منتدى قيادة الاقتصاد الحلال 2024 بالرياض: بنك IsDB وشركة HPDC وشركة HDC يتعاونون لقيادة الابتكار في صناعة الحلال العالمية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 7 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- شهدت العاصمة السعودية الرياض مؤخراً انعقاد منتدى قيادة الاقتصاد الحلال لعام 2024 (HELF 2024)، والذي شكل ملتقًا مهمًا جمع قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء للمضي قدما في مناقشات حول الاقتصاد الحلال، وهو ركن أساسي للتجارة العالمية. وأقيم هذا الحدث الذي استضافه كل من شركة تنمية الحلال الماليزية (HDC) وشركة تطوير المنتجات الحلال (HPDC) والمصرف الإسلامي للتنمية (IsDB) بشكل مشترك، مسلطًا الضوء على أهمية تعزيز التعاون ودفع الابتكار في صناعة الحلال.

Halal Economy Leadership Forum 2024 Riyadh: IsDB, HPDC and HDC’s Collaboration to Spearhead Innovation for Global Halal Industry

شهد المنتدى حضور سعادة Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah، سفير ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية، ممثلاً عن معالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، وعضو مجلس الشيوخ Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz. كما حضر كل من رئيس المصرف الإسلامي للتنمية IsDB، معالي الدكتور Muhammad Al Jasser، والسيد Fahad S. AlNuhait، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات الحلال HPDC، فضلًا عن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الحلال الماليزية HDC، السيد Khairul Azwan Harun. وأظهر هذا الحضور التزامًا مشتركًا بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية لتعزيز مبادئ وقيم الاقتصاد الحلال.

لا يقتصر الاقتصاد الحلال، الذي ينبثق من أخلاقيات وأحكام الشريعة الإسلامية، على قطاع بعينه، بل يمتد ليشمل صناعات متنوعة مثل الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل والتمويل والسياحة، مما يوفر فرصًا واسعة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد رسخت ماليزيا، بصفتها دولة رائدة في صناعة الحلال على مستوى العالم، مكانتها كمركز للتميز في مجال المنتجات الحلال من خلال المبادرات والشراكات الاستراتيجية، مما يسهل التجارة والاستثمار بين دول المشرق ودول المغرب.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة للمؤسسات المشاركة لدفع الابتكار وتسهيل التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية داخل صناعة الحلال عبر 57 دولة عضو ودول أخرى غير أعضاء.

ومن جانبه، أكد معالي Tengku Datuk Seri Utama Zafrul، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة Datuk Wan Zaidi، على أهمية التعاون في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الحلال، حيث صرّح قائلًا: "يمثل هذا التعاون الثلاثي خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا لتعزيز منظومة العمل الحلال وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بين الدول الأعضاء في المصرف الإسلامي للتنمية IsDB، وكذلك بين الدول غير الأعضاء".

كجزء من فعاليات منتدى قيادة الاقتصاد الحلال HELF لعام 2024، استضافت شركة تطوير المنتجات الحلال HPDC جلسة خاصة لتنمية العلاقات بين الشركات (B2B) للوفود الماليزية الحاضرة للمنتدى. وقد نجح منتدي HELF 2024 وكذلك جلسة تنمية العلاقات بين الشركات B2B في تحقيق أهداف كل منهما المتمثلة في مساعدة الجهات المعنية في الصناعة على اكتساب رؤى ومعارف حول صناعة الحلال، بالإضافة إلى إيجاد أو تأمين شراكات استراتيجية جديدة للشركات. ومن بين الدول التي أبدت اهتمامًا بالاستفادة من خبرات شركة HDC كل من نيجيريا وباكستان وموريشيوس والمغرب ورواندا وجنوب إفريقيا.

تهدف نتائج هذا التعاون إلى تقديم أفضل الحلول للدول الأعضاء في المصرف الإسلامي للتنمية IsDB والدول غير الأعضاء فيما يتعلق بتطوير وتعزيز منظومة عمل المنتجات الحلال. ويشمل ذلك الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لمعالجة عجز التجارة الداخلية والاستفادة من الأسواق المحتملة. كما يسلط المنتدى الضوء على الجهود المشتركة لتطوير منظومة عمل عالية الجودة للمنتجات الحلال، وتحليل النماذج الناجحة وحلول السوق لمنظومة العمل سالفة الذكر.