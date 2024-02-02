من مسافة 7 آلاف كيلومتر، أكملت شركة Toumai (TM) أول عملية تحقق من عملية جراحية عبر الحدود بتقنية 5G عن بُعد، وهو ما كان عرضًا لافتًا في معرض Arab Health

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تم الافتتاح الضخم لمعرض Arab Health في دورته التاسعة والأربعين، وذلك في دبي يوم 29 يناير، وسيستمر منعقدًا حتى أول فبراير 2024. حضرت شركة Shanghai MicroPort Medbot (Group) Co., Ltd. ("MedBot™") المؤتمر مع عرض الروبوت الجراحي بالمنظار Toumai™‎‎ ذي الأربعة أذرع (Toumai™‎‎). خلال المعرض، أتمت شركة Toumai™‎ أول عملية تحقق من عملية جراحية عن بُعد وعبر الحدود بتقنية 5G، من مسافة امتدت نحو 7 آلاف كيلومتر، من شنغهاي، الصين إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة. ولقد أظهر هذا الإنجاز نظام الجراحة عن بُعد الراسخ الخطوات والموثوق به والآمن للغاية لـ Toumai™‎. يقود هذا النظام اتجاه التنمية العالمية والتحول الصناعي للجراحات الطفيفة التوغل، مما يوفر خيارات طبية جديدة للمرضى في كل أنحاء العالم من خلال الابتكار المستمر.

وخلال المعرض، قام العديد من مديري المؤسسات الطبية المحلية، بالإضافة إلى خبراء طبيين وباحثين من جميع أنحاء العالم، بزيارة جناح الشركة. في أثناء عملية التحقق، استطاع الطاقم الطبي التحكم في عربة المرضى في Toumai™‎ في جناح دبي من خلال وحدة تحكم الجراح في شنغهاي، وقاموا بإجراءات جراحية دقيقة على نحو سلس، مثل التشريح، والسحب، والتثبيت، والقطع، والخياطة. وبرغم المسافة التي تبلغ نحو 7 آلاف كيلومتر، وباستخدام بطاقة SIM صغيرة من الجيل 5G فقط، تمت عملية المحاكاة بنجاح من دون أي تأخير في الإشارة أو التشغيل. وكانت الإجراءات الجراحية المختلفة متزامنة تقريبًا، وكان الاتصال بين الموقعين سلسًا ومنسقًا بشكل جيد.

وفي الموقع، كان من الواضح أن التحقق من الجراحة المُجراة عن طريق المحاكاة عن بُعد كان مرئيًا بوجه شديد الوضوح والدقة طوال العملية، مع التشغيل المستقر للأذرع الآلية والأدوات المرنة. ولم يكن ثمة اختلاف في آثار القطع والخياطة عما يتخلف عن العمليات الجراحية التي تُجرى محليًا. حتى في بيئة شبكة 5G عادية، أظهر روبوت Toumai™‎ قدرته على التحديد والتشريح بدقة، فضلاً عن قدرات الاستئصال الدقيقة، مما يعرض استقرار النظام ودقة الأذرع الروبوتية وبراعة الأدوات عرضًا واضحًا.

وحتى الآن، أجرى Toumai™‎ أكثر من 100 عملية جراحية بشرية سريرية عن بُعد في أقسام متعددة، تغطي ما يقرب من 30 مدينة في الصين وتربط ما بين أكثر من 30 مستشفى. لقد استطاع تحقيق سلسلة من الأرقام القياسية التاريخية، بما في ذلك أبعد مسافة لإجراء جراحي، متجاوزًا 5 آلاف كيلومتر، وأكثر من 70 عملية جراحية من المستوى الثالث والرابع من التعقيد، وأكثر من 10 عمليات جراحية متتالية، بما في ذلك العمليات الجراحية المتتالية المتعددة من المستوى الرابع من التعقيد، مثل استئصال البروستاتا الجذري، وأكثر من 15 تسجيلاً لأول العمليات الجراحية عن بُعد في العالم.