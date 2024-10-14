منتجع بانيان تري دبي يكشف عن افتتاح بانيان تري سبا دبي

المنتجع الصحي يوفر ملاذاً مثالياً للاسترخاء ويضم أحواض سباحة داخلية وكراسي دافئة وسبع غرف علاجية خاصة تتضمن أحواض جاكوزي وحمامات ويقدم تجربة ذا رينفوريست المميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- كشف منتجع بانيان تري دبي عن افتتاح بانيان تري سبا دبي، المنتجع الصحي المميز والمصمم لتعزيز الصحة الذهنية والجسدية والارتقاء بمفهوم تجارب الاسترخاء إلى مستويات جديدة. وتتميز الوجهة الجديدة بإطلالاتها الخلابة في قلب المنتجع، وتمزج بسلاسة بين ركائز العافية الثمانية لعلامة بانيان تري بهدف تقديم تجربة شاملة وغامرة.

مرفق الغابة المطيرة

ويحظى الضيوف عند دخول السبا بفرصة الاستمتاع بالأجواء الطبيعية من خلال العديد من المزايا، مثل الحديقة الهادئة والمسارات المخصصة للمشي دون أحذية. كما تشكل ذا رينفورست إحدى أبرز المزايا التي يقدمها الفندق، وهي عبارة عن تجربة متنوعة تجمع بين المشي تحت المطر مع زخات مياه تنبع من سقف وجدران السبا، إلى جانب غرف البخار والساونا والعديد من تجارب الاستحمام المنعشة.

وتكتمل تجربة ذا رينفورست مع مجموعة من المرافق المتطورة، بما يشمل أحواض السباحة المنعشة والكراسي الدافئة والأجنحة العلاجية الخاصة، التي يتضمن كل منها حماماً ودشاً ويوفر معظمها أحواض جاكوزي. ويرتقي بانيان تري سبا دبي بتجارب العافية من خلال إدخال تحسينات على مرافق الصحة واللياقة البدنية في المنتجع الصحي؛ وتوفر الصالة الرياضية للضيوف مساحة تتيح لهم ممارسة التمارين الرياضية، بينما يستضيف كل من استديو العافية ودكة العافية مجموعة من الجلسات التفاعلية.

ويركز المنتجع الصحي على توفير العلاجات المخصصة بواسطة معالجين متمرسين، يمزجون بسلاسة بين العلاجات الآسيوية التقليدية وممارسات العافية الشاملة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين الجسم والعقل بفضل الجمع بين فعالية الأعشاب الطبيعية وخبرة المعالجين. كما تواكب العلاجات المميزة في المنتجع الصحي العلاجات المستخدمة عالمياً، وقد تم تصميمها بعناية وفق ستة نقاط اتصال فريدة ومخصصة لتعزيز مستويات الاسترخاء.

ويمكن للضيوف تعزيز تجارب الاسترخاء من خلال منتجات بانيان تري، التي تتوفر حصرياً في بانيان تري غاليري، مع وجود خبراء لمساعدة الضيوف على اختيار علاج البشرة المناسب. وتم تصنيع هذه المنتجات في تايلاند، من بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويره وباستخدام مواد طبيعية بنسبة 95%، وهي غير مجرّبة على الحيوانات.

ويشكل بانيان تري سبا دبي أحدث وجهة في المنتجع، ويهدف إلى توفير تجارب ترتقي بحواس الضيوف وتحقق لهم الراحة والتوازن والانتعاش.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم 6401 341 4 971+، أو مراسلتنا عبر البريد إلكتروني: [email protected]

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