من قضية مرتبطة بنمط الحياة إلى أولوية اقتصادية: كيف تعيد الصحة الأيضية تشكيل السياسات والتخطيط الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي

FINN Partners تطلق تقريراً بحثياً قائماً على البيانات ودليل تواصل استراتيجي خلال معرض الصحة العالمية WHX في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

5 فبراير 2026

/PRNewswire/ -- مع انتقال الاستراتيجيات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي من التركيز على الرعاية العلاجية إلى الوقاية، يكشف تقرير بحثي جديد صادر عن شركة FINN Partnersوهي شركة عالمية متكاملة في مجال التسويق والاتصالات—أن الابتكار في مجال الصحة الأيضية، بما في ذلك علاجات بناهضات مستقبلات الببتيد GLP‑1، أصبح قوة رئيسية تسرّع هذا التحول.

ويحمل التقرير عنوان "الصحة الأيضية ونمط الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي: الابتكار، الوصول، وتغيير السلوك"، ويستعرض كيف أصبحت الصحة الأيضية ونمط الحياة محوراً متقدماً على الأجندات الصحية والسياسات العامة والاقتصادية في المنطقة.

ويبرز التقرير أن الانتشار السريع لعلاجات بناهضات مستقبلات الببتيد GLP‑1 قد أعاد تشكيل فهم السمنة عبر الأنظمة الصحية والإعلام والنقاش العام. ويستند التحليل إلى بيانات خاصة من مختبر الاستخبارات العالمي التابع لـ FINN Partners، والتي تكشف أن السرديات المتعلقة بالسلامة والعدالة الصحية في الوصول تنتشر اليوم بالسرعة نفسها التي تنتشر بها السرديات المرتبطة بالابتكار. كما يشير التقرير إلى ارتفاع كبير في حجم النقاش العام، ما يؤكد أن الصحة الأيضية أصبحت جزءاً ثابتاً من الخطاب السائد.

وقال أمان غوبتا، الشريك الإداري ورئيس قطاع الصحة في آسيا والشرق الأوسط لدى FINN Partners:

"لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه اللحظة، يجب على القادة تبنّي إدارة استباقية للسرديات، وتعزيز حوارات تركز على استدامة الأنظمة الصحية بدلاً من المكاسب قصيرة المدى، وضمان أن تُروى قصة الابتكار الأيضي بوضوح وموثوقية واحترام للسياق الثقافي."

ولمساعدة المؤسسات على التعامل مع هذا المشهد المتغير، يقدم التقرير إطاراً استراتيجياً من ستة محاور يهدف إلى نقل القيادة من الرسائل التفاعلية إلى إدارة سرديات استباقية. ويستهدف التقرير قادة القطاع الصحي، والمتخصصين في الاتصالات، وصنّاع السياسات، وشركات التكنولوجيا الطبية التي تعمل على تشكيل مستقبل الصحة الأيضية ونمط الحياة من خلال الابتكار، وتوسيع الوصول، والتحول المسؤول على مستوى الأنظمة الصحية.

وقال توماس موريس، الشريك الأول في الإمارات لدى FINN Partners: "تعد الإمارات والسعودية الوجهة الأولى لوصول الابتكار، والمكان الذي تُختبر فيه تداعياته بسرعة. المؤسسات التي تنجح هي تلك التي تركز على المواءمة، وتربط الابتكار بوضوح بأولويات الوقاية والأطر التنظيمية والطموحات الصحية طويلة الأمد."

وأضاف غيل باشيه، رئيس قطاع الصحة العالمية والغرض لدىFINN Partners: "عندما يتجاوز الابتكار الأطر التنظيمية، ينشأ فراغ غالباً ما تملؤه المعلومات المضللة. لذلك، يجب على القادة أن يتصرفوا ليس فقط كمصنّعين للدواء، بل كمهندسي ثقة يضمنون الشفافية والالتزام بصحة المريض على المدى الطويل."

ويؤكد التقرير أن المؤسسات التي تستثمر في تشكيل سرديات مدروسة، قائمة على الأدلة ومدركة للأنظمة الصحية، ستكون في موقع فريد للمساهمة في بناء مجتمعات أكثر صحة وأنظمة صحية أكثر مرونة.

للاطلاع على التقرير الكامل "الصحة الأيضية ونمط الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي":

https://www.spag.asia/news-insights/metabolic-and-lifestyle-health-in-the-gcc-innovation-access-behavioural-change/