منتدى صندوق أوبيك للتنمية 2023: توفير فرص التعاون والتمويل من أجل التنمية المستدامة

فيينا, 15 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يستضيف صندوق أوبيك للتنمية الدولية (صندوق أوبيك) منتدى التنمية الثاني يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمدينة فيينا النمساوية، بحضور رئيس بنك التنمية الأفريقي السيد أكينوومي أديسينا ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد الجاسر، ومدير عام صندوق أوبيك السيد عبد الحميد الخليفة في محادثة افتتاحية حول مستقبل تمويل التنمية.

OPEC Fund, Vienna (Building) Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General

لمواجهة تحديات التنمية العالمية في إطار الموضوع الشامل "قيادة المرونة والإنصاف"، ستركز مناقشات المنتدى على الفرص المتاحة لتمويل التنمية المستدامة بشكل أفضل وتأمين التأثير التحويلي. من بين المواضيع الأخرى في جدول الأعمال: الأنظمة الغذائية المستدامة والحلول المناخية المبتكرة والشراكات والسياسات التي تعطي الأولوية للناس والكوكب. سيتم إلقاء الخطاب الرئيسي من طرف السيدة فراني ليوتييه الرئيسة التنفيذية لشركة SouthBridge Investments الإفريقية.

وقال السيد خليفة المدير العام لصندوق أوبيك: "إن التحديات العالمية التي نواجهها اليوم، مثل أزمة الأمن الغذائي الطارئة، والتهديدات المتزايدة لتغير المناخ وأزمة الديون التي تلوح في الأفق، تتطلب شراكات قوية وعمل جماعي. من خلال منتدى صندوق أوبيك للتنمية نثبت أننا ملتزمون بالتصدي لهذه التحديات بالتنسيق مع الدول والمؤسسات الشريكة. معًا يمكننا إطلاق نماذج التعاون وإحداث تأثير إيجابي في المستقبل."

يجمع منتدى صندوق أوبيك للتنمية قادة الحكومات والوزراء ورؤساء المؤسسات وممثلين لبنوك التنمية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. يسعى المنتدى إلى صياغة خطط جديدة للتنمية المستدامة مع التركيز على نماذج التنمية التحويلية والتعاون الإقليمي والإدماج.

من بين النقاط البارزة لبرنامج منتدى التنمية ما يلي:

"نحو نموذج تنموي تحويلي": سيتم مناقشة الأساليب المبتكرة لمعالجة ندرة رأس المال الإنمائي، والقيود البيروقراطية والحاجة إلى حشد الدعم المالي للمشاريع المستدامة. سيشارك أعضاء اللجنة في محادثات حول الاستفادة من الموارد وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز الحلول الشاملة والمستدامة والقابلة للتطوير.

"التعاون الإقليمي كمحفز لحلول قابلة للتوسيع": ستركز الجلسة على قوة التعاون، وستسلط الضوء على مبادرات التنمية الناجحة وأهمية تكرارها أو توسيع نطاقها. سيحدد المحاضرون الأهداف المشتركة، وسيتشاركون الموارد والخبرات، سيبحثون عن طرق للتصدي بفعالية للتحديات المعقدة من خلال التعاون الإقليمي.

"تنفيذ السياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للناس والكوكب": سيركز النقاش الختامي على تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال وتعزيز أطر العمل القانونية والسياساتية، لا سيما تلك التي تضمن الوصول الشامل إلى التمويل الذي يساعد الفئات المحرومة على كسر الحواجز التي تعيق التقدم نحو التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد المنتدى جلسات لمناقشة مواضيع مختارة لزيادة فهم التحديات والفرص في المجالات المهمة وسيتم التركيز على الحاجة إلى الحلول المبتكرة والعمل التعاوني.

ومن بين المشاركين في مناقشات منتدى صندوق أوبيك للتنمية 2023 نجد السيد لوتاي تشيرينغ، رئيس وزراء بوتان؛ والسيد محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، والسيدة شيري رحمن، وزيرة تغير المناخ والتنسيق البيئي في باكستان؛ والسيدة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، والسيد أدماسو تاديسي، الرئيس الفخري والمدير العام لمجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا (TDB)؛ والسيد فافاييف شخرت، المدير العام لوكالة الإصلاحات الاستراتيجية في أوزبكستان؛ والسيد محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية لعام 2030؛ والسيدة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والسيد جيرنوت واغنر، مؤلف وخبير اقتصادي مناخي في كلية كولومبيا للأعمال بنيويورك.

للحصول على قائمة كاملة بالمشاركين والبرنامج التفصيلي، يرجى زيارة الموقع الرسمي لمنتدى صندوق أوبيك للتنمية الرسمي 2023.

عن صندوق أوبك

صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب؛ وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف (خاصّة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ‎MSME)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق أوبك حتى الآن أكثر من 24 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 190 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق الأوبك علي تصنيف فوق الممتاز / توقعات مستقرة من قبل مؤسسة فيتش وتصنيف ممتاز/ توقعات إيجابية من قبل شركة ستاندارد آند بورز. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.

للتواصل:

باشاك بامير

هاتف: 43151564174+

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