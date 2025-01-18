منتجات شركة SD تتألق كأحد أبرز المشاركين في معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2025، وتنضم إلى معرض شركاء Tuya للنظام البيئي لتعزيز التوسع في السوق العالمية

نيويورك، 18 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في الفترة من 14 إلى 16 يناير/كانون الثاني 2025، انضمت شركة Tuya Smart (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TUYA، والمسجلة في بورصة هونج كونج HKEX: 2391)، وهي مزود عالمي لخدمات المنصات السحابية، إلى شركة SD Intelligent Technology Co.,LTD (SD) لعرض مجموعة من منتجات الإضاءة المتميزة في معرض شركاء Tuya للنظام البيئي (المعروف والمشار إليه في ما يلي بِـ"TEPE") خلال معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2025.

باعتباره أول معرض للنظام البيئي تستضيفه شركة Tuya Smart في عام 2025، فقد عرض معرض TEPE أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الذكية والابتكارات المستدامة وحلول المعيشة الذكية، مما أدى إلى تحديد اتجاهات جديدة وتقديم رؤى قيمة لصناعة الإضاءة.

تعرض SD الابتكارات الرائدة في الإضاءة في معرض TEPE

تأسست SD في عام 2011، وهي شركة وطنية للتكنولوجيا العالية مقرها في غوانغدونغ، الصين. استرشاداً بالتزامها بالابتكار التكنولوجي، تطورت الشركة لتصبح شركة رائدة في مجال تصنيع مصابيح LED مع قدرات بحث وتطوير مستقلة وتقنيات أساسية خاصة بها لقيادة إمدادات الطاقة. تتخصص شركة SD في الإضاءة التجارية الذكية، والإضاءة الصناعية الخارجية المتطورة، وحلول الإضاءة المخصصة التي تجمع بين ابتكار المنتجات والحلول المتقدمة.

في معرض TEPE، عرضت SD مجموعة كبيرة من منتجات الإضاءة المتقدمة، وحظيت باهتمام كبير. ومن بين أبرز ما يميزها مصباح المروحة LED الذي يعمل بالواي فاي الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Tuya. يدمج هذا المنتج المبتكر وحدة واي فاي ممكّنة من Tuya، مما يتيح الاتصال اللاسلكي والإدارة عن بُعد دون عناء من خلال تطبيق ممكّن من Tuya.

صُمم مصباح المروحة LED العامل بتقنية الواي فاي LED لتوفير تأثيرات إضاءة فائقة، حيث يستخدم تقنية RGBCW، التي تتميز بخمس قنوات لونية متميزة. تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين إنشاء مجموعة متنوعة من تأثيرات الإضاءة وإعدادات الأجواء من خلال ضبط هذه القنوات ودمجها. سواء كان المستخدم يفضل الإضاءة المنعشة والباردة أو الألوان الدافئة والرومانسية، فإن المنتج يلبي متطلبات المشهد المتنوعة والتفضيلات الشخصية، مما يضفي الإبداع والبهجة على الحياة المنزلية.

يدعم مصباح المروحة التحكم الصوتي عبر Alexa وGoogle Assistant. باستخدام الأوامر الصوتية البسيطة، يمكن للمستخدمين التحكم في تركيبات الإضاءة وضبط درجة حرارة اللون والسطوع وإدارة سرعة المروحة وإعدادات الوضع. يوفر هذا التصميم الذي يركز على المستخدم راحة استثنائية مع تعزيز ذكاء البيئات المنزلية وإضفاء الطابع الشخصي عليها، مما يجسد جوهر الحياة الذكية الحديثة.

التعاون مع Tuya لتسريع التوسع في السوق العالمية

وقد عزز المعرض المشترك مع Tuya من تأثير شركة SD في السوق العالمية، وجذب الشركاء والمستهلكين من جميع أنحاء العالم. تقدم مختبرات Tuya الشاملة لاختبار تركيبات الإضاءة تقارير اختبار علمية وموضوعية، مما يضمن أن منتجات SD تفي بالمعايير الصارمة في هذا المجال وتسرّع من جهود الشركة في التدويل.

وبفضل الأساس المتين في مجال البحث والتطوير وحضورها المثير للإعجاب في معرض TEPE، تستعد SD لتعزيز مكانتها المهنية في صناعة الإضاءة العالمية. وتخطط الشركة على مدار السنوات الخمس المقبلة لتوسيع خطوط منتجات الإضاءة الذكية وتعزيز استراتيجيات الترويج في السوق، وتسعى جاهدةً لتصبح رائدة في مجال تصدير الإضاءة الذكية ودفع التطور الذكي في هذه الصناعة.

قال تاو يي، المدير العام لشركة SD: "في الترويج لمنتجات إضاءة SD، لا تقدم Tuya تقنية ذكية متطورة فحسب، بل تستفيد أيضًا من شبكة المبيعات العالمية المتنوعة لفتح قنوات سوق أوسع". "بفضل خبرة شركة Tuya ودعم مواردها، نحن واثقون من جذب المزيد من عملاء الإضاءة المحترفين. ونحن نهدف معًا إلى تطوير صناعة الإضاءة الذكية وخلق مستقبل مزدهر ومفيد للطرفين."

في معرض TEPE لعام 2025، أظهرت SD قدراتها القوية وخبرتها الواسعة في سوق الإضاءة العالمي. من الآن فصاعدًا، ستعمل SD على تعميق تعاونها مع Tuya لدفع حدود تكنولوجيا الإضاءة الذكية وتقديم منتجات تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات السوق. ستستمر Tuya في إقامة شراكات مع المزيد من الشركات ذات التفكير المماثل لتزويد المستخدمين بحلول إضاءة أكثر ذكاءً وكفاءة في استهلاك الطاقة وراحة للمستخدمين.