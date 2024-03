منارة المستقبل: جناح الكويت في إكسبو أوساكا 2025 يُظهر ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها

• عرض تفاعلي غامر يأخذ الزوار في رحلة على ماضي الكويت ويستعرض حاضرها ويستشرف مستقبلها

• هذا المشروع الطموح هو ثمرة تعاون بين شركات NUSSLI وLAVA و insglück

طوكيو، اليابان،, 5 مارس/آذار 2024 /PRNewswire/ -- بحضور كوكبة من الشخصيات السياسية الإعلامية والاجتماعية وعالَم الأعمال وممثلين عن دولة الكويت والمؤسسات الشريكة، شهدت العاصمة اليابانية طوكيو الكشف عن التصميم المعماري ومحتوى جناح الكويت في النسخة المقبلة من إكسبو العالم الذي تستضيفه مدينة أوساكا اليابانية عام 2025، مع تسليط الضوء على تفاصيل هذا المشروع الطموح.

وبهذه المناسبة، قال سالم الوطيان، المفوض العام لدولة الكويت في إكسبو أوساكا 2025: "يسرّنا ويُشرّفنا أن نكشف عن جناح دولة الكويت في إكسبو أوساكا 2025، والذي سيكون بمثابة مدّ لجسور الصداقة والتضامن تربط بين الكويت واليابان ومختلف دول العالَم. قبل 54 عاماً، كانت الكويت إحدى أربع دول عربية فقط شاركت في أكسبو أوساكا عام 1970. وعلى مدى السنوات المتعاقبة التي فصلت بين هاتين النسختين، شهدنا قفزات نوعية في مجال التعاون والشراكة والتضامن بين الكويت واليابان".

وأوضح الوطيان ان الفرق العاملة بدءا من الفريق التنفيذي والفريق الفني وفريق صناعة المحتوى والحملة الإعلامية وفريق المتابعة والتنسيق يعملون مع إدارة الاكسبو وبالتعاون مع الشريك الرئيسي "NUSSLI" على الإعداد والتجهيز والتنفيذ لهذا الحدث الكبير.

يُظهر جناح الكويت وقاعاته ومعارضه مساعي الكويت لبناء مستقبل مستدام لشعبها، وتعزيز مكانتها العالمية من خلال اقتصاد يمتاز بتنوع المصادر ويركّز على التنمية الوطنية. والكويت، التي توصف على الدوام بأنها منارة للثقافة والتسامح بفضل ما قدمته من إسهامات لحقول الثقافة والفنون والتنمية الاجتماعية في الوطن العربي، ستَظهر كمنارة للمستقبل تشعّ في منطقة الخليج ويصل نورها إلى العالَم أجمع.

وأردف الوطيان قائلاً: "نتطلّع إلى إتمام الاستعدادات واستقبال الزوار عام 2025، وكلنا أمل أن نعزز الصلات القائمة بين الكويت واليابان، ونقوّي الأواصر التي تربط بين الشعوب من مختلف أرجاء المعمورة".

شركة بخبرة ممتدة لمشروع طموح

تضطلع بمهمة تشييد جناح الكويت كمقاول رئيسي شركة NUSSLI المتخصصة في بناء أجنحة الدول في الإكسبو. وبالنظر إلى أن هذه هي الدورة التاسعة للإكسبو التي تشارك فيها، تجلب NUSSLI معها خبرة ممتدة في كافة جوانب تقديم الدول على المستوى العالمي، ولا سيما في أجنحة الإكسبو الوطنية.

وعن هذا المشروع، قال هارالد دوش، مدير تطوير الأعمال في الشركة: "يُعتبر المفهوم المعماري والأشكال والمواد غير التقليدية المستخدمة والمزج الفريد بين التقاليد وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بمثابة مشروع معقَّد. إننا فخورون بدعم هذا المشروع الطموح لعملائنا، وبفضل التعاون مع شركائنا، سنجعل مشارَكة الكويت في أكسبو 2025 تتحوَّل إلى نجاح استثنائي".

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها شركة NUSSLI بتشييد جناح الكويت، إذ سبق لها القيام بنفس المهمة في إكسبو 2015 في ميلانو. أما شركاء المشروع، فهم LAVA للعمارة، و insglückللمحتوى والمعارض، وبدعم من شركة schlaich bergermann للهندسة الإنشائية، وشركة Tokuoka Sekkei المعمارية اليابانية، وشركة Mugishima Construction الإنشائية اليابانية.

تصميم معماري استثنائي يجمع بين التقاليد والحداثة

وضعت شركة LAVA (مختبر الرؤى المعمارية) التصميم الجريء للجناح، الذي يستلهم من المشهد المعماري المميز للكويت وأساليب البناء التقليدية التي تظهر في مختلف أركان المبنى. وتأتي المساحات المفتوحة والطراز المعماري الفريد الذي يأخذ شكل جناحي طائر في مقدمة المبنى لتكون بمثابة دعوة للزوار لاختبار كرم الضيافة التي تشتهر بها الكويت.

وعن هذا التصميم، قال كريستيان تشيرزك، الشريك المساعِد في شركة LAVA: "يمزج التصميم المعماري للجناح بين طبيعة الكويت وتقاليدها. ومن خلال مفهوم 'منارة المستقبل'، نتطلّع لإظهار رؤية الكويت وبصيرتها للمستقبل في إكسبو 2025 في أوساكا".

يمتاز الجناح بتصميمه المبهر الذي تتم إنارته ليلاً وهو ما يؤكد على مفهوم "منارة المستقبل". وفي قلب الجناح الذي يمتدّ لطابقين يوجد سقف كبير سيعكس رؤية الكويت للمستقبل وسيكون على شكل قبة عملاقة. أما مصدر الإلهام فهو تأمل السماء المرصعة بالنجوم ليلاً في الصحراء. هناك أيضاً الباحة الخلفية للجناح والتي تحاكي العمارة الإسلامية التقليدية وتشمل حديقة غنّاء تضمّ مجموعة من النباتات الشائعة في الكويت.

معرض مبهر يجمع بين التقاليد الكويتية وأحدث التقنيات

تتولى مسؤولية تطوير محتوى جناح دولة الكويت وكالة insglück الإبداعية المتخصصة في التسويق والتواصل عبر فضاءات العرض، وقد تبنَّت رؤية للمحتوى تقوم على إظهار التقاليد الكويتية الراسخة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. وعلى مدى أربعة قاعات عرض، سيذهب الزوار في رحلة استثنائية على ماضي هذه الدولة الخليجية وحاضرها ومستقبلها. وستقدّم قاعات العرض تجربة غامرة تحفِّز حواس الزوار.

وقال كريستيان بوسفا الرئيس التنفيذي لشركة insglück:"سيكون الجناح من أبرز معالم الإكسبو، لا من الناحية المعمارية فحسب، بل كذلك على مستوى المحتوى، بحيث يعكس بشكل مبهر الدور الذي لطالما اضطلعت به الكويت والمتمثل بمنارة المستقبل. نعمل على خلق تجربة جديدة في الإكسبو ستجذب ملايين الزوار في أوساكا".

أول ما سينتظر الزوار لدى دخولهم سيكون عرضاً تمهيدياً مُلهِماً يُقدِّم إضاءات على كنوز الكويت المكنونة من خلال لؤلؤة عملاقة. ثم يدخل الزوار إلى قاعة تحاكي الأجواء الصحراوية وتسرد تاريخ التبادل التجاري للكويت. أما القاعة الثالثة، فتتمحور حول أهل الكويت وشعبها، إذ تضمّ جداراً تفاعلياً كبيراً يُظهر فسيفساء المجتمع الكويتي، ويُبرز شخصيات ملهِمة ومشاريع شكّلت علامة فارقة في تاريخ البلاد. تنطوي هذه القاعة على دعوة للزوار للتفاعل مع المحتوى والتعرّف على جوانب متنوعة من ثقافة الكويت واقتصادها ومشاريعها العلمية. أما في قاعة العرض الأساسي، فسيرسم الزوار بأنفسهم معالم المستقبل عبر إسقاط مثير على قُبة الجناح من خلال إرسال أمنياتهم وأحلامهم للغد المشرق.

تصميم إنشائي يربط بين الشكل والوظيفة

أما أندرياس شنوبل، المدير العام لشركة schlaich bergermannالاستشارية للهندسة، فقد نوّه إلى المخطط اللافت لجناح الكويت الذي "يُلبي المعايير الإنشائية ويُحقّق أكبر استفادة من فضاءات الجناح مع توظيف للأشكال الهندسية". وأضاف: "كان من دواعي سرورنا التعاون مجدداً مع شركتي NUSSLI وLAVA".

نبذة عن إكسبو 2025 أوساكا

تنطلق الدورة المقبلة من الإكسبو الدولي في مدينة أوساكا اليابانية بتاريخ 13 أبريل/نيسان وتستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تحت عنوان رئيسي هو "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات". وقد تم تقسيم أرض الإكسبو إلى أربع مناطق تتشارك أجنحة كل منها بمحاور فرعية هي "ضمان استدامة الحياة" و"تحسين الحياة" و"تعزيز الحياة عبر التواصل". ويتمثل الهدف الرئيسي من الإكسبو برسم صورة واقعية لمجتمع مستقبلي تتحوّل فيه أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة إلى واقع. يُذكر أن جناح الكويت يقع ضمن محور "تحسين الحياة"، وما من شكّ في أنه سيستقطب الزوار واهتمام الجماهير بفضل تصميمه المعماري الفريد وواجهته المميزة.

للاستفسارات الصحفية

الفريق الإعلامي ومحتوى جناح الكويت في إكسبو أوساكا 2025

[email protected]

- Picture is available at AP -