من شكل الدم إلى الرؤى السريرية: التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Ozelle في مختبرات WHX دبي 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- مع افتتاح معرض WHX Labs دبي 2026 اليوم، يُدعى زوار الجناح S1.D58 لاكتشاف كيف تحوّل شركة Ozelle اختبارات التشخيص إلى سير عمل تفاعلي جاهز لاتخاذ القرارات. تحت شعار "الذكاء الاصطناعي × CBM: الجيل القادم من تحليل شكل الدم الكامل"، يجمع النظام المتكامل بين تحليل شكل الدم عالي الدقة، وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولوحات جاهزة للسيناريوهات السريرية، لتمكين اتخاذ القرارات الطبية بثقة.

ورشة عمل الذكاء الاصطناعي: تحويل التقارير إلى رؤىً قابلة للتنفيذ

Ozelle the next standard in diagnostic testing-WHX Dubai

في صميم العروض العملية لشركة Ozelle، تبرز ورشة عمل الذكاء الاصطناعي الذكية (Open Dx) — بيئة تشخيصية موحدة مُدمجة مباشرة داخل جهاز التحليل. يحوّل هذا الجهاز نتائج المختبر الخام إلى رؤىً منظمة وتفاعلية، موجهة للأطباء لتوفير معلومات قابلة للتنفيذ.

تشمل الميزات الرئيسية تصنيف المخاطر، وتفسير التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي، والتنبيهات الحرجة، وتحليل الاتجاهات للمتابعة. من خلال دمج طلب الفحوصات، ومراجعة النتائج، والتفسير المدعوم بالذكاء الاصطناعي في سير عمل واحد بسيط، تدعم ورشة العمل اتخاذ قرارات سريرية واثقة وفعّالة، دون إضافة أعباء تشغيلية أو الحاجة إلى تدريب مكثف.

توسيع السيناريوهات: من الرعاية الروتينية إلى فحص مخاطر الملاريا

تُظهر العروض العملية مباشرةً مدى تنوع النظام:

تصنيف العدوى: تحليل CBC + CRP + SAA في دورة أوتوماتيكية واحدة، دون الحاجة لتبديل الكواشف يدويًا.

إدارة الأمراض اليومية: لوحات اختبار مرنة وقابلة للتخصيص لمتابعة مرض السكري والقلب والغدة الدرقية، مصممة للاستخدام المتكرر والمتواصل دون زيادة تعقيد سير العمل.

فحص مخاطر الملاريا: يُحدّد تحليل شكل الدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي أنماط خلايا الدم الحمراء المرتبطة بطفيلي البلازموديوم، موفرًا مؤشرات عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر للفحص المبكر والمتابعة في المناطق المتوطنة.

توضح هذه القدرات الجاهزة للسيناريوهات كيف توسّع Ozelle استخدام الذكاء المتقدم في تحليل شكل الدم ليشمل ما هو أبعد من التحليل الروتيني CBC، داعمةً الرعاية اليومية والتطبيقات الصحية العامة عالية الخطورة.

الذكاء الاصطناعي × CBM: مُثبت، وموثوق، وسهل الاستخدام

يرتكز نظام Ozelle على تقنية تحليل شكل الدم الكامل (CBM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجمع بين التصوير عالي الدقة والتحليل الخوارزمي في الوقت الحقيقي، لتقديم رؤىً أعمق وقابلة للتنفيذ سريريًا. وبالاقتران مع تصميم جهاز سهل الاستخدام ولا يتطلب صيانة، يوفّر النظام موثوقية طويلة الأمد، ما يجعله مثاليًا لعيادات الرعاية الأولية، والمختبرات المتسلسلة، ومواقع الفحص اللامركزية.

تم التحقق من موثوقية تقنية Ozelle من خلال أكثر من 50,000 نظام مُثبت حول العالم، تُنتج يوميًا أكثر من 50 مليون صورة خلوية، وما يزيد على 100 مليار نقطة بيانات واقعية. ويضمن التحسين المستمر للخوارزميات عبر نظام ضبط الجودة الحصري على مستوى الصناعة أداءً بمستوى المختبرات، مع الحفاظ على الاستقرار وقابلية التوسع والاستدامة على المدى الطويل.

ندعو الزوّار لاختبار العروض الحية، والمشاركة في جلسات تفاعلية مباشرة على ورشة عمل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نقاشات معمّقة حول شراكات التوزيع واستراتيجيات الانتشار الإقليمي مع شركة Ozelle. احجز موعدًا مسبقًا لتجربة حلول التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Ozelle مباشرة.

التواصل مع Ozelle

www.ozellemed.com

[email protected]