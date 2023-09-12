منتدى بوجيانغ للابتكار لعام 2023 بمدينة شنغهاي الصينية: تعزيز التعاون المفتوح من أجل زيادة الابتكار التكنولوجي

2023 Pujiang Innovation Forum in Shanghai

شنغهاي، 12 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ --على مدى السنوات الـ 16 الماضية، أزداد التأثير العالمي لمنتدى بوجيانغ للابتكار بشكل مطرد، وذلك بفضل الدعم الواسع الذي يلقاه المنتدى. لقد لعب المنتدى دورًا محوريًا في تعزيز استراتيجية التنمية القائمة على الابتكار في الصين، والاعتماد العلمي على الذات، وتحسينها، وتحويل مدينة شنغهاي إلى مركز للابتكار التكنولوجي. وجاء منتدى بوجيانغ للابتكار لعام 2023 تحت عنوان "تعزيز بيئة ابتكار مفتوحة: الابتكار والاتصالات العالمية"، وعقد في الفترة ما بين 9 إلى 11 سبتمبر، وشارك فيه أكثر من 300 ضيف من 31 دولة منهم ما يقرب من 40% من الخارج. فضلًا عن ذلك، ساهم منتدى بوجيانغ للابتكار المقام في مدينة شنغهاي الصينية في إطلاق المؤتمر العالمي للاستثمار في ريادة الأعمال لأول مرة، وهو مؤتمر يهدف إلى ترسيخ مكانة مدينة شنغهاي الصينية كإحدى الواجهات العالمية الرائدة للاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وذلك من خلال تسهيل الروابط بين المشاريع ورأس المال.

وتضم الفعاليات الأخرى البارزة للمنتدى المؤتمر العالمي لنقل التكنولوجيا، الذي يركز على ثلاثة عناصر أساسية وهم: الطلب على الابتكار، ودعم المواهب، وقوة رأس المال. ويضمن المؤتمر مساحة عرض واسعة تبلغ 10000 متر مربع دون اتصال بالإنترنت، وذلك عن طريق الاستفادة من منصة InnoMatch العالمية للعرض والطلب، كما يضمن المؤتمر مساحة عرض لما يقرب من 3000 من المتطلبات التكنولوجية وأكثر من 20000 فرصة عمل للمواهب العلمية والتكنولوجية في جميع أنحاء البلاد.

ويطمح منتدى بوجيانغ للابتكار، الذي يقع في منعطف جديد، إلى أن يصبح منصة وطنية للتبادل والتعاون العالميين في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي. ويلتزم المنتدى التزامًا جديًا راسخًا بثلاث مهام أساسية وهم: إنشاء شبكة ابتكار، ومواكبة الاتجاهات المستقبلية، وكذلك رعاية المواهب الشابة. وتشمل الأدوار الخمس الرئيسية للمنتدى العمل كمصدر للتفكير الابتكاري المتطور، ومعيار عالمي للتقدم العلمي والتكنولوجي، ومسرع للتعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، وعناصر جذب لمواهب الابتكار من كافة أنحاء العالم، ومركز لنقل التكنولوجيا العالمية. وتتماشى كافة الجهود سالفة الذكر مع رؤية مدينة شنغهاي للتطور ورغبتها في أن تصبح مركزا دوليا للعلوم والابتكار، وسعيها المستمر لتصبح إحدى المدن الرائدة علي مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

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العنوان: منتدى بوجيانغ للابتكار لعام 2023 بمدينة شنغهاي الصينية

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للتواصل الإعلامي: مسؤول الاتصال: السيدة Li، رقم الهاتف: 86-10-63074558.

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