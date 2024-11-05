منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار

المنامة، البحرين, 4 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثانية من "منتدى بوابة الخليج 2024" بنجاح، مع إعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار. وشهد المنتدى، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، حضورًا لافتًا ضم 250 مشاركًا، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال من مختلف دول العالم، بهدف استكشاف فرص النمو الاستثماري والتجاري الواعدة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، التي تسعى لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.

Gateway Gulf's Second Edition Concludes on a High Note with over USD 12 Billion of Announcements and Deals

وقد تم الكشف خلال فعاليات المنتدى الذي استمر على مدار يومين كاملين، عن 32 اعلان وصفقة تعكس ريادة البحرين في مجالات التحول الرقمي، والتمويل، والتصنيع، والسياحة، والقطاعات ذات القيمة العالية الأخرى.

ففي قطاع التمويل، أطلق بنك السلام شركة "السلام كابيتال" وهي شركة لإدارة الأصول من الفئة 3A تم تأسيسها حديثاً مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. كما أعلن بنك سيكو منتجات استثمارية متنوعة، فيما أعلنت "جي بي مورغان" عن خطط لتوظيف تقنيين في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، أطلق بنك سنغافورة الخليج خدمات مصرفية للشركات موجهة للاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي للبحرين، وقّعت شركة "أري للابتكار" ثلاث شراكات جديدة مع بنك البحرين الوطني، وشركة ألمنيوم البحرين (البا)، وصندوق العمل (تمكين)، بهدف دعم الحلول المتقدمة في مجالات البرمجيات المؤسسية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي. وكشفت شركة "بيون" عن رؤيتها لبناء مدينة رقمية، كما وقعت اتفاقية تطوير مع شركة "إدامة".

أما في قطاع التصنيع، أكدت شركتا "البا" و"دايكي ألمنيوم" التزامهما بإنشاء منشأة مستدامة لمعالجة مخلفات الألمنيوم في مملكة البحرين. كما أعلنت "ريسينغ فورس جروب" وحلبة البحرين الدولية عن استكمال توسعة مصنع "بيل ريسنغ هيلمتس" وأطلقتا عمليات بناء منشأة تصنيع جديدة. وأعلنت شركة بابكو انيرجيز عن وصولها مرحلة حاسمة من مشروع تحديث مصفاة بابكو لتوسيع قدراتها التكريرية بما يتماشى مع أحدث معايير الاستدامة.

وقد أعلنت شركة "إدامة"، الذراع العقاري لشركة ممتلكات البحرين القابضة، عن عدة مشاريع رئيسية، بما فيها افتتاح منتجعها الجديد في حوار الذي ستشغله شركة "مانتيس". وكشفت "إنفراكورب"، الشركة المستثمرة في البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن اتفاقية مع "كمبينسكي" لتطوير فندق "سكاي فيلا" كأول فندق في مشروع "هاربر هايتس" متعدد الاستخدامات في المنامة.

وتضمنت الإعلانات الحكومية أيضًا تفاصيل من وزارة الصناعة والتجارة في البحرين حول إنشاء صندوق وطني للتنمية الصناعية وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن خططها لتطوير 3 آلاف وحدة وشقة سكنية في مدينة خليفة، بينما وقعت شركة "ممتلكات" عدة اتفاقيات عبر مختلف القطاعات الرئيسية ضمن محفظتها.

إلى جانب الكشف عن هذه الاستثمارات الهامة، شهد اليوم الثاني من "منتدى بوابة الخليج 2024" مناقشات حول القطاعات المرتفعة النمو في المنطقة، بما في ذلك السياحة والتصنيع والمصارف والرياضة. وكان موضوع التكامل الخليجي المحور الأساسي للنقاشات كمحفز رئيسي لتسريع النمو وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية

مجلس التنمية الاقتصادية هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com.

نبذة عن منتدى بوابة الخليج

يستضيف مجلس التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع كبار المسؤولين الحكوميين في قطاعات التمويل والاستثمار والصناعة، منتدى بوابة الخليج، وهو حدث حصري يقتصر حضوره على المدعوين فقط. يوفر المنتدى للشركات العالمية والمستثمرين فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمنحهم أولوية الوصول إلى المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة. كما يتيح المنتدى للمشاركين استكشاف فرص توسيع حضورهم الاستثماري في البحرين وخارجها.

أقيمت النسخة الأولى من منتدى بوابة الخليج في عام 2018، وتأتي النسخة الثانية في عام 2024، لتؤكد على التزام المنتدى بتعزيز التعاون الاستثماري والتنموي في المنطقة. يعكس هذا الحدث الدولي الهام فلسفة "فريق البحرين"، التي تقوم على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية مبتكرة وجذابة للشركات العالمية. وسواء كان الأمر يتعلق بتمرير لوائح جديدة أو تحليل جدوى إطلاق فكرة مبتكرة في السوق، يعمل فريق البحرين بشغف وتفانٍ لربط المستثمرين بالجهات المؤثرة وصناع القرار الرئيسيين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2549196/Bahrain_Gateway_Gulf.jpg