health & Wellness

للتواصل:

البريد الإلكتروني: [email protected]

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