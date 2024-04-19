منتج جديد، تقنية جديدة، استراتيجية جديدة: شركة NETA AUTO تستعد لإذهال معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024

بكين, 19 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- تستعد العاصمة الصينية بكين لاستضافة معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024، الحدث الأضخم والأكثر ترقباً في قطاع السيارات هذا العام، جاذبًا معه أنظار العالم أجمع. وقد أعلنت شركة NETA، الشركة الصينية الرائدة في عالم السيارات الكهربائية EV، مشاركتها رسميًا في المعرض. تتاح الفرصة أمام الزوار لاستكشاف أحدث ابتكارات شركة NETA واطلاعهم على تشكيلة منتجاتها الجديدة والمذهلة خلال الفترة الممتدة بين 25 أبريل و4 مايو في جناح العرض E405 بمركز الصين الدولي للمعارض CIEC (صالة Shunyi Hall، بكين).

NETA L

تلتزم NETA، انطلاقاً من شعار علامتها التجارية "التكنولوجيا للجميع" ورسالتها المتمثلة بتوفير "سيارات كهربائية ذكية EV في متناول الجميع"، بتقديم سيارات كهربائية EVs ذكية عالية الجودة بأحدث التقنيات العالمية لمستخدميها حول العالم. في المعرض القادم، ستقدم شركة NETA Auto مجموعة جديدة تمامًا من المنتجات. ولن تقتصر هذه المجموعة على موديلات السيارات الحالية على غرار NETA X وNETA S، ولكن أيضًا كشف النقاب عن الموديل الجديد NETA L.

سيقدم موديل NETA L الجديد في نسختين هما REEV وEV. وسيتم تسليمه لأول عميل صيني في معرض بكين الدولي للسيارات وسيتم إطلاقه في أكثر من 20 دولة حول العالم خلال النصف الثاني من هذا العام. سيقدم موديل NETA L نسخة REEV بمدى مشترك استثنائي يبلغ 1070 كيلومترًا. كما تمتاز سيارة NETA L الكهربائية بخاصية مميزة تضعها على رأس قائمة منتجات شركة NETA، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي AI الرائدة الجديدة NETA GPT التي توفر مساعد أكثر ذكاءً لسيارات NETA وتعيد تعريف تجربة قمرة القيادة الذكية، مما يوفر تجربة قيادة لا مثيل لها للمستخدمين حول العالم.

لن يقتصر حضور شركة NETA Auto في المعرض على عرض سيارتها الجديدة فحسب، بل ستعرض أيضاً قوتها الإبداعية ومجموعة منتجاتها الجديدة من السيارات الكهربائية الذكية. كما ستغتنم هذه الفرصة لإطلاق سلسلة من الفعاليات على الصعيد الدولي. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة التوسع العالمي لشركة NETA وإيصال سياراتها الكهربائية الذكية عالية الجودة إلى عملاء جدد في أسواق مهمة مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

نبذة عن NETA Auto

تعد شركة NETA Auto، العلامة التجارية التابعة لشركة Hozon New Energy Automobile Co Ltd، وهي شركة رائدة في مجال ابتكار السيارات الكهربائية الذكية. توفر شركة NETA، من خلال تركيزها على مبدأي "التكنولوجيا للجميع" و"سيارات كهربائية ذكية EV في متناول الجميع"، سيارات كهربائية EVs ذكية عالية الجودة بأحدث التقنيات العالمية. وتتضمن تشكيلة الشركة من السيارات موديلات مميزة على غرار NETA AYA وNETA X وNETA L وNETA GT وNETA S.

تلتزم NETA بتقديم السيارات الكهربائية EV الذكية إلى سوق المستهلكين العالمي، حيث تطرح موديلًا جديدًا كل عام وتغطي فئات A0 إلى B. كما قامت شركة NETA بتطوير منصة "Shanhai Platform"، وهي عبارة عن منصة سيارات ذكية وآمنة، بالإضافة إلى علامة HOZI Technology التجارية التي تلتزم بتطوير تقنيات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين باستمرار.