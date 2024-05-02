منتدى طشقند الدولي للاستثمار يستقطب وزراء حكوميين وقادة أعمال عالميين ومستثمرين أجانب (وينعقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2024 )

- يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 2500 مندوب يمثلون 84 دولة حول العالم

- من بينهم مسؤولين حكوميين، ورؤساء شركات عملاقة، وممثلين عن منظمات دولية كالأمم المتحدة UN، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، ومنظمة أوبك OPEC، ومنظمة شنغهاي للتعاون SCO

- يركز برنامج هذا العام على أوزبكستان الجديدة: دولة عظيمة ذات فرص كبيرة

- تسعى أوزبكستان لجذب استثمارات أجنبية مباشرة FDI بقيمة تتجاوز 70 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة

طشقند، أوزبكستان, 2 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر الحكومة الأوزبكية أن تعلن عن برنامج فعاليات منتدى طشقند الدولي للاستثمار، في نسخته الثالثة، وكذلك الإعلان عن شركائها الرئيسيين في الحدث الذي من المقرر أن ينطلق غداً.

يهدف المنتدى، الذي تقوده وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة ((MIIT، إلى تسريع وتيرة نمو وتطور أوزبكستان وفق رؤية "أوزبكستان 2030" الطموحة، والتي تتضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 160 مليار دولار، وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 250 مليار دولار.

ستُعقد فعاليات المنتدى في قاعة المؤتمرات بمدينة طشقند، بحضور فخامة الرئيس الأوزبكي Shavkat Mirziyoyev. ومن المقرر أن يشهد المنتدى حضور نخبة من الشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم، فقائمة المتحدثين الرئيسيين تضم معالي Mikayil Jabbarov، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، ومعالي Serik Zhumangarin، نائب رئيس وزراء كازاخستان، فضلًا عن وزير المالية والاقتصاد التركمانستاني، ووزير الطاقة القيرغيزستاني، وكذلك وزير الطاقة الكازاخستاني، ووزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان، إلى جانب معالي Qais bin Mohammed Al Yousef، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، ووزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير المالية المجرى، ومعالي Abdulhamid Alkhalifa، المدير العام لصندوق أوبك OPEC للتنمية الدولية.

سيتضمن المنتدى الذي من المقرر أن يستمر لمدة يومين سلسلة من الجلسات النقاشية والعديد من الطاولات المستديرة، فهو يمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار والخطط الرامية إلى تعزيز نجاح أوزبكستان في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ستتضمن الموضوعات النقاشية استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والتعدين والاقتصاد الرقمي.

ومن أبرز الفعاليات المنتظرة، جلسة نقاشية حول تطور قطاع التكنولوجيا المالية في أوزبكستان، والذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها ابتكارًا في الاقتصاد الأوزبكي، وسيشارك في هذه الجلسة ضمن آخرين السيد Djasur Djumaev، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Uzum - أول شركة unicorn في أوزبكستان، إلي جانب السيد Nicolas Kurdiani، الرئيس التنفيذي CEO لبنك TBC Bank. ستتضمن الجلسات النقاشية أيضًا مواضيع أخرى مثل الاستثمار في الطاقة الخضراء، بمشاركة خبراء بارزين في هذا المجال، على غرار Marco Arcelli، الرئيس التنفيذي CEO لشركة ACWA Power، وSeifi Ghasemi، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Air Products، إلي جانب Mohamed Jameel Al Ramahi، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Masdar.

وسيشهد المنتدى طرح موضوعات أخرى مثل تعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على خوض غمار الأعمال التجارية، ودعم نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs، واستكشاف النهُج الجديدة للاستثمار المستدام. ويختتم هذا الحدث المميز بحفل توقيع رفيع المستوى لاتفاقيات استثمارية وتجارية، مما يؤكد دور المنتدى المحوري في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لأوزبكستان وتقدمها.

وهكذا صرح معالي Laziz Kudratov، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، قائلاً:

"يعكس جدول أعمال منتدى طشقند الدولي للاستثمار لهذا العام مدى الثراء والتنوع الذي تزخر به الفرص الاستثمارية في أوزبكستان، ويسعدنا أن نرحب بقائمة رفيعة المستوى من المستثمرين والمسؤولين والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم، لتبادل الأفكار وخلق شراكات جديدة. بناءً على النجاح الكبير الذي حققه منتدى عام 2023، فإننا نتطلع إلى إبرام المزيد من الصفقات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قُدمًا نحو تعزيز مكانة "أوزبكستان الجديدة" ودفعها للأمام".

وقد كشف تقرير جديد أعدته وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة (MIIT) في أوزبكستان، النقاب عن برنامج إصلاح اقتصادي جريء وشامل، يسير جنبًا إلى جنب مع انفتاح اقتصادي مدروس، يهدف إلى إحداث تحول ملحوظ باقتصاد أوزبكستان، وهو ما يلاحظه المستثمرون العالميون والشركات متعددة الجنسيات.

ويتزامن إطلاق تقرير أوزبكستان الجديدة مع افتتاح منتدى طشقند الدولي للاستثمار، حيث يوضح التقرير الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والجذرية التي شهدتها أوزبكستان، والتي أدت إلى تحول التركيز من القطاعات التقليدية مثل إنتاج القطن والحبوب إلى الاستعانة الخارجية بخدمات تقنية المعلومات والطاقة الخضراء والتجارة الإلكترونية.

لم يكتفِ التقرير باستعراض المؤشرات الاقتصادية المذهلة التي حققتها أوزبكستان في السنوات الأخيرة فحسب، والتي تشمل زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6% وزيادة بنسبة 25% في التجارة الخارجية خلال عام 2023، بالإضافة إلى تحقيق نمو مضاعف في متوسط الأجور الشهرية (بالدولار الأمريكي) على مدى السنوات الخمس الماضية، بل تطرق أيضًا إلى رؤية الحكومة الطموحة لعام 2030، والتي تشمل ضمان عضوية أوزبكستان في منظمة التجارة العالمية ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 85%.

علاوة على ذلك، يستطلع التقرير آراء خبراء الاستثمار العالميين حول أوزبكستان وبرنامج إصلاح السوق الاقتصادي الخاص بها، ويضم التقرير تعليقات من كبار المتخصصين في الأسواق الناشئة، بما في ذلك Franklin Templeton، وRothschild & Co، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبورصة London Stock Exchange وغيرهم.

ينعقد منتدى طشقند الدولي للاستثمار هذا العام بدعم رعاة بلاتينيين يتمثلون في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وACWA Power، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار بقطاع الطاقة في أوزبكستان، كما تشارك شركة Uzum، أول شركة unicorn في أوزبكستان، كراعي برونزي للمنتدى. ويشهد المنتدى إعلانًا مهمًا يتمثل في إطلاق برنامج Trade Connect Central Asia+ (TCCA+)، وهو مبادرة رائدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وبرنامج رئيسي تٌقدمه مؤسسة ITFC. سيجمع الإطلاق الوزراء وصانعي السياسات في المنطقة إلى جانب رؤساء منظمات دولية مختارة ومؤسسات مالية دولية (IFIs) لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار داخل المنطقة، خاصة في سياق إطلاق برنامج +TCCA.