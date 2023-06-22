منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية يختتم جلساته بالتزامات صارمة نحو التقدم في التنمية المستدامة

فيينا, 22 يونيو / حزيران 2023 / PRNewswire / -- اختتم منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية الثاني في فيينا بنتائج قوية والتزامات تمويل من شركاء التنمية الذين اجتمعوا لتعزيز الاستجابات للتحديات العالمية مثل توافر التمويل والأمن الغذائي والتغير المناخي.

وقال د. عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية: "في عامه الثاني، قدم منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية مرة أخرى منبرًا لزيادة التعاون والعمل الحاسم من شركائنا. لقد أثبتنا أننا طموحون للغاية وأننا على قدر المسئولية. ولا نزال ملتزمين التزاما راسخا بمعالجة القضايا العالمية الملحة وبتوسيع مواردنا لدعم التنمية المستدامة ".

ADB Warren Evans OPEC Fund Dr Abdulhamid Alkhalifa Botswana Access Bank Acting Managing Director Musonda Chishimba OPEC Fund Director General Dr Abdulhamid Alkhalifa IRENA Francesco La Camera OPEC Fund Dr Abdulhamid Alkhalifa OPEC Fund Development Forum Bhutan Prime Minister Speech OPEC Fund Development Forum Dr Abdulhamid Alkhalifa WFP Stanlake Samkange OPEC Fund Dr Abdulhamid Alkhalifa

تضمنت التوقيعات والإعلانات خلال منتدى أوبك للتنمية ما يلي:

· وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي مع بنكAccess Bank Botswana لتقديم الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلاد. سيتم توجيه ما لا يقل عن 30 في المئة من الأموال بشكل خاص إلى الشركات الصغيرة المملوكة للنساء، وسيتم استخدام 70 في المئة في إعادة إقراض الشركات المحلية لتسهيل حصولها على التمويل.

· كما وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للانضمام إلى منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة (ETAF)، وهي مبادرة عالمية تسعى إلى تجميع الأموال لاستثمارات الطاقة المتجددة. ويخطط صندوق الأوبك للتنمية الدولية لدعم المنصة بتمويل يصل إلى 250 مليون دولار بقرض سيادي وغير سيادي حتى عام 2030 لدعم المشاريع في البلدان الشريكة.

· كما وقعا صندوق الأوبك للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اتفاقية تعاون لتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة غذائية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق التكيف لمواجهة مخاطر المناخ عبر النظم الغذائية، وتعزيز الحلول الزراعية الذكية والمبتكرة، وتسريع التقدم نحو هدف التنمية المستدامة رقم 2 وهو "القضاء على الجوع".

· كما وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الآسيوي اتفاقية تمويل مشترك لدعم النموذج الاقتصادي التايلاندي الجديد للتنمية المستدامة. ستدعم منحة المساعدة الفنية المقدمة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية والتي تبلغ قيمتها 500,000 دولار أمريكي لدعم الاقتصاد الأخضر الدائري الحيوي للبلاد من خلال المساعدة في تحديد فرص الاستثمار وتعزيز النمو في القطاعات الرئيسية

· وقد نشر صندوق الأوبك للتنمية الدولية أول تقرير له عن تقرير فعالية التنمية ,هو دراسة لتأثير مشاريع المؤسسة ونتائج ارتباطاتها، وأوضح في تقريره السنوي الذي نشره عام 2022 وجود التزامات جديدة بقيمة $1.6 مليار دولار أمريكي في 48 مشروعًا.

ولمعالجة تحديات التنمية العالمية في إطار الاستراتيجية الشاملة "قيادة المرونة والإنصاف"، جمع منتدى التنمية قادة الحكومات والوزراء من الدول الأعضاء في صندوق أوبك والدول الشريكة، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، وكبار المسؤولين في بنوك التنمية متعددة الأطراف والدولية والعديد من ممثلي المنظمات وكذلك ممثلي القطاع الخاص. وتضمن المنتدى ندوات حول موضوعات مثل "نحو نموذج تنمية تحولي"، "التعاون الإقليمي كمحفز لحلول قابلة للتطوير" و "تنفيذ السياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للناس والكوكب". بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى جلسات لمناقشة جلسات تسليط الضوء على تغير المناخ والأمن الغذائي، مما يوفر فهماً أعمق للتحديات والفرص في المجالات الحرجة ويسلط الضوء على الحاجة إلى حلول مبتكرة وعمل تعاوني.

عن صندوق الأوبك

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب. وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصّة فيما يتعلق بالمؤسسات (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق الأوبك حتى الآن أكثر من 24 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 190 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تصنيف فوق الممتاز / توقعات مستقرة من قبل مؤسسة فيتش للتصنيف المالي وتصنيف ممتاز/ توقعات إيجابية من قبل شركة ستاندارد آند بورز. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.

للتواصل:

Basak Pamir

هاتف: 43151564174+

[email protected]

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107698/OPEC_1.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107699/OPEC_2.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107700/OPEC_3.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107703/OPEC_4.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107704/OPEC_5.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107705/OPEC_6.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/1899865/OPEC_Fund_Logo.jpg

OPEC Fund for International Development SOURCE