من المقرر أن تنير قمة Africa House الثالثة بدعم من Ubuntu Tribe، دافوس بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

"معًا نرتقي" ليلة من الحوارات الثاقبة والوحدة تنتظركم في منتزه هاوس أوف تراست يوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024

دافوس، سويسرا, 16 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- من المنتظر أن يشهد العالم تقاربًا مثيرًا للإعجاب بين القلوب والعقول في قمة Africa House الثالثة القادمة، تليها Africa Night الرائعة. من المقرر عقدها في دافوس يوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024، من الساعة 19:00 إلى الساعة 02:00 في منتزه هاوس أوف تراست 40، 7270 دافوس. وفي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سيجتمع أكثر من 2000 مشارك، من بينهم العديد من قادة العالم، لمعالجة القضايا العالمية الملحة.

From left to right: Kojo Annan, Will I Am, Nima Elmi, Ozwald Boateng, Ben Bronfman, Mamadou Toure at Africa House event 2023 Guests including Hyatt Antognini Amin, Debra Fraser Howse, Congressman Gregory Meeks, Kojo Annan, Mamadou Toure, Professor Landry Signé at Africa House 2023

تحت شعار "معًا، نرتقي"، ستجمع هذه النسخة الثالثة من قمة Africa House صانعي التغيير ورؤساء الدول ومستقبلي التكنولوجيا وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لتحويل الأفكار إلى عمل مع تعزيز المناقشات حول قيمة الترابط داخل مجتمعاتنا العالمية.

بدعم من Ubuntu Tribe وبرعاية منتدى World Indigenous Forum (WIF)، وCNBC Africa، وForbes Africa، وB1 وyeswetrust — تُعد قمة Africa House حدثًا رئيسيًا يَعِد بجمع أفضل وألمع العقول في محادثات عميقة ومؤثرة حول الاستثمارات في Africa، وLeapfrog Technology، والاستدامة والشمول، والصناعات الإبداعية في أفريقيا.

ومن أبرز أحداث هذا الحدث المحادثة المباشرة التي طال انتظارها مع رؤساء الدول الأفريقية، الذين سيقدمون وجهات نظرهم الفريدة حول التحديات والتطلعات التي ستشكل مستقبل القارة.

قال كوجو عنان، المؤسس المشارك لـ Africa House ومؤسس "B1 (Boardroom 1)؛ برنامج اتصالات يعيد تعريف التعاون الآمن من أجل المزيد من الإشراق والأمان": "ستكون هذه هي قمة دافوس الإفريقية الثالثة التي نعقدها، والتي توضح التزامنا المستمر بتحدي وتبديد الأساطير التي تؤثر على إفريقيا على المسرح العالمي. ويولي العالم اهتماماً غير مسبوق لقارتنا، لذا يشرفنا أن نساهم إلى جانب هذا التجمع المرموق خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".

تم الإعلان عن أول المتحدثين المتميزين، الذين يشملون أصواتًا مثل كويكو مانديلا، المحسن وعضو مجلس إدارة Global Citizen Festival؛ وسعادة شيخة العنود بنت حمد آل ثاني من قطر، وسمايلا زوبيرو الرئيس التنفيذي لِـAfrica Finance Corporation؛ والأمير أشانتي أوبينج أونيبا أوتشيري من مملكة أشانتي؛ ونديدي نونيلي، المؤسس/الرئيس التنفيذي لِـAfrican Food Changemakers؛ وآشا ليك، رئيس مجلس إدارة شركة McKinsey Africa، وأديبولا ويليامز، رئيس مجلس إدارة مجموعة Red Media Group. سوف يتعمق قادة الفكر وأصحاب الرؤى هؤلاء في التحديات والفرص المهمة التي تواجه القارة، ويناقشون الحلول والشراكات المبتكرة التي يمكن أن تدفع مسار النمو في أفريقيا إلى الأمام.

"حدث هذا العام لا يسلط الضوء على إمكانات إفريقيا فحسب، بل يجسد أيضًا روح Ubuntu - "أنا لأننا كذلك" - هذه فلسفة تؤكد على ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة"، كما يقول مامادو كويدجيم توري، الرئيس التنفيذي ومؤسس Ubuntu Tribe وزميل مؤسس Africa House. "Ubuntu Tribe، هي شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية تهدف إلى إطلاق العنان لثروات أفريقيا وإمكاناتها الهائلة من خلال ترميز وتعزيز الملكية الموزعة للذهب الأفريقي والموارد الطبيعية الأخرى."

بعد القمة، سيكون الحضور في قلب الإثارة في ليلة أفريقيا رفيعة المستوى، وهو حدث يحتفل بتراث وثقافات القارة اللامعة من خلال الموسيقى والفن والطعام وتعزيز الشعور بالمجتمع العالمي.

لمزيد من المعلومات حول معهد RSVP، يرجى زيارة www.imanet.org .

للتواصل: تشينير أكاتوبي Statecraft، شركة Red Media Africa: هاتف رقم: 2152 923 813 233+، بريد إلكتروني: [email protected]