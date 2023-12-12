منتدى ليانغتشو يعزز التبادلات الثقافية بين دول طريق الحرير

هانغتشو، الصين، 12 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- تقرير من وكالة أنباء شينخوا نت في أمريكا الشمالية:

انتهى منتدى ليانغتشو الأول وهو أحد المنتديات الرئيسية لدعم الإعداد عالٍ الجودة والمستوى لمبادرة الحزام والطريق (BRI) الأسبوع الماضي في هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشيجيانغ بشرق الصين.

وتحت عنوان "تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية وتعزيز التواصل والمعرفة المشتركة بين الحضارات"، جذب المنتدى اهتمامًا عالميًا من أكثر من 300 ضيف من الداخل والخارج.

With "Implementing the Global Civilization Initiative, Promoting Exchanges and Mutual Learning Between Civilizations" as its theme, the forum has attracted global attention with more than 300 guests from home and abroad

كما بعث رئيس الصين شي جين بينغ برسالة تهنئة إلى المنتدى. وتحدث فيها قائلًا: "إن بقايا مدينة ليانغتشو القديمة دليل على تاريخ الحضارة الصينية الممتد لخمسة آلاف عام، ويمثل أحد كنوز الحضارات العالمية".

كما ألقى خطابات في المنتدى ممثلون من التحالف الدولي لمسارح طريق الحرير، والتحالف الدولي للمتاحف، والتحالف الدولي للمهرجانات الفنية، والتحالف الدولي للمكتبات، والتحالف الدولي للمتاحف الفنية، وتحالف المدن السياحية، ومؤسسات ثقافية وفنية دولية.

وقالت ستيلا كريسولاكي المديرة العامة لمتحف هيراكليون الأثري: "اليونان والصين هما حضارتان قديمتان، ويمكن أن يستفيدا من الاعتراف والتقدير للكنوز الثقافية لديهما".

إلى جانب المنتدى الرئيسي، عُقِد أيضًا منتديين فرعيين يتناولان انطباعات علماء الصينيات والفنانين عن الحضارة الصينية في جميع أنحاء العالم.

وقال ألبرت تادوش كوزيك الأستاذ المساعد بقسم علم الصينيات بجامعة وارسو إن أنشطة التبادل الثقافي بين الصين وبولندا تزداد كثيرًا.

أعدَّ وو وايشن، أمين المتحف الوطني للفنون في الصين، أكثر من 50 منحوتة مستلهمة من فكرة الفيلسوف كونفوشيوس وشخصيات تاريخية صينية بارزة أخرى، وعُرِضَت هذه المنحوتات عالميًا. وتحدث وو قائلًا: "في المستقبل سأواصل تشجيع المعرفة المتبادلة بين الحضارات الصينية والأجنبية من خلال فن النحت وتعزيز الثقافة الصينية بفعالية على المسرح العالمي".

هذا وقد انطلق معرض "لقاء الفنانين في طريق الحرير" خلال هذه الفترة. وفي حدث جانبي رئيسي لمنتدى ليانغتشو، يتم عرض 152 عملًا فنيًا لـ 84 فنانًا من 83 دولة. زار الفنانون الأجانب العديد من المدن الصينية منذ أواخر نوفمبر، بما في ذلك هانغتشو وهوتشو وشاوشينغ. كما شارك مئات الفنانين من حوالي 100 دولة منذ 2009 في زيارات مماثلة إلى الصين تحت عنوان "لقاء الفنانين في طريق الحرير".

ويهدف منتدى ليانغتشو الأول، الذي عُقِد بالاشتراك بين وزارة الثقافة والسياحة والحكومة الشعبية لمقاطعة تشيجيانغ وجمعية الثقافة الصينية الدولية، إلى ترسيخ التفاهم المتبادل وتحويل أفكار مبادرة الحضارة العالمية إلى أعمال فعلية.