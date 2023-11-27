منتدى "الحوار الاجتماعي الـ 13" يستعرض التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة لسوق العمل بالعاصمة السعودية الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بالسعودية، تحت عنوان: " التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات" بحضور ممثلين حكوميين وأصحاب العمل والعمال وبمشاركة منظمة العمل الدولية.

Saudi Minister of Human Resources and Social Development The 13th Social Dialogue Forum

وفي كلمة القاها بهذه المناسبة أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس أحمد الراجحي أهمية المنتدى ودوره في تعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف العلاقة، واستثمار الفرص ومعالجة التحديات؛ لخلق مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد السعودي، وفق رؤية السعودية 2030. ونوه باستراتيجية سوق العمل والمبادرات التي تم تنفيذها والتي مكنت السعودية من تحقيق المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 بمعدل نمو (4.9%) وفقاً لمنظمة العمل الدولية. وذكر الوزير السعودي إلى أن المنتدى نجح في عقد خمس ورش حوارية شارك فيها ممثلين عن الحكومة وممثلين لأصحاب العمل والعمال، مؤكداً مواصلة العمل من أجل معالجة التحديات التي تم تناولها خلال المناقشات وتقديم مبادرات مناسبة لها.

من جانبه أكد ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب اهمية الحوار الاجتماعي في التشريع وزيادة شمولية السياسات والتشريعات، ما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة، إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار، وبيّن غلّاب أن مشاركة الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ السياسات المؤثرة على سوق العمل، أساسية لتعزيز الملكية وضمان التزام الجميع بالتطبيق الناجح والفعال لهذه السياسات في المدى الطويل.

وتضمنت فعاليات المنتدى مناقشات بين أطراف الإنتاج الثلاثة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودور كل طرف في تعزيز استقرار سوق العمل، وذلك من خلال عدة محاور تمثلت في: أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات في صفوف ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما تضمنت محاور المنتدى نظام التأمينات الاجتماعية (التعويضات عن إصابة العمل _الخدمات الإجرائية)، الالتزام بتوثيق العقود كمنظومة متكاملة سواء للعامل او صاحب العمل، المحاكم العمالية وارتباطها بالعقود ونظام العمل، في الوقت الذي صادق رؤساء أطراف الإنتاج الثلاثة على توصيات المنتدى للوصول إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات الشركاء ومصالحهم المشروعة لمواجهة كافة التحديات.

جدير بالذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وحماية وظائف العاملين ويسعى إلى تكوين رؤية مشتركة وتعزيز آلياته المتعارف عليها دوليا للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل تخدم كافة المعنيين، بالإضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل بين أطرافه.

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