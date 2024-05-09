منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار يعرض إمكانات الاستثمار في أوزبكستان بعد توقيع اتفاقات بقيمة 26.6 مليار دولار بنجاح

26.6 مليار دولار: المبلغ الإجمالي للاتفاقات الموقعة، وهو أعلى بنسبة 141.8٪ مقارنة بنتائج المنتدى في العام الماضي.

4.85 مليار دولار: أكبر اتفاق تم توقيعه في إطار المنتدى مع شركة ACWA Power.

2.5 مليار دولار: تكليف مؤسسة التمويل التجاري الإسلامي الدولية (ITFC) لتنفيذ البرنامج التاريخي "Trade Connect Central Asia+ (TCCA+)"، الذي تم الإعلان عنه خلال المنتدى.

أكثر من 2500 مُشارِك من 93 دولة

طشقند، أوزبكستان, 9 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يَسُر وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان أن تشارك النتائج القوية لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار الذي انعقد في الفترة من 2 إلى 3 مايو.

وقد شهد المنتدى هذا العام عددًا قياسيًا من المشاركين: أكثر من 2,500 مُشارِك من 93 دولة في جميع أنحاء العالم، وفي إطار المنتدى تم التوقيع على اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 141.8% من نتائج منتدى العام الماضي (بما يوازي 11 مليار دولار).

تم التوقيع على اتفاقيات في مختلف القطاعات: من قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية إلى قطاعات المنسوجات والزراعة وغيرها.

تم توقيع أكبر اتفاقية مع شركة ACWA Power (السعودية) خلال المنتدى، وتتضمن الاتفاقية بناء محطات لطاقة الرياح لها القدرة على توليد الطاقة إلى حوالي 4.5 مليون منزل في أوزبكستان سنويًا، وتبلغ قيمة هذا المشروع 4.85 مليار دولار.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بشأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية التالية:

شركة " Data Volt " (المملكة العربية السعودية): إنشاء بنية تحتية حضرية في "طشقند الجديدة" بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مركز بيانات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

" Amea Power " (الإمارات العربية المتحدة): مشروع محطة طاقة الرياح بطاقة 1000 ميجاواط في جمهورية كاراكال باكستان، بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار.

" Saudi Tabrid " (المملكة العربية السعودية): مشاريع تحديث أنظمة التدفئة في نوكوس وفرغانة وكوفاساي بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار.

" Nil Shugar " (مصر): مشروع زراعة وإنتاج بنجر السكر بمنطقة الجيزاخ بقيمة 500 مليون دولار.

" Shanghai Knud International " (الصين): يبلغ إجمالي إنتاج المنسوجات والخياطة في منطقة نامانجان 205 ملايين دولار.

" Wilmar International " (سنغافورة): مشروع إنتاج الغذاء في منطقة طشقند بقيمة 200 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل في المنتدى إلى اتفاقيات مع عدد من كبريات الشركات العالمية، مثل "Orascom Investment" (مصر)، و"Sayar" (الولايات المتحدة الأمريكية)، وGoldwind""، و"Sinoma" (الصين)، و"Sam Yapi" (تركيا)، و"Pasha Development" (أذربيجان)، و"Lasselsberger" (النمسا)، و"Petrosat Chexelsoton" (إيران).

ونتيجة للمنتدى أيضًا، تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لتنفيذ برنامج "التجارة وربط آسيا الوسطى+" TCCA+))، الذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة بشكل كبير وتغيير هيكل التجارة بين دول آسيا الوسطى وأذربيجان، وتبلغ قيمة التوكيل الممنوح للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لتنفيذ هذا البرنامج 2.5 مليار دولار أمريكي. ويعتبر الهدف النهائي للمشروع هو زيادة حصة الصادرات الإقليمية من المنتجات غير التعدينية وغير النفطية والغاز بين دول المنطقة الستة إلى 23٪ في غضون 5 سنوات.

وعقب نتائج المنتدى، قال وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، Laziz Kudratov: "خلال ثلاث سنوات من انعقاد المنتدى، كان حدث هذا العام هو الأكثر نجاحًا - ويظهر ذلك من خلال مستوى النقاشات بالإضافة إلى عدد وقيمة الاتفاقيات الموقعة، والأهم من ذلك أيضًا، أن الكلمة الافتتاحية لرئيس أوزبكستان، التي بدأت المنتدى، أكدت للمستثمرين الحاليين في البلاد حكمة قرارهم، وعملت على إقناع المستثمرين المحتملين بالجاذبية المقنعة لأوزبكستان الجديدة: دولة كبيرة، مع فرص كبيرة للاستثمار، وأكد انفتاح الدولة على التعاون والتطلع إلى الترحيب بالمستثمرين وخلق بيئة إيجابية يمكنهم من خلالها خلق قيمة لأعمالهم ولشعب أوزبكستان".