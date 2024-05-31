من طريق القطن إلى الملاعب الرياضية (الإستادات): تأثير شركة Power China في تنمية بنين

بكين، 31 مايو 2024/PRNewswire/ -- تقرير إخباري من إذاعة الصين الدولية عبر الإنترنت:

لقد أثرت مؤسسة بناء الطاقة الصينية (Power China)، الرائدة في تطوير البنية التحتية العالمية والطرف الرئيسي في مبادرة الحزام والطريق، بشكل كبير في التنمية المستدامة في الدول الإفريقية. من بين مشاريعها، يوضح مشروع طريق القطن في بنين، التزام شركة Power China بتقديم حلول عالية الجودة للبنية التحتية التي تفيد السكان المحليين بشكل مباشر.

ويُشكّل طريق القطن شريانًا حيويًّا للنقل في منطقة إنتاج القطن في بنين. عند الانتهاء، من المتوقع أن يعزز الطريق بشكل كبير كفاءة النقل على الطرق، وخفض تكاليف إنتاج القطن وتصديره، وتحسين القدرة التنافسية للمحاصيل المحلية ذات العائد النقدي. على مدار المشروع، أعطت شركة Power China الأولوية للتدريب المحلي وتعيين الموظفين المحليين وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.

بعد الانتهاء بنجاح من مشروع طريق القطن، وسعت شركة Power China محفظتها مع العديد من مشاريع إنشاء الملاعب الرياضية التي أصبحت بسرعة معالم حديثة داخل المنطقة. إضافة إلى ذلك، أظهرت Power China التزامها المجتمعي من خلال تجديد العديد من الطرق المحلية، ولا سيما في كوتونو، حيث تحولت الطرق الضيقة والمزدحمة في السابق إلى طرق واسعة تسهل تدفق الحركة المرورية بسلاسة. وقد حصل هذا التطور على ثناء كبير من السكان المحليين.

وباعتبارها رائدة في التوسع العالمي للشركات الصينية ومُشارِكة فعالة في مبادرة الحزام والطريق، استخدمت Power China خبرتها ليس فقط لتعزيز الرخاء الاقتصادي المحلي بل أيضًا لتحسين نوعية الحياة في هذه المجتمعات. وقد أدى هذا الالتزام دورًا حاسمًا في نجاح المبادرة.

كانت وسائل الإعلام المحلية في بنين داعمة. وقالت إحدى أكثر الصحف قراءة: "إن قوة Power China المعززة والخبرة الواسعة والسمعة الدولية الرائعة هي العوامل المحورية التي دفعت حكومة بنين إلى اختيارها كمقاول للمشروع". وتابعت المحررة الإشادة بالنتائج المتميزة التي تحققت في كل مرحلة من مراحل المشروع.